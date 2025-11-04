Mladen Zizovic, técnico de Radnicki 1923 de Serbia, murió tras sufrir un infarto en pleno partido

El luto se derramó en el fútbol de Serbia. Mladen Zizovic, el entrenador del club Fk Radnicki 1923, falleció este lunes por la noche mientras dirigía su equipo frente a Mladost, por la SuperLiga del país balcánico. El DT bosnio de 45 años sufrió un infarto en pleno partido, a los 21 minutos de juego. De inmediato lo asistieron los médicos a metros del campo de juego y, posteriormente, fue trasladado a un hospital, sitio donde terminaría falleciendo poco después.

Mladen Zizovic tenía 45 años y hacía apenas 13 días había asumido al frente del equipo

Antes de que el partido en la ciudad serbia de Lucani llegara a los 25 minutos, Zizovic empezó a sentirse mal y sufrió un paro cardíaco. El encuentro se detuvo momentáneamente para que lo atendieran y llegara la ambulancia. Pero, de camino al hospital, el estado de salud de Zizovic empeoró y, pese a las maniobras de reanimación, el director técnico falleció.

Se descompuso en el campo de juego

El partido, curiosamente, había continuado luego de que lo retiraran al DT en ambulancia, pero a los 40 minutos del primer tiempo el árbitro detuvo el encuentro para comunicar la muerte de Zizovic. Los jugadores de ambos equipos quedaron totalmente consternados y muchos se derrumbaron sobre el césped. El match, correspondiente a la fecha 14°, lógicamente se suspendió.

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani. Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”, comunicó el club a través de sus redes sociales.

El momento en el que los jugadores se enteran

Zizovic se desenvolvió como futbolista y entrenador en equipos de los Balcanes. Como jugador ganó una Liga y una Copa de Bosnia, llegando a vestir la camiseta de la selección de Bosnia y Herzegovina en 2008. En 2017 anunció su retiro, iniciando una nueva etapa como entrenador.

El comunicado del club

Su estadía en el club Radnicki 1923 era muy reciente: había sido presentado el último 22 de octubre. “Durante su carrera como entrenador hasta ahora dirigió equipos de Radnik de Bijeljina, Zrinski de Mostar, Sloboda de Tuzla, Al-Holud de Arabia Saudita, Skopje de Macedonia del Norte y Borac de Banja Luka, con quienes en la temporada anterior logró resultados notables”, fue el comunicado de ese momento. Apenas trece días más tarde, el desenlace fue inesperado y muy angustiante para todo el fútbol de Serbia.