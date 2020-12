Todo roto: la convivencia entre el entrenador Gian Piero Gasperini y el capitán de Atalanta, Alejandro Gómez, parece en un punto de no retorno. El argentino ni fue convocado para el próximo partido con Roma, por la Serie A. Fuente: AFP

Alejandro "Papu" Gómez, jugador franquicia y capitán de Atalanta, no está ni convocado para el partido de mañana frente a la Roma, por la Serie A. El club informó que se trata de una decisión conjunta, tomada entre la institución y el cuerpo técnico, que encabeza el italiano Gian Piero Gasperini. La ausencia del ex Arsenal y San Lorenzo de la lista aumenta las versiones sobre una posible salida del club bergamasco en enero, cuando se abra el libro de pases. PSG, de Francia, o Milan aparecen como posibles destinos del Papu.

"Cuando estamos en el campo de juego, me interesa que el entrenador aplique las reglas del club", dijo Gasperini en la conferencia de prensa previa al partido de mañana con Roma. Sin nombrarlo, aludió a Gómez, en conflicto con el propio DT desde hace varias semanas. La Gazzetta dello Sport situó en el partido con el FC Midtjylland, de Dinamarca (1-1, por la Champions, a principios de este mes), el comienzo del conflicto. El fantasista argentino fue sustituido en el intervalo, supuestamente luego de una discusión con el entrenador por su posición en la cancha. El DT lo quería más adelante, con el objetivo de dosificar su energía.

El cortocircuito entre Gasperini (DT) y Papu Gómez (capitán y nave insignia) parece camino a la ruptura. ¿Negociará Atalanta al futbolista argentino en enero? Fuente: AFP

Los números del Papu en Atalanta justifican que sea el jugador símbolo del plantel: intervino en 130 goles desde su llegada al club en 2014. Fueron 59 conquistas propias y 71 de sus compañeros, a pases suyos. Sin embargo, Gasperini cree que los indicados para portar la cinta de capitán son otros. "La antigüedad, el sentido de pertenencia y el número de partidos jugados determinan al capitán. Toloi, Freuler y De Roon son los que tienen más presencias, por lo que para mí los tres están al mismo nivel. Es fundamental tener más jugadores de referencia para el club, el equipo, el vestuario y el entrenador", puntualizó Gasperini.

La relación Gasperini-Gómez va camino de la ruptura y todo hace pensar que los directivos del club están del lado del entrenador. La "elección compartida" de no convocar al argentino para el próximo partido, tomada en conjunto por autoridades y técnico, habla de la tirantez en la relación, el primer gran conflicto en un club que desde hace ya varios años evoluciona temporada tras temporada. Y Gómez fue (es) partícipe necesario de ese ascenso.

Atalanta tuvo grandes éxitos a nivel local e internacional gracias a Gasperini y Papu Gómez; hoy, la relación está partida y el argentino ni siquiera fue convocado para jugar mañana con Roma. Fuente: AFP

Hace unos días, el Papu había escrito una historia de Instagram en la que ya se vislumbraba un cortocircuito con el club y el entrenador. "Queridos hinchas: les escribo aquí porque no tengo otro medio para defenderme o hablarles. Sólo quiero decirles que, cuando me vaya, sabrán la verdad de todo. Me conocen bien y saben quién soy. Los amo. Su capitán".

Gasperini, en cambio, negó que esas palabras fueran el detonante para excluir al argentino del próximo partido: "No soy invasivo. No controlo lo que hacen los jugadores.Si nadie sale lastimado y mis jugadores se divierten, está bien". A los 33 años y con contrato vigente hasta junio de 2022, Alejandro Gómez tiene suficiente cartel en Europa como para conseguir club en el próximo mercado. La incógnita pasa por saber qué hará su club, quien lo quiere junto a Gasperini. La convivencia se torna difícil. Y en febrero llega Real Madrid por la Champions.

