Mundial 2022, en vivo: el minuto a minuto y las últimas noticias sobre la selección argentina y los países participantes

9.30 Benzema, con un pie afuera del debut

El último ganador del Balón de Oro se había sumado a la convocatoria francesa con algunas precauciones con respecto a su estado físico, debido a su comienzo de temporada con algunas lesiones en Real Madrid, pero en principio se esperaba que llegase con chances de retomar su lugar en el equipo titular del entrenador Didier Deschamps. No obstante, esta mañana el diario L’Équipe informó que, por el momento, las posibilidades de que el delantero de Real Madrid esté desde el arranque en el debut mundialista de su equipo, el martes contra Australia, son muy pocas, así que dependerá de que Olivier Giroud también llegue en condiciones favorables.

Karim Benzema enfrenta una carrera contra el tiempo para llegar a tono para el debut de Francia contra Australia en el Mundial de Qatar Agencia AFP - AFP

9.00 Las increíbles declaraciones de Infantino

El presidente de la FIFA ofreció una conferencia de prensa en la previa del inicio del Mundial de Qatar en la que defendió enérgicamente la organización del torneo, marcada por intensa polémica desde el primer momento en que se designó, con justificaciones insólitas: “Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador migrante”, comenzó el suizo. “Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bullying. Lloré e intenté participar con ellos. Si leyera la prensa estaría deprimido. Soy hijo de trabajadores migrantes, en condiciones muy complicadas en Suiza, cómo vivían y los derechos que tenían. Veía como se trataba a los que intentaban entrar en el país. Suiza se ha convertido en un ejemplo de tolerancia. Qatar ha progresado y hablaremos de ello, como también espero que hablemos de fútbol, si no están cansados. La FIFA está orgullosa de estar aquí. Me cansa leer comentarios sobre gente y decisiones de hace doce años. Va a ser el mejor Mundial. La gente lo que quiere es el fútbol”.

Gianni Infantino sorprendió con algunas declaraciones insólitas en defensa de la organización del Mundial de Qatar

8.30: Llegaron Almada y Ángel Correa

Tras recibir la inesperada noticia de que deberán reemplazar a los lesionados Nicolás González y Joaquín Correa, sus “sustitutos” Thiago Almada y Ángel Correa ya arribaron a Qatar para sumarse al resto de sus compañeros de la selección argentina en el predio de la Universidad de Qatar, de cara al debut mundialista el martes contra Arabia Saudita.

🇦🇷✅ Ángel Correa y Thiago Almada ya están en Qatar. pic.twitter.com/otrRvJuBxP — dataref (@dataref_ar) November 19, 2022

