Mundial 2026: España, Francia, Alemania y Portugal debutan en las eliminatorias

España, Francia, Alemania y Portugal son las últimas potencias europeas que todavía no arrancaron en las eliminatorias europeas de cara al Mundial 2026. Sin embargo, lo harán esta semana dentro de grupos en los que son favoritos para clasificarse, pero que obligan a no relajarse en ningún momento. Esos cuatro equipos estuvieron hasta junio inmersos en la UEFA Nations League, en la que Portugal terminó levantando el trofeo al superar en la final de Múnich a España.

Esa participación en el Final Four de la Nations League hizo que se retrasara el comienzo en estas eliminatorias mundialistas. Además, los cuatro combinados están en grupos de cuatro integrantes, en vez de las cinco con las que cuentan otros, que ya arrancaron en marzo. Europa tiene 16 cupos para la Copa del Mundo del próximo año, que serán para los 12 ganadores de grupo de esta etapa, más otras 4 plazas que se definirán mediante playoffs.

Debut de visitante

España, el último campeón de Europa, tiene un duro inicio, ya que disputará sus dos primeros partidos como visitante, primero en un compromiso que parece más asequible ante Bulgaria, en Sofía, y luego visitará en Konya a Turquía, su teórico gran rival por el primer puesto. En esa misma zona está Georgia, con Khvicha Kvaratskhelia, y de entrada el entrenador español Luis de la Fuente desconfía. “El grupo es muy difícil y septiembre también es un mes muy difícil. Los jugadores están empezando, algunos han cambiado de club. No se tiene la finura que luego sí”, estimó el técnico la pasada semana.

Luis de la Fuente, DT de España, le da indicaciones a Lamine Yamal Martin Meissner� - AP�

Con Lamine Yamal como estrella, la Roja registra el regreso a su plantel del lateral Dani Carvajal y del mediocampista y último Balón de Oro Rodri, ambos recuperados tras pasar casi toda la pasada campaña de baja por lesiones graves de rodillas.

Por su parte, Francia, Portugal y Alemania también tendrán sus primeros partidos fuera de casa. Los alemanes visitan el jueves a Eslovaquia; los franceses se cruzan el viernes a Ucrania -se jugará en Breslavia, Polonia-, y los portugueses acuden el sábado a Armenia.

Debuta Gattuso

Italia cayó en marzo en los cuartos de final de la Nations League y por eso empezó en junio su camino en las eliminatorias. Encima, no le fue bien: fue goleado 3-0 en Noruega, antes de un triunfo lógico por 2-0 sobre Moldavia. La dura derrota en Oslo precipitó el despido del director técnico Luciano Spalletti, que fue reemplazado por Gennaro Gattuso, campeón del mundo como jugador de la Azzurra en 2006.

El nuevo entrenador de la selección de Italia Gennaro Gattuso posa con el presidente de la Federación de Italia Gabriel Gravina y el exjugador Gianluigi Buffon, el día de su presentación Alessandra Tarantino - AP

“Siento el peso de mis responsabilidades porque he llevado esa camiseta. Haremos el balance al final. Una cosa es segura: no tengo miedo”, afirmó el lunes el exmediocampista. Italia tiene ahora 3 puntos y está ya a 9 unidades del líder, Noruega, que suma 12 y que tiene dos partidos jugados más. Por ello, la Nazionale no tiene margen de error. Jugará primero el viernes en Bérgamo contra Estonia y luego visitará el lunes a Israel en Debrecen, en Hungría.

El arquero Gianluigi Donnarumma, recién llegado a Manchester City, destacó: “Tuve la suerte de tener a Gattuso como entrenador en Milan. Sé qué tipo de persona es y lo que puede aportar. Estoy feliz de encontrarlo de nuevo aquí. Daremos todo para llevar a Italia de nuevo a la cima. Necesitamos ser humildes y estar unidos para construir un trabajo en equipo”. El objetivo de la Azzurra, claro, es volver a un Mundial después de dos traumáticas ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Inglaterra, a seguir el pleno

La Noruega de Erling Haaland tendrá el jueves un amistoso ante Finlandia y su regreso al grupo de las eliminatorias mundialistas será el martes, en casa contra Moldavia, con lo que parece ante una buena oportunidad para dar otro paso más a un torneo que no disputa desde Francia 1998.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, habla con sus futbolistas durante un partido Mike Egerton - PA

Junto a esa selección escandinava hay otras dos que por ahora son líderes de sus grupos con pleno de victorias: Inglaterra y Bosnia-Herzegovina. Los ingleses, cuyo último partido fue una derrota en junio ante Senegal en un amistoso, tienen el sábado un partido más accesible en Birmingham ante Andorra, en el que el entrenador Thomas Tuchel podría reservar jugadores porque el martes visita en Belgrado a Serbia, un rival mucho más complejo.

En similar situación están los bosnios, con un primer partido en esta ventana de septiembre más asequible, en San Marino el sábado, antes de recibir tres días después en Zenica a Austria, que ganó sus dos partidos disputados hasta ahora.