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Mirassol - LDU Quito: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Mirassol vs. LDU Quito, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Mirassol vs. LDU Quito, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Mirassol y LDU Quito se enfrentan este jueves desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Estadio José Maria de Campos Maia, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Mirassol viene de ganar ante Always Ready por 2-0 mientras que LDU Quito llega de perder ante Lanús por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • Mirassol vs. LDU Quito
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Mirassol y LDU Quito en la tabla de posiciones

El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: LDU Quito, Lanús, Mirassol, Always Ready.

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