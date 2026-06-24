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República Checa vs. México, EN VIVO por el Mundial 2026
El partido del Grupo A se disputará a las 22 horas en el Mexico City Stadium; todos los detalles del encuentro
El partido del Grupo A se disputará a las 22 horas en el Mexico City Stadium; todos los detalles del encuentro
El partido entre República Checa y México podrá verse EN VIVO por DSports, Paramount+, Flow (Canal 109), desde las 22horas de Argentina.
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre República Checa y México.