Mundial Qatar 2022: Luis Enrique es director técnico, personaje, actor y streamer, acepta los memes y quiere que Lionel Messi levante la copa

Un streamer es un especialista en transmisiones en directo. Es tan grande el marco que lo cobija, que nació como un mundo para jóvenes (videojuegos, tutoriales) y hoy lo abarca todo. Por ejemplo: el fútbol. Por ejemplo, un entrenador de fútbol, que dirige a una selección candidata en el Mundial de Qatar 2022 y que, en el medio de tácticas y destrezas, estrategias y laboratorio, se permite interactuar con el mundo. Algo de actor, algo de bufón. Algo de mostrarse tal cual es, lo que abre el juego del futuro del periodismo, de la comunicación. Se trata de saber adaptarse al mundo virtual. Luis Enrique, a los 52 años, lo intenta.

Información pura y dura, sin intermediarios, sin preguntas al hueso. El hombre nacido en Gijón, crack y desafiante como futbolista (jugó en Real Madrid y en Barcelona) se nutre de Twitch, la plataforma de streaming más grande del mundo. Entidades importantes como Real Madrid, PSG y Arsenal cuentan con su propio canal. La propia plataforma se define así: “Twitch es donde millones de personas se reúnen en directo a diario para charlar, interactuar y crear juntos su propio entretenimiento.” Luis Enrique aprieta un botón y empieza a interactuar. ¡Aire!

Luis Enrique rompe con las estructuras establecidas Paul White - AP

Días atrás, contaba en tercera persona: “Luis Enrique persona está encantado, con energía, con muchas ganas de vivir esto de una manera diferente. Me acuerdo de mis seleccionadores y lo veo ahora diferente. Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra... ya vendrán las críticas. No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo”, manifestó, en una clásica rueda de prensa. Un espacio que se mantiene vigente, desde ya.

Le agrada estar en el centro de la escena. “He tenido la fortuna de entrenar en clubes a los mejores del mundo en una época y acepté el rol de liderar”. Y lo explica de un modo didáctico: “En función del rol del equipo he tenido el mismo objetivo, que fluya y consiga los resultados. Aquí como seleccionador puedo escoger los jugadores que mejor interpretan la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en un espacio muy corto”, expuso el DT, que anduvo por Roma, Celta y Barcelona. Para Fernando Gago, el último campeón argentino, es el mejor.

Ahora, el DT de España se siente tan cómodo en las prácticas como detrás de las cámaras Boris STREUBEL - UEFA

Más de 150.000 espectadores tuvo en vivo. Disfrutó este viernes de su estreno como streamer desde la concentración en Qatar, una nueva faceta en la que dejó claro que no contará “cosas importantes”, sino que tratará de compartir con los aficionados su experiencia y las vivencias del equipo.

Lucho es un personaje. Desde el complejo de la Universidad de Doha, en donde se aloja España, fue leyendo algunas de las preguntas que le hizo la gente conectada y contó varias anécdotas y sensaciones personales en un tono distendido y divertido. De hecho, lo primero que dejó claro el seleccionador es que “las cosas importantes” de su profesión tendrían su canal adecuado: las conferencias de prensa. Contó que está cerca de la concentración de la Argentina y se refirió a la incorporación de Alejandro Balde, un defensor de 19 años de Barcelona, en reemplazo de José Luis Gayá, con un esguince de tobillo. Como se verá: en todas las concentraciones, en una fecha atípica, ocurren este tipo de desgracias.

Luis Enrique se lo toma muy en serio

”Balde es de sobra conocido por todos. Debutará en la selección muy joven pero con una experiencia en primera interesante, que nos puede ayudar. El grupo le tiene que aceptar y ayudar en todo lo que sea”, dijo el seleccionador. Según cita la agencia DPA, el técnico asturiano respondió a varias preguntas durante una hora y celebró no ver mucho ‘hater’. Con todo, Luis Enrique no pudo evitar mandar un saludo a Amunike, por algún espectador que le recordaba la canción de ‘Luis Enrique, tu padre es Amunike’, y otro para Tassotti, por el codazo del italiano en el Mundial del 94.

“Topicazo”, fue su definición, cuando se lo consultó por la juventud del plantel. “En el ciclismo pasa lo mismo. Induráin fue con 24 años a su primer Tour, y ahora van con 18 y 19 y lo ganan. ¿Jugaría el Luis Enrique de su esplendor como futbolista en su propio equipo? Se ríe, otra vez, de sí mismo: un buen consejo de la psicología casera. “Entraría de ‘streamer’ pero de jugador no, a lo que juega la selección, tenía llegada pero nuestros interiores además de llegar tienen que tener mucha calidad”, confesó.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

El seleccionador español alucinó con tener más de 210.000 seguidores y más de 150.000 espectadores durante su conversación, al tiempo que lamentó la lesión de Gayá y los que se quedaron fuera de la convocatoria. Además, al hilo de las redes sociales, Luis Enrique explicó que están expuestos a todas las críticas. ”Es el debate, es lo que hay. Juegas con la selección, estás expuesto públicamente. Un meme es un signo de admiración. Si te critican todo el día, te admiran. Lo muestran de esta manera. Hay mucho ingenio en este país y en las redes sociales”, apunta.

Confesó su deseo si no es España el seleccionado que gane el Mundial. “Si no gana España, me gustaría que lo ganara Argentina. Un jugador de la talla de Messi, sería injusto que Messi no ganara un Mundial, aunque puede jugar aún el siguiente”, comenta. Leo contó alguna vez: “Con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día que él decidió irse. Nosotros le decíamos que se quede, que no se vaya, que estábamos bien”.

Otros tiempos, con Leo y Luis Enrique, a pura carcajada

Sin embargo, tuvieron un contrapunto fuerte. “Yo volvía de Argentina después de unas vacaciones y jugábamos el 2 o 3 de enero, no me acuerdo bien. Bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión por eso. Nos duró un tiempito”, aseguró Messi, sonriente, en una conversación con Jorge Valdano para Universo Valdano, dada a conocer días atrás. “Hasta que se solucionó todo hubo un tiempo de tensión, que yo no busqué, sin ninguna duda, pero que apareció y que tuve que gestionar”, contó, en su momento, el DT español, cuando todavía no imaginaba ser el conductor de la Roja.

Y mucho menos, ser una figura de la comunicación digital.