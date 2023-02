Mundial 2030: primeros pasos rumbo a la candidatura sudamericana y el pedido de Alberto Fernández para incluir a Bolivia

escuchar

La Conmebol presentó en forma oficial su candidatura para el Mundial de 2030. Lo hizo mediante una conferencia en el predio Julio Humberto Grondona, de Ezeiza, que contó con el máximo dirigente del fútbol sudamericano, el paraguayo Alejandro Domínguez, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y los ministros de Deporte de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, los cuatro países que se postulan en forma conjunta para organizar la Copa del Mundo.

“Usted también es parte de esta coronación que vivimos los argentinos y que logramos en Qatar. Está bien que quien le habla le agradezca por la valentía de acompañar a nuestra selección”, agradeció Tapia a Domínguez. A continuación, el presidente de la AFA saludó a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del fútbol argentino. “Cuando todos estamos convencidos, se logran los objetivos. No tengan dudas de que si todos nos proponemos ser sede en 2030, lo vamos a lograr”, agregó Tapia. “Muchísimas gracias por permitirnos ser el puntapié inicial de todo lo que se empezó a trabajar tiempo atrás. Bienvenidos a la casa de los campeones”, dijo el presidente de la AFA.

Se lanzó oficialmente la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para el Mundial 2030. Estuvieron presentes el presidente del ente rector del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol y de la Federación de Fútbol de Chile. Prensa AFA

A continuación habló Sebastián Bauzá, secretario de Deportes de Uruguay: “Dimos otro puntapié más para este sueño de organizar el Mundial. Como siempre decimos, la FIFA tiene que venir a festejar a donde hicimos el Mundial hace cien años. El estadio Centenario fue hecho en nueve meses por inmigrantes. Es un gran festejo: organizar un Mundial diferente. Tenemos que ser responsables del Mundial que organicemos. Tiene que quedar en la historia el festejo de los primeros cien años del primer Mundial. Acá se respira fútbol y es muy importante que todos vengan”, arenga el funcionario. Y agrega: “Nos sentimos con el derecho de poder organizarlo. Tenemos que trabajar. Ya estamos para eso. El fútbol ayuda para unir a los pueblos. Hay que trabajar y hablar menos. Invitamos a toda Argentina para que se una a este desafío. Pronto tendremos una presentación en la FIFA y se va a estar definiendo en el 2024 quién organiza el Mundial. Ojalá tengamos otro Mundial y otro campeón de esta zona”, resumió.

Alexandra Venado Vergara, responsable de Deportes del gobierno chileno tomó la palabra: “La victoria argentina en Qatar es la victoria de esta región, de Sudamérica. Somos cuatro países postulando a un Mundial. Me parece que es un punto importante. Quiero volver a agradecer al presidente Fernández y al pueblo argentino que nos ayudan en la tragedia por los incendios forestales. Eso también es reflejo de la relación que tenemos entre los cuatro países. Es un legítimo anhelo que tenemos en la región, sobre todo después de ser campeones del mundo. Es muy legítimo que podamos lograr esa postulación y ese Mundial. Tenemos que trabajar. Sabemos los cuatro países que es un desafío grande. Tenemos la Corporación 2030 que tuvo su primera Asamblea. Tenemos todas las condiciones para organizar el Mundial. Me parece que estamos en total condición para decir que tendremos una postulación seria, sustentable, clara y austera. No me cabe la menor duda de que nos vamos a traer el Mundial 2030″.

Habló después Diego Galeano Harrison, ministro de Deportes paraguayo: “Acá nos hicieron sentir a todos una euforia y una felicidad tremenda. Se dio como se tenía que dar. Habrán sufrido, pero habrá dado más gusto después. Los festejos estuvieron bastante buenos. Gracias por recibirnos. Desde que empezamos a reunirnos luego de la pandemia para este objetivo, nos dijimos que había que hacer muchas cosas para formar la Corporación, que ya está trabajando. Nos sentimos todos comprometidos. Estamos terminando una primera etapa. Hicimos ya reuniones en todos los países. Eso demuestra el interés y las ganas que tenemos de organizar este Mundial, que no puede ser ni 2026 ni 2030. Ojalá podamos celebrar los cien años, acá en Sudamérica, donde todo inició”.

Tomó la palabra Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. “En la medida que iba escuchando me venían imágenes a la memoria. Quiero destacar dos. Cuando Argentina jugó la final de la Copa Centenario en 2016. La delegación, literalmente se quedó sin dirigentes. El único que estuvo ahí, cuando las cosas están mal, fue Chiqui Tapia”, dijo Domínguez. El auditorio aplaude. Sigue Domínguez: “No tenía a quién invitar de Argentina. Le dije a Chiqui que subiera. Así empezó mi relación de amistad con Chiqui. Después tenemos una relación de amistad más larga. Se dijo que queríamos intervenir la AFA. Chiqui salió electo con la mayoría necesaria. Tenemos una AFA que fue creciendo y fue aggiornándose a los momentos que se están viviendo”, completó Domínguez.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el de la AFA, Claudio Tapia, recorren el predio de Ezeiza junto a los ministros de Deporte de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; fue durante la primera reunión de la Corporación 2030, el ente jurídico creado para la candidatura del Mundial 2030 Prensa AFA

Siguió el presidente de la Conmebol. “Puedo reconocer la cara de la mala suerte. Estábamos en el primer partido de Qatar 2022. Nunca en 27 años había escuchado este nombre. En cada ataque contra Argentina aparecía kiricocho. Cada ataque era kiricocho. Me quedé callado. Supuse que tenía que ver algo con la mala suerte al equipo que atacaba. kiricocho con Arabia no vino. En el segundo partido dije: ‘Kiricocho, aparecé porque te vamos a necesitar’. Lo digo de verdad. Desde 2016 que me toca el privilegio de ser presidente de Conmebol, hemos condecorado a una sola persona: Arturo Salah, por toda su carrera. El consejo de Conmebol determinó que sea condecorado como el mejor dirigente de esa administración. Quiero que sepan que voy a proponer que Claudio “Chiqui” Tapia reciba la misma condecoración. Fui reelecto. En cuatro años no me van a poder echar”.

Domínguez prosiguió: “Cuando uno se acostumbra a perder, se acostumbra a las excusas. Para ser campeón del mundo se puede perder uno. Si hay alguien que encarnó esta visión fuiste vos, Chiqui. No hay cuerpo que funcione sin una cabeza. Quiero distinguirte a vos. La Argentina logró algo que hasta este momento no se había logrado: que el resto del mundo se sienta Argentino. Era Francia contra el resto del mundo. El mundo estaba enamorado de este equipo. Se dio la lógica: la Argentina es la mejor selección del mundo gracias al trabajo de ustedes”.

Suarez y Messi cuando los candidatos para organizar el Mundial 2030 eran sólo Uruguay y Argentina Natacha Pisarenko - AP

Sobre el 2030, Domínguez apuntó: “Estamos convencidos. La FIFA tiene la obligación de honrar la memoria de quienes hicieron posible el primer Mundial. El fútbol hoy te expone de sobremanera. Aquellos hombres de hace 100 años atrás si estuvieran acá se sorprenderían de lo que consiguió el fútbol con su sueño. A seguir trabajando. Nuestra política es trabajar para y por el fútbol. No podemos volver atrás. Lo que recibimos en 2016, de 70 millones de dólares que se repartían, este año podemos llegar a repartir hasta 306 millones de dólares. Con el buen trabajo vienen los buenos frutos. Es una cuestión de convencerse y a trabajar. Finalmente gana el que más quiere. Agradezco un montón esta invitación. Y me atrevo a dar un paso más después de leer el cartel del maestro Alejandro Sabella: mi propuesta es que este predio se pase a llamar Tricampeones del Mundo. Sé que es un tema sensible, pero me siento con los fundamentos para solicitar que este hermoso predio lleve el nombre de los campeones del mundo”.

Le tocó el turno a Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de Argentina. “Agradecerle a Chiqui por recibirnos. A los ministros, por el trabajo que venimos haciendo. Creemos que es un desafío enorme para toda la región. Y a Alejandro, que creyó en grande. Seguimos adelante. El apoyo de Alejandro es determinante. Tenerlo de nuestro lado es como tener a un Messi adentro de la cancha. Agradecerles a los campeones del mundo del 78 y del 86. Sin ustedes, no seríamos lo que somos. A los dirigentes de los clubes: todos los jugadores de la selección empezaron en un club. Del primero al último se formaron en un club de barrio. Esos clubes no serían lo que son sin los dirigentes. El reconocimiento también es para ustedes”, dijo Lammens.

Alejandro Domínguez y Chiqui Tapia, durante la presentación del Mundial 2030

Y agregó: “Ser campeón del mundo fue un empujón enorme. Organizando este evento está el primer campeón del mundo y el último. Hubiera sido muy importante que nos hubiera acompañado alguno del Maracanazo. Ninguno quedó con vida. Los argumentos que tenemos para defender esta candidatura son mucho más potentes que los materiales. No vamos a poder competir en términos económicos. Uno de los espectáculos más grandes en Qatar fueron las hinchadas de Argentina y Uruguay. El fútbol mundial tiene que saldar esa deuda y 100 años es una buena ocasión para reconocerle al fútbol sudamericano todo lo que aportó. Es difícil organizar un mundial. Habrá que hacer inversiones. Es importante el legado que queda: en conectividad, en rutas, en estadios. Toda esa inversión queda. Y también es importante porque nuestra región necesita generar trabajo. Estos eventos lo hacen. Es una oportunidad enorme. El desafío es que podamos trabajar juntos. Todos los ministros y ministras y las federaciones no hemos puesto sobre la mesa ningún tipo de diferencia: trabajamos por el mismo objetivo. Es un reconocimiento para la región. Sudamérica se tiene que apropiar del evento. Si hubiera que pensar quiénes son los dueños de la pelota, podemos reclamar los derechos de autoría”.

Por último, subieron campeones del 78 y del 86, además de algunos campeones juveniles. Igualmente fueron invitados los presidentes de las federaciones a la foto conmemorativa del evento, que en realidad fue la primera asamblea de la Corporación 2030. Y a todo el cuerpo técnico del seleccionado argentino en Qatar 2022, con Roberto Ayala y Pablo Aimar. Hubo remeras alusivas: “2030. Juntos”. Y tres réplicas de la Copa del Mundo, una por cada estrella ganada por la Argentina.

Antes del comienzo de la reunión, el presidente argentino, Alberto Fernández, pidió sumar a Bolivia a la postulación sudamericana. Lo hizo a través de su perfil oficial en Twitter. “Nuestra #SelecciónArgentina trajo la Copa del Mundo a nuestro continente y sería una enorme alegría que, 100 años después, el Mundial vuelva a donde todo empezó: #Sudamérica”, escribió el primer mandatario. Y agregó: “Esta candidatura es de todo el continente. Por eso, me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano #Bolivia sea parte de este sueño”.

Nuestra #SelecciónArgentina trajo la Copa del Mundo a nuestro continente y sería una enorme alegría que, 100 años después, el Mundial vuelva a donde todo empezó: #Sudamérica. — Alberto Fernández (@alferdez) February 7, 2023

En rigor, el acto en Ezeiza también sirve para celebrar la obtención de la Copa del Mundo por parte del seleccionado argentino, y con Tapia como anfitrión. Además, se da el puntapié inicial a la Corporación 2030, el ente cuatripartito creado por los países candidatos para encaminar la postulación. Por eso, también, están presentes los responsables del área de Deportes de los cuatro poderes ejecutivos. Una de sus primeras tareas es designar al presidente de la corporación, para lo cual cada uno de los países presentó a su postulante.

La postulación sudamericana, que hasta acá fue más presentada en los medios de comunicación que en los papeles, tiene ahora dos piedras fundamentales: el centenario de la primera Copa del Mundo, realizada en 1930 en Uruguay, y el hecho de que el trofeo haya regresado a esta parte del mundo tras la tercera estrella conseguida por la Argentina en Qatar 2022. La UEFA, entidad que regula el fútbol en Europa, confía en su candidatura, realizada en conjunto por España y Portugal, y a la que se le sumó Ucrania en los últimos meses. La propuesta sudamericana podría suponer un signo de pregunta para el acuerdo de colaboración estratégica firmado por Conmebol y UEFA. En virtud de ese convenio, en octubre del año pasado estuvo en Buenos Aires el máximo dirigente del fútbol europeo, Aleksandr Çeferin, y uno de los temas en agenda fue la posibilidad de que selecciones sudamericanas compitieran desde 2024 en la Nations League, creada por la UEFA.

