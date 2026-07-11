Lionel Scaloni: “Para Suiza no deja de ser una preocupación tener enfrente a los jugadores que tenemos”

El entrenador argentino Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa este sábado a la noche en la previa del partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza. El DT, analizó al rival europeo, se refirió al posible equipo titular y reflexionó sobre el andar del plantel de la selección nacional y el nivel de Lionel Messi en el certamen: “Va a ser el mejor hasta que él tenga ganas, pero llegará el momento en que eso se va a terminar”.

“Más allá de cómo está yendo el Mundial, creo que estamos bien”, consideró Scaloni, consultado sobre cómo llega el equipo a cuartos de final. “Más allá del partido con Cabo Verde, que jugamos hasta el minuto 120, y contra Egipto jugamos mejor, pero con errores puntuales”, señaló. “No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, es muy difícil”, estimó.

Scaloni, sobre Suiza: “No hay equipos fáciles (...) tienen jugadores de experiencia” KYLE RIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Recordó que en el Mundial anterior se impusieron ante Croacia en semis, pero indicó: “Nos manejaron mucho más la pelota de lo que hizo Egipto”. “Si vas perdiendo 2 a 0 faltando 10 minutos te pones a jugar como en el patio de tu casa, eso es porque no te pesa la responsabilidad y está muy bien”, evaluó.

En ese sentido, sostuvo que Suiza no será un rival accesible. “No hay equipos fáciles”, dijo y ponderó: “Tienen jugadores de experiencia”. Sin embargo, destacó el compromiso en la cancha del plantel argentino: “Los anteriores partidos fueron muy positivos: nada puedo decir de los jugadores. Hicieron más que lo que tienen que hacer. Para Suiza no deja de ser una preocupación tener los jugadores que tenemos en la cancha”.

El 11 para enfrentar a Suiza

Tras ello, se le consultó acerca de si repetiría el mismo 11 que enfrentó a Egipto en Atlanta. “Si en otras ocasiones ya lo hice, no sería descabellado que volviera a pasar”, respondió. “Creo que se podía repetir el equipo”, declaró.

Asimismo, se refirió a los cambios que se hicieron para el encuentro de octavos con el ingreso de Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. “Considero que los cambios que hicimos fue porque pensamos que el equipo siempre puede mejorar, y si no hicimos esos cambios, fue justamente por eso”, analizó.

“Con la entrada de Leandro el equipo mejoró en la circulación y la tenencia. Estamos más presentes en el campo rival. Lo mismo con Alexis. Sabiendo que al inicio de la concentración pintaba más negro: Tagliafico y Paredes parecían estar peor. Pero la sacamos adelante y hoy estamos compitiendo. Si no los pusimos, es porque creemos que el equipo está bien así”, explicó Scaloni.

En otro tramo de la conferencia habló sobre el presente de Lionel Messi, quien convirtió 8 goles hasta el momento en el Mundial y asistió en dos oportunidades, además en ningún partido fue reemplazado. “Leo corre casi siempre parecido. No es que esté corriendo ni más ni menos, sino que está más resolutivo y el equipo lo ayuda un montón”, indicó el DT.

“Mientras él quiera, va a ser el mejor. Mientras él tenga ganas va a ser el mejor: obviamente cuando tenga 50 años, ya no. No me quiero imaginar lo que debe haber visto [Pep] Guardiola cuando Messi tenía 20 años: es muy difícil de explicar”, dijo y agregó: “Va a ser el mejor hasta que él tenga ganas, pero va a llegar un momento en el que se va a terminar”.

Las polémicas y el VAR

Más adelante, se le preguntó a Scaloni por las polémicas y críticas en redes sociales, que circularon en los últimos días, acerca de un “favoritismo” en las decisiones arbitrales en favor de la selección nacional y las críticas de parte de Egipto“. En el 86 también decían que nos favorecen: no viene de ahora”, ironizó. “Argentina es una de las que siempre anima el torneo”, resaltó el entrenador.

El árbitro retrotrajo la jugada del segundo gol de Egipto a raíz de una falta previa sobre Lisandro Martínez Captura TV

“Hay gente que no quiere que el país gane, pero es normal. Lo que pasa es que, con nosotros, hay bastante más gente que no quiere que ganemos”. Para el DT, esas versiones incluso puede jugar a favor de la Argentina, ya que, según reveló: “Algunos jugadores usan eso como rebelión para jugar mejor”.

Respecto al VAR, Scaloni fue tajante: “Es muy difícil que te ayuden: no hay dobles interpretaciones”. En cuento al gol anulado a Egipto en el partido anterior, Scaloni precisó: “Se cumplió a rajatabla los que nos enseñaron en el curso previo al Mundial: no hay otra lectura. En redes sociales se magnifica todo. Es muy difícil favorecer a alguien hoy”.

La semifinal España-Francia

Por último, Scaloni opinó sobre la semifinal confirmada entre España y Francia. “Es una final anticipada”, consideró el DT argentino, quien ponderó el despliegue ofensivo de ambas selecciones y aseguró que son dos equipos “temibles”.

Así está el cuadro de semifinales del Mundial 2026, con Francia y España clasificados Canchallena

Este viernes, España eliminó a Bélgica tras imponerse por 2 a 1. Para Scaloni, el equipo español “está yendo de menos a más”. Sin embargo, detectó una complicación en la forma de juego del conjunto dirigido por Luis de la Fuente: “El campo seco lo está perjudicando, porque es un equipo que mueve la pelota muy rápido”.

Tras el partido, el delantero español Lamine Yamal aseguró que la semifinal es una “final anticipada”. Sobre esas declaraciones, Scaloni opinó: “Claro que es una final anticipado. Son dos grandes equipos. Los dos favoritos y uno va a quedar en el camino, lamentablemente. Estuvimos hablando todas las ruedas de prensa de eso. No me sorprende que diga eso”.

“Ahora tienen una dura prueba que va a poner a ambos en el lugar en el que necesitan estar. España es un equipo temible y no hace falta que lo diga yo“, concluyó.