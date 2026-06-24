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Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo A se disputará a las 22 horas en el Estadio Monterrey; todos los detalles del encuentro
El presente de ambos seleccionados
Sudáfrica llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a República Checa en su última presentación. Por el lado de República de Corea, el conjunto asiático arriba con la necesidad de revertir su imagen tras perder 1-0 ante México en la fecha anterior del certamen.
Hora, TV y dónde ver online Sudáfrica vs. Corea del Sur
El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports+,Paramount+, desde las 22horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Sudáfrica y Corea del Sur.
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