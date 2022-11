Mundial Qatar 2022: Gustavo Alfaro entró en la historia con el éxito de Ecuador en el debut de la Copa del mundo

escuchar

DOHA (Enviado especial).- El hijo de Julio Pascual, el que andaba arriba de un Siam Di Tella y se la pasaba horas en el aula de su mamá que era docente rural, sintió que le explotaba el corazón de la emoción, pero guardó las formas. Mira el cielo y se emociona, se restriega los ojos. No puede creer que su nombre se acaba de inscribir en la historia del fútbol. Traje, zapatos, gritos y un puño en alto para sentir lo inexplicable, lo que no se puede medir con palabras. En Al Bayt Stadium, un rafaelino grabó su nombre a fuego. Se ríe, se enoja y se vuelve a reír. Su equipo, Ecuador, acaba de dar un primer paso en la Copa del Mundo que soñó cuando asumió la empresa que abandonó Jordi Cruyff sin siquiera haber dirigido un partido. Aquí en Al Khorn, a unos 45 minutos en auto del centro de la ciudad, Gustavo Alfaro demostró que su condición de estratega está a la altura de la cita, porque su equipo se expresó con la inteligencia del caso con una victoria inapelable por 2-0 y él se inscribió como el primer entrenador argentino en ganar un partido inaugural, una empresa que no pudieron conseguir César Luis Menotti, Carlos Salvador Bilardo ni Juan Antonio Pizzi.

“Busco un equipo que genere confianza, que con el tiempo genere sentido de pertenencia”, sus primeras palabras cuando asumió como entrenador de Ecuador, en medio de la pandemia en 2020, resuenan con vehemencia en cada uno de los sectores de este estadio. Su equipo sabe perfectamente qué quiere, porque se movió en el campo de juego con una admirable naturalidad y sin las ansiedades del caso. Quizá porque Alfaro, que es un domador de emociones, entiende cómo convencer a sus futbolistas desde su prosa.

Alfaro dando indicaciones a Ángelo Preciado, uno de los jugadores más destacados en el triunfo de Ecuador Natacha Pisarenko - AP

Supo cómo amalgamar la experiencia de Enner Valencia, de 33 años, la máxima figura del equipo en este debut, con la juventud de Moisés Caicedo, de 21 años, y de Gonzalo Plata, de 22. Entendió que su lucha primaria como entrenador es “dignificar al futbolista” y así pudo construir un equipo que en esta apertura de la Copa del Mundo dejó en claro que Qatar, que es el último campeón de Asia, no fue equivalente y que Ecuador no de casualidad se clasificó a esta cita una fecha antes del final de las eliminatorias sudamericanas. Y su fórmula de valorar al jugador le ofreció como regalo que, en las dos conquistas de Valencia, el entrenador recibió el abrazo de varios de sus dirigidos. Un tesoro para él: “Mi triunfo más determinante es cuando un ex jugador que dirigí o uno que estoy dirigiendo se acerca y me da un abrazo”, supo decir.

Cultor de la familia y muy creyente, amante del arte y de la lectura, Alfaro tiene una enorme capacidad dialéctica que lo convierten en un especialista en el manejo de grupo y estados anímicos. Así se explica que sus futbolistas hayan salido a este campo de juego sin temor a equivocarse, dispuestos a imponer condiciones desde el arranque. Si en apenas 31 minutos le marcó tres goles a Qatar (uno se lo anularon por una posición adelantada que advirtió el VAR). Quizá el haber pasado por todas las categorías del fútbol argentino le permitieron tener la templanza necesaria para que sus futbolistas no sientan miedo escénico.

El festejo colectivo de los ecuatorianos, que mostraron un nivel muy superior al país organizador MANAN VATSYAYANA - AFP

Se sacrificó demasiado para hacerse un espacio, el fútbol le dio satisfacciones, pero también golpes duros. Porque su experiencia en Boca le dejó algunas marcas, sin embargo, esta posibilidad de Ecuador sanó cualquier herida. Intenso, muy intenso. No se detiene, gasta el césped de tanto ir y venir en ese “corralito” en el que los entrenadores ven pasar la vida. A él sólo le interesó que primero por Pervis Estupiñán y después por Angelo Preciado, pudo transmitirles a sus “muchachos” que debían tener más control del balón para no asumir demasiados riesgos y no perder el orden.

Fue su momento, lo soñó mil veces, si desde hace casi 16 años que esperaba una oportunidad semejante: “Comencé a prepararme para esta oportunidad desde 2006, dejando de lado el área del entrenador y metiéndome en la cabeza de los seleccionadores durante los Mundiales, las Copas América y Confederaciones”, confesó. Entonces, resultó lógico ver a su equipo completamente claro dentro del campo de juego y seguro en la defensa de la mano de otros de sus puntales: Piero Hincapié, de 20 años.

Junto a Pervis Estupiñán, otra de las figuras de la Tri Anibal Greco

Su trabajo es tan contundente adentro de la cancha como afuera y en definitiva todo se traduce cuando sus jugadores pisan el campo de juego. Alfaro está atento a los detalles, por eso no tuvo problemas en salir al rescate en la conferencia de prensa previa al debut aquí, cuando Caicedo se quedó sin habla tras escuchar una consulta acerca del poco respeto de Qatar a los Derechos Humanos.

El entrenador argentino salió al rescate con actitud paternal y fue él quien tomó la palabra: “No sean malos y no le hagan esa clase de preguntas. No lo metan en problemas. Estamos a favor de todos los derechos humanos en todo el mundo, y de la igualdad. Bregamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol. Tienen su talento, sus sueños, sus ilusiones, y merecen ser respetados por eso”. Y no se detuvo allí Alfaro: “¿Ya está lo de Moisés? -le preguntó el DT al officer de la FIFA que estaba a cargo de la conferencia de prensa- porque pobrecito, lo pelotearon de todos lados”. El volante de Brighton & Hove Albion, de la Premier League, en el estreno de Ecuador, donde suelen quemar las responsabilidades respondió con su talento, manejó los tiempos del equipo y dispuso del juego a placer.

Lo mejor del partido

Resumen del partido Qatar-Ecuador

Le quitó por un segundo la atención al campo de juego y se volvió hacia el banco de los suplentes especialmente para abrazar a Valencia, en señal de agradecimiento. Volvió a caminar junto a la línea sin parar, movió piezas para darle descanso a algunos futbolistas y se confundió en un abrazo con Estrada y Caicedo, cuando los reemplazó sobre el final del juego. Necesitaba dejarles un mensaje en ese momento. Y después del gran paso lo tradujo en palabras, porque entiende que es tiempo de ellos, sus jugadores, no de sus logros personales: “Había que derribar los mitos históricos que juegan a favor o en contra de determinadas cosas, pero este plantel está más allá de cualquier racha, tiene un compromiso muy grande y eso nos permitió conseguir la victoria, pero esto no alcanza”.

A pesar de la importante victoria en el debut, Alfaro aseguró que falta mucho en el camino de Ecuador en el Mundial Tom Weller - dpa

Gustavo Alfaro, Lechuga, el pibe de Rafaela que tenía la cabeza llena de rulos, el papá de Josefina y Agustina, el marido de Daniela, no sabe de imposibles porque tantas veces le dijeron “no te da la capacidad, no podrás, no sabés” que lo que logró en la primera noche de esta Copa del Mundo será el sueño más auténtico de su vida.