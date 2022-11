Mundial 2022: el capitán de Bélgica cruzó a los jugadores alemanes por denunciar “censura” en Qatar

escuchar

DOHA (ANSA).- “Estamos aquí para jugar al fútbol y no para lanzar un mensaje político”, afirmó el delantero y capitán de Bélgica, Eden Hazard, tras la foto que la selección de Alemania se tomó para denunciar “censura” de la FIFA antes de su caída por 2-1 ante Japón en el Mundial de Qatar 2022.

”Vi el gesto de protesta de Alemania, pero luego perdió el partido. Tal vez debieron no hacerlo y ganar el partido”, ironizó Hazard al día siguiente del triunfo por 1-0 de Bélgica ante Canadá por la Copa del Mundo.

Los jugadores de Alemania se tapan la boca previo al partido contra Japón por el Grupo E del Mundial, el miércoles 23 de noviembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Matthias Schrader)

El delantero del Real Madrid habló con RMC Sport sobre la polémica suscitada en Qatar 2022 luego que la FIFA prohibió a las 32 selecciones participantes usar el brazalete con los colores del arcoíris y el mensaje “One Love” en apoyo a la comunidad LGBTQ+ y en respaldo a la inclusión y la diversidad.

”Los jugadores rinden mejor cuando sólo piensan en el fútbol y nosotros queremos enfocarnos en esto. No me hubiese gustado recibir una amonestación por esto”, aclaró Hazard al ser consultado si hubiese usado el brazalete prohibido por la FIFA.

Paradójicamente, la ministra de Exterior belga, Hadja Lahbib, emuló a su colega del Interior de Alemania, Nancy Faeser, y lució el brazalete con el mensaje “One Love” durante el triunfo por 1-0 de los “Diablos Rojos” ante Canadá.

Lahbib compartió el palco del estadio Al-Rayyan, entre otros, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien también acompañó a Faeser en la inesperada caída por 2-1 de Alemania ante Japón.

”Sé que Eden Hazard hubiese querido usarla en el campo”, estimó en la víspera la ministra belga, quien por lo visto, desconocía el pensamiento del capitán de los “Diablos Rojos” sobre el brazalete con el mensaje “One Love”.

Los jugadores de la selección de Alemania cubrieron su boca con una mano en señal de protesta por la “censura” de la FIFA, que sólo permite el uso de brazaletes con los mensajes “No a la Discriminación” y “Protejan a los Niños”.Lahbib y Faeser lucieron el brazalete que originalmente pretendía usar el arquero y capitán Manuel Neuer, quien al igual que sus colegas de Inglaterra y Países Bajos, Harry Kane y Virgil van Dijk, respectivamente, debió resignarse a utilizar la cinta con el mensaje autorizado por la FIFA.La entidad presidida por Infantino había alertado sobre una sanción deportiva para el capitán de cada selección que usara una cinta con los colores del arcoíris y el mensaje “One Love” en apoyo a la comunidad LGBTQ+ durante Qatar 2022.

El miedo

Neuer y el brazalete con la inscripción "One Love" que la FIFA le impidió usar en Qatar Christian Charisius - dpa

“Tengo miedo de decir algo que después me impida poder jugar”, había admitido un día antes Jan Vertonghen, zaguero de Bélgica y compañero de Hazard. “Es algo que nunca antes había sentido en el fútbol. Me siento controlado y temo decir algo al respecto que después me cueste caro”, reconoció el futbolista del Anderlecht, en alusión a la posición de la FIFA de impedirle a los capitanes de siete selecciones europeas manifestarse como tenían previsto para reclamar por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y por los derechos humanos en general durante la Copa del Mundo.

“No entiendo cuál es el problema. Estamos expresando sólo nuestras ideas en relación con el racismo y la discriminación y si no nos permiten hacerlo, esto habla por sí mismo”, completó Vertonghen antes de disculparse de ahondar en sus declaraciones para despedirse diciendo: “Quiero jugar este Mundial, así que acá me detengo”. Las declaraciones del capitán belga no hacen más que confirmar la sensación de varios de sus colegas en relación con la postura que adoptó la FIFA para impedir bajo amenaza de sanciones el programado reclamo por los derechos de la comunidad LGBTQ+ por parte de los capitanes de las selecciones europeas.

El delantero Harry Kane, capitán de Inglaterra que venció el lunes a Irán en el inicio del grupo B, fue el primero que lució en su cinta la frase “No a la Discriminación” en lugar de la consensuada bajo el lema “OneLove”, como sí lucía hoy en su brazo la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, flanqueada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por el titular de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, durante la sorpresiva derrota de su selección nacional frente a Japón en el estreno.

Cinta que debió haber lucido el capitán Manuel Neuer, quien portaba una similar a la que exhibió Kane en el duelo con Irán, situación que llevó a los jugadores de la “Mannschaft” a taparse la boca con sus manos en la fotografía oficial previa al debut a modo de protesta por lo que consideraron como una censura por parte de la FIFA. La imagen de los jugadores alemanes tapándose la boca, para muchos “la foto del día”, no pudo verse durante la transmisión oficial del partido entre Alemania y Japón en varios canales que cubren la Copa del Mundo.

En Italia, Rai 2 hizo referencia a la misma cuando promediaba el primer tiempo porque la transmisión internacional de la FIFA no la mostró, mientras que los telespectadores de la emisora Ard si pudieron observarla de manera parcial, aunque sólo aquellos que contaban con el dispositivo “personalizado” de la transmisión.

“¿La FIFA censura?” se preguntan algunos como el periodista alemán Thomas Warner, de Magenta TV, al lamentar el escaso tiempo concedido para entrevistar al entrenador de Alemania, Hans Dieter Flick antes del estreno, mientras el popular “Bild” consideraba que se trata de maniobras de la FIFA para intentar impedir algunas entrevistas que aborden temas urticantes.

