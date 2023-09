escuchar

River necesita volver a ser. Con una sola competencia en su calendario, debe recuperar la memoria, reencontrarse con su juego, dejar atrás las semanas conflictivas y reactivar un estado anímico inestable. Necesita un shock emocional positivo que le permita hacerse fuerte puertas para adentro. Y la visita a la Bombonera es el desafío más crucial que tiene por delante: el domingo jugará ante Boca por la séptima fecha de la Copa de la Liga con la obligación de ser protagonista. Su ADN le demanda hacerse cargo del partido. Pero, para eso, deberá superar tres obstáculos: su mal presente como visitante, los constantes problemas defensivos, y la falta de garantías individuales y colectivas.

El Millonario se juega mucho más que tres puntos por la Copa de la Liga en la Bombonera. Por eso necesita cambiar el chip en el momento más crítico del ciclo de Martín Demichelis como entrenador. El reciente empate 1-1 ante Banfield desnudó falencias defensivas y mareos ofensivos reiterados en el semestre actual y potenciados al dejar el Monumental: solo pudo ganar uno de los últimos 14 juegos al salir de Núñez con seis empates, siete caídas, 18 goles a favor y 26 en contra, con apenas una valla invicta (0-0 con San Lorenzo).

El resumen del 1-1 de River ante Banfield

Lo curioso es que en los primeros 10 juegos del ciclo Demichelis había ganado ocho y perdido dos al salir de Núñez con 18 goles a favor, siete goles en contra y siete vallas invictas. Desde aquel 1-1 con un equipo alternativo ante Atlético Tucumán del 28 de abril, todo se desdibujó. Y aunque corre con la ventaja de haber ganado el único duelo con Boca del año por 1-0 en el Monumental y estar invicto en los cuatro clásicos que disputó, el Millonario llega alicaído y con un claro contraste con su efectividad en casa: lleva 18 triunfos consecutivos en una racha histórica y ganó 19 de los 20 del año . En caso de lograr un éxito en el superclásico, volverá a sumar tres puntos en la Bombonera después de cinco años y seis juegos (dos caídas y cuatro empates): la última vez fue 2-0 el 23 de septiembre de 2018 por la Superliga, con goles de Pity Martínez y Nacho Scocco.

Pero no todo termina ahí. Desde lo futbolístico, tendrá dos puntos cruciales a conseguir: recuperar solidez defensiva y ser un equipo más equilibrado, sin sufrir tanto la pérdida de la pelota. Porque River parece tener dos caras. Una cuando domina el balón y los espacios con lucidez e intensidad. Y otra, cuando debe recomponerse y replegarse sin la tenencia. Es más: a partir del triunfo por 3-1 con Estudiantes del 15 de julio pasado, en el que se consagró campeón de la Liga Profesional, ha acumulado solo una valla invicta en sus últimos 12 partidos. Y aunque el presente de Franco Armani ha sido irregular en el arco, también sufrió diversos problemas en la pelota parada, el retroceso y el posicionamiento para sostener una marca férrea .

El último triunfo de River en la Bombonera (2-0 en 2018)

“No tengo duda que el plantel tendrá una muestra de carácter, no tengo dudas que trabajaremos en armonía, con muchas ganas de ir a ganar a la Bombonera, hace tiempo no se gana allá. Desde el martes voy a tener 26 jugadores de campo a disposición y vamos a redoblar esfuerzos y trabajar para ganar”, dijo Demichelis el domingo pasado. “Está claro que no arrancamos como lo deseábamos en la Copa de la Liga, no son excusas, pero arrancamos el torneo sin los dos centrales titulares, sin Aliendro ni Beltrán, y sin cuatro piezas fundamentales . En el torneo pasado nos costó arrancar, en este nos está pasando lo mismo. Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando todo”, agregó.

Las decisiones del técnico en el semestre actual, con variantes constantes de formación, nombres y posiciones, potenciado por la falta de garantías individuales y colectivas y algunas lesiones, le presentan a River un enorme desafío en el superclásico: volver a ser confiable. Con Boca jugándose la semifinal de la Copa Libertadores entre semana, la presión y la responsabilidad recaen sobre el visitante , que guardó a Milton Casco, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz para tenerlos al 100 por ciento físicamente y que juega al misterio sin una formación confirmada.

Enzo Pérez, referente de River, y Martín Demichelis, entrenador millonario; el futbolista fue preservado ante Banfield para estar al 100% en el superclásico Diego Alberto Haliasz - Getty Images South America

Desde la eliminación de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, solo tuvo seis encuentros en la Copa de la Liga con tres triunfos como local, y dos caídas y un empate de visitante. Dentro de ese paquete de partidos, el DT probó cuatro defensas diferentes, intentó regresar al 4-3-3 con Solari y Colidio en la estrepitosa caída por 2-0 con Vélez, varió diversos apellidos en el mediocampo (Kranevitter, Enzo Pérez, De La Cruz, Aliendro, Palavecino, Nacho Fernández, Barco y Lanzini rotaron) y jugó cinco veces con Borja y una con Rondón en el área . Así, únicamente repitió la alineación en el 3-1 a Arsenal y el 1-0 a Atlético Tucumán: Armani; Simón, Paulo Díaz, Funes Mori, Casco; Enzo Pérez, De La Cruz; Nacho Fernández, Lanzini, Barco; y Borja. En principio, esa sería la base para jugar con Boca.

Ganar y convencer. River tiene el domingo una cita trascendental. El margen de error es cada vez más chico para un plantel que tiene una oportunidad dorada para dejar atrás la liviana imagen de la caída por 1-0 en la Bombonera del año pasado y para un cuerpo técnico que empieza a tener cuestionamientos que hace dos meses eran impensados. No será un clásico más.