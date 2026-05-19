El máximo organismo rector del fútbol mundial, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), tiene permitido que un futbolista cambie de selección nacional antes de un Mundial, pero existen criterios específicos diseñados para evitar que los jugadores no tengan otro destino en su carrera profesional tras una participación mínima con un país determinado.

Vale aclarar que el deportista, mediante este proceso de “cambio de asociación”, solo puede unirse a una selección distinta si ya poseía la nacionalidad del país al que desea representar en el momento de su primer partido con la selección original o si cumple uno de los requisitos de ascendencia/residencia.

Mundial 2026: en qué casos la FIFA permite que un jugador cambie de selección antes del torneo. Darryl Dyck - The Canadian Press

Para que un jugador pueda representar a una segunda nación, debe cumplir, además, con estas condiciones:

Haber jugado un máximo de tres partidos con la primera selección, lo que incluye encuentros amistosos y de eliminatorias.

Dichas participaciones deben haber ocurrido antes de que el jugador cumpliera 21 años.

Deben haber pasado al menos tres años desde su último partido con la primera selección.

No haber disputado ningún partido en la fase final de un Mundial o torneo continental de confederaciones (como la Copa América o Eurocopa) con la primera selección.

Para este Mundial 2026, la FIFA ratificó que las plantillas oficiales de cada combinado nacional deben entregarse, a más tardar, el próximo 30 de mayo. Y se aclaró que solo se podrá sustituir a un jugador de la lista definitiva por uno de la provisional en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del debut de su equipo.

La FIFA ratificó que las plantillas oficiales de cada combinado nacional deben entregarse, a más tardar, el próximo 30 de mayo

Expectativa por la lista definitiva de la Argentina

De a poco, las selecciones que competirán desde el 11 de junio en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá van develando sus listas de 26 jugadores convocados. Uno de los seleccionados que aún mantiene la expectativa es el argentino. El 2 de junio, la FIFA dará a conocer todas las nóminas y las oficializará.

En la prelista, el entrenador Lionel Scaloni dio algunas sorpresas. Entre los arqueros, llamó la atención la mención de Santiago Beltrán, figura en River en los últimos partidos y que nunca antes había sido convocado al combinado albiceleste.

De los defensores, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero y Nicolás Capaldo son quienes en ninguna oportunidad fueron parte de una convocatoria. También está Germán Pezzella, campeón en Qatar 2022, quien recientemente se recuperó de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no participó el último año en el combinado argentino.

Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela y Ezequiel Fernández son los volantes que se metieron en la nómina preliminar, aunque no tuvieron incursión en el combinado nacional en los últimos cuatro años o lo hicieron a cuentagotas. La gran ausencia es la de Paulo Dybala.

La pre lista de convocados, entre figuras y apuestas Selección Argentina de Futbol

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint-Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros