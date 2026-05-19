Mundial 2026: en qué casos la FIFA permite que un jugador cambie de selección antes del torneo
Para este campeonato que comenzará el próximo 11 de junio, los combinados nacionales tienen tiempo hasta el 30 de mayo para entregar sus planillas; expectativa por la lista de Lionel Scaloni
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El máximo organismo rector del fútbol mundial, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), tiene permitido que un futbolista cambie de selección nacional antes de un Mundial, pero existen criterios específicos diseñados para evitar que los jugadores no tengan otro destino en su carrera profesional tras una participación mínima con un país determinado.
Vale aclarar que el deportista, mediante este proceso de “cambio de asociación”, solo puede unirse a una selección distinta si ya poseía la nacionalidad del país al que desea representar en el momento de su primer partido con la selección original o si cumple uno de los requisitos de ascendencia/residencia.
Para que un jugador pueda representar a una segunda nación, debe cumplir, además, con estas condiciones:
- Haber jugado un máximo de tres partidos con la primera selección, lo que incluye encuentros amistosos y de eliminatorias.
- Dichas participaciones deben haber ocurrido antes de que el jugador cumpliera 21 años.
- Deben haber pasado al menos tres años desde su último partido con la primera selección.
- No haber disputado ningún partido en la fase final de un Mundial o torneo continental de confederaciones (como la Copa América o Eurocopa) con la primera selección.
Para este Mundial 2026, la FIFA ratificó que las plantillas oficiales de cada combinado nacional deben entregarse, a más tardar, el próximo 30 de mayo. Y se aclaró que solo se podrá sustituir a un jugador de la lista definitiva por uno de la provisional en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del debut de su equipo.
Expectativa por la lista definitiva de la Argentina
De a poco, las selecciones que competirán desde el 11 de junio en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá van develando sus listas de 26 jugadores convocados. Uno de los seleccionados que aún mantiene la expectativa es el argentino. El 2 de junio, la FIFA dará a conocer todas las nóminas y las oficializará.
En la prelista, el entrenador Lionel Scaloni dio algunas sorpresas. Entre los arqueros, llamó la atención la mención de Santiago Beltrán, figura en River en los últimos partidos y que nunca antes había sido convocado al combinado albiceleste.
De los defensores, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero y Nicolás Capaldo son quienes en ninguna oportunidad fueron parte de una convocatoria. También está Germán Pezzella, campeón en Qatar 2022, quien recientemente se recuperó de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no participó el último año en el combinado argentino.
Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela y Ezequiel Fernández son los volantes que se metieron en la nómina preliminar, aunque no tuvieron incursión en el combinado nacional en los últimos cuatro años o lo hicieron a cuentagotas. La gran ausencia es la de Paulo Dybala.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint-Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing Club
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendía - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bologna
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
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