LA NACION
en vivo

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido del Grupo A se disputará a las 22 horas en el Estadio Monterrey; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este miércoles 24 de junio
Las selecciones se enfrentarán este miércoles 24 de junio

El presente de ambos seleccionados

Sudáfrica llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a República Checa en su última presentación. Por el lado de República de Corea, el conjunto asiático arriba con la necesidad de revertir su imagen tras perder 1-0 ante México en la fecha anterior del certamen.

Sudáfrica empató contra República Checa en su última presentación
Sudáfrica empató contra República Checa en su última presentaciónColin Hubbard - FR172196 AP

Hora, TV y dónde ver online Sudáfrica vs. Corea del Sur

El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports+,Paramount+, desde las 22horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Sudáfrica y Corea del Sur.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Los africanos remontaron frente a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J
    1

    Argelia derrotó a Jordania, aseguró el primer puesto del Grupo J para la Argentina, y sueña con clasificarse

  2. La incredulidad de los medios internacionales por la estelar función del Messi de casi 39
    2

    Los medios de Austria se rindieron ante Lionel Messi: “No hubo quien detuviera al creador”

  3. El exabrupto de un periodista argentino en la previa del partido ante Austria que se hizo viral
    3

    Argentina-Austria: Ariel Rodríguez tuvo un exabrupto al aire y debió salir a aclarar

  4. Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave
    4

    Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave