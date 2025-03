Mundial de Clubes: Boca y River cobrarán US$ 15,2 millones por participar y podrían quebrar la barrera de los US$ 100 millones si lo ganan

Si Boca o River ganan el Mundial de Clubes que se disputará en junio próximo en Estados Unidos habiendo ganado los tres partidos de la fase de grupos, embolsarán poco más de 100 millones de dólares. La cifra exacta estipulada, en rigor, es de US$ 102,825 millones, y toma en cuenta toda la escala de premios dispuesta por la FIFA: desde el ingreso por participar, el aliciente por partido ganado y el estipendio por acceder a cada una de las instancias eliminatorias. Para tener idea del impacto económico, el número triplica lo que ingresó Botafogo, de Brasil, por quedarse con la Libertadores 2024: US$ 31,34 millones.

Si bien la FIFA solo confirmó que el Mundial de Clubes repartirá un monto total de US$ 1000 millones, y que incluso los clubes que no accedieron a la instancia final recibirán algún aporte, aún no se sabía la escala de premios, confederación por confederación, e instancia por instancia. Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes inobjetables, tanto Boca como River, y al igual que los otros cuatro clubes de la Conmebol clasificados para el torneo (los brasileños Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo) percibirán US$ 15,2 millones por su participación.

La cifra varía de confederación en confederación. Los europeos, por caso, tienen un intervalo monetario: el club que menos cobre por participar recibirá US$ 12,81 millones. El que más, US$ 38,19 millones. Será la UEFA, presidida por el esloveno Aleksander Ceferin, la que decida el criterio de distribución, pero ya se sabe que será análogo al implementado en todas las competencias europeas, como la Champions o la Europa League. Tiene en cuenta criterios de trascendencia y visibilidad de los 12 equipos clasificados de ese continente.

Así estarán conformados los ocho grupos del próximo Mundial de Clubes, que empieza el 15 de junio en Estados Unidos y cuenta con la participación de River y Boca BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los clubes de África, Asia y la Confederación de América Central, del Norte y del Caribe (Concacaf) cobrarán la misma cifra por participar del torneo ecuménico: US$ 9,55 millones. Auckland City FC, el único representante del fútbol de Oceanía (y rival de Boca en el grupo C) se llevará US$ 3,58 millones. El ingreso asegurado equivale a más del 50% de la valuación total de su plantel. Según el portal Transfermarkt, los jugadores del equipo neozelandés tienen una cotización de mercado de US$ 5,91 millones.

Además del premio por participar, se establecieron otros dos ingresos extras: US$ 2 millones por partido ganado en la fase de grupos y US$ 1 millón por encuentro empatado. Así, si Boca o River vencen a sus tres primeros rivales se habrán asegurado US$ 21,2 millones. A partir de los octavos de final -se clasifican a esa instancia los dos primeros de cada uno de los ocho grupos-, los premios van en aumento: US$ 7,5 millones por ganar los octavos de final, 13,125 millones por vencer en los cuartos de final y 21 millones de dólares por acceder a semifinales.

Jorge Brito y Enzo Francescoli, presidente y director deportivo de River, en el sorteo del Mundial BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El subcampeonato tiene un premio de 30 millones, mientras que el ganador de la final cobra 40 millones de la moneda estadounidense. Si Boca o River lo ganaran invictos y venciendo en todos los partidos de la fase de grupos, el premio total ascendería a US$ 102,825 millones. Es decir, casi 125 mil millones de pesos argentinos al cambio de este viernes del dólar libre. Si, en cambio, el campeón fuese un equipo europeo que cobró el monto máximo de participación (US$ 38,19 millones) y además se impuso en todos los partidos de la fase de grupos, el monto total a cobrar ascendería a US$ 125,815 millones. Consultada la FIFA por estas cifras, la entidad con sede en Zurich optó por no hacer comentarios.

Un dineral, pero lejos de los rumores originales

No bien comenzó a tomar forma la idea del Mundial de Clubes de 32 equipos, los clubes argentinos se frotaban las manos. Se especuló con una oferta de un consorcio japonés a la FIFA que equivaldría a un premio de US$ 2 mil millones para repartir entre todos. Eso implicaba un ingreso mínimo garantizado de entre 50 y 60 millones de dólares para todos los equipos. Los dirigentes argentinos, ante la consulta, optaban entonces por la mesura: “Nosotros no sabemos nada. No hubo comunicado de FIFA, pero entendemos que la cifra será menor de la que se rumorea”, dijo un directivo de un club de la Liga Profesional, que todavía tenía chances de clasificarse. Promediaba 2024.

Conforme fueron pasando los meses, los clubes sudamericanos se dieron cuenta de que aquellos números estaban muy lejos de la realidad. Si bien los 15 millones actuales equivalen a la tercera parte de la cifra original, la posibilidad de aumentar varias veces el premio durante la competencia seduce a todo el mundo. Algo de eso buscó la propia FIFA en los últimos días cuando anunció que distribuiría un billón de dólares, y que todo lo recaudado en el torneo se reinvertiría en él.

Riquelme, flanqueado por Delgado y Cascini, durante el sorteo del Mundial de Clubes

Conocido desde hace unos meses el sorteo, Boca, que ingresó al Mundial por el ranking de la Conmebol, compartirá la zona con Bayern Munich, Benfica y Auckland City, único representante de Oceanía. River, que también accedió por el ranking Conmebol, estará en el grupo con Inter de Milán, Monterrey (México, dirigido por Martín Demichelis) y Urawa Red Diamonds (Japón).

“La Copa Mundial de Clubes no solo será la cumbre del fútbol de clubes, sino también una vívida demostración de solidaridad que beneficiará a los clubes en general a una escala que ninguna otra competición ha logrado jamás”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA en relación a que la entidad rectora del fútbol mundial prevé un fondo de solidaridad del 15% para repartir entre los equipos que no intervienen en el torneo. El objetivo de este fondo es que no se produzcan desequilibrios en cada asociación entre los equipos que irán al Mundial y la gran mayoría que no tendrá actividad.

