Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Sudáfrica llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a República Checa en su última presentación. Por el lado de República de Corea, el conjunto asiático arriba con la necesidad de revertir su imagen tras perder 1-0 ante México en la fecha anterior del certamen.

Sudáfrica empató contra República Checa en su última presentación Colin Hubbard - FR172196 AP