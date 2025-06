Mundial de Clubes: los equipos sudamericanos les plantan cara a los europeos, que dominan el siglo

El Mundial de Clubes empezó el sábado y lleva apenas cuarto jornadas. Pero, a juzgar por los primeros resultados, puede haber un cambio de tendencia en 24 años: los equipos europeos no golean ni les ganan fácilmente a los sudamericanos. Hasta ahora son tres los encuentros que enfrentaron a equipos del Viejo Continente con los del nuevo: Palmeiras 0 vs. Porto 0, Boca 2 vs. Benfica 2 y Fluminense 0 vs. Borussia Dortmund 0. Todos empates. Es más: Los representantes de Conmebol jugaron con coraje y merecieron quedarse con los tres puntos contra sus rivales de UEFA, una situación que en el anterior formato de los mundiales de clubes y por las copas intercontinentales rara vez se daba. Bastaba ser europeo para que los equipos de América del Sur se incomodaran o fueran holgadamente superados. Y, en general, terminaran perdiendo. Eso, hasta ahora, no ocurrió en el amanecer de Estados Unidos 2025.

Los dos goles de Boca a Benfica, anotados por el uruguayo Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia, quebraron una serie que ya casi había llegado a la mayoría de edad. Desde hacía casi 17 años y medio un equipo europeo no recibía más de un gol en un Mundial de Clubes a manos sudamericanas. El último en hacerlo había sido el propio Boca, frente a Milan en 2007, cuando el cuadro italiano se impuso por 4-2 en el estadio Internacional de Yokohama. Aquel 16 de diciembre de 2007, el DT de Boca era Miguel Ángel Russo. Como hoy.

2007 - Boca Juniors are the first South American team to score multiple goals against a European opponent in the @FIFACWC (including the previous format) since Boca Juniors themselves against Milan in the 2007 final. Flying. pic.twitter.com/fxrimAHEJY — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2025

El propio Russo se refirió ahora a lo que implica para un equipo europeo enfrentarse con un argentino, como le ocurrió a Benfica este lunes y le pasará a Bayern este viernes: “Es un rival importante Bayern. El fútbol argentino tiene su historia; todo el mundo sabe que cuando juega un argentino no es lo mismo”, apuntó el DT profesionalmente más longevo del torneo, de 69 años. Y ante una consulta sobre si, efectivamente, los sudamericanos consiguieron equiparar la brecha con los europeos, Russo respondió: “No. Creo que todavía los argentinos y los europeos tenemos una brecha muy grande; los brasileños sí equiparan”.

Antes del debut de River contra Urawa Red Diamonds, de Japón, también Marcelo Gallardo se había referido al escalón de nivel entre los de un lado del Atlántico y los del otro. “Es la primera vez en la que vamos a poder medirnos con equipos de otros continentes. Es una prueba para todos. Los favoritos muchas veces son los más poderosos, los que tienen poderío económico. Nosotros exportamos buenos futbolistas”, analizó el entrenador en la conferencia de prensa previa al partido de este martes en Seattle. Y continuó: “Sostener la idea más allá del poderío del adversario es lo que me moviliza. No somos un equipo que esté acostumbrado a esperar y salir de contraataque; somos un equipo que intenta protagonizar, jugar en campo contrario”.

Compacto de Boca 2 vs. Benfica 2

Renato Gaúcho, DT de Fluminense, dijo lo suyo tras el empate sin goles con Borussia Dortmund: “Sin dudas, no siempre se trata de inversión”, opinó. Y agregó: “Hay muchos clubes en una situación financiera mucho mejor que la nuestra, pero en la cancha son once contra once. Y eso depende mucho de la actitud de los jugadores, y la actitud de los míos me enorgullece mucho. Justo ahora estaba hablando con el presidente en el vestuario, y él también estaba muy contento con el rendimiento del equipo”.

Por su lado, Abel Ferreira, el portugués preparador de Palmeiras, se refirió a la chance que tuvieron sus dirigidos de vencer a Porto, su rival en el estreno. “Fuimos claramente el equipo dominante y creamos las mejores ocasiones. El jugador destacado fue su arquero suplente. El fútbol tiene esa magia. Generamos grandes oportunidades de marcar y ponernos por delante, pero el arquero detuvo todo”. Un detalle estadístico refleja la voracidad ofensiva de los tres clubes sudamericanos (Boca, Palmeiras y Fluminense) ante sus oponentes europeos: los tres tuvieron más remates que sus adversarios. Y los dos conjuntos brasileños incluso acertaron más al arco que Dortmund y Porto.

El juvenil Rodrigo Mora, de Porto, intenta conservar la pelota ante la marca de Richard Ríos, de Palmeiras; el conjunto brasileño fue mejor que el portugués en el 0-0. Adam Hunger - FR110666 AP

Cierto es que transcurrieron apenas cuatro días del certamen y tres enfrentamientos con esa rivalidad deportiva Conmebol vs. UEFA, así que es temprano como para plantear afirmaciones. Faltan más confrontaciones, y grandes, como Bayern vs. Boca e Inter vs. River. Pero hasta el momento el Mundial de Clubes ofrece cruces de los que venían siendo desiguales y ahora están siendo mucho más difíciles para los equipos del Viejo Continente. Conviene repasar, entonces, cuán fuertes fueron los europeos en los últimos años.

El dominio europeo en el siglo

La Copa Europeo-Sudamericana -que próximamente puede ser revivida y disputada en partido único y sede neutral entre el ganador de la Champions League y el de la Libertadores- mostró bastante paridad a lo largo de cuatro décadas. Entre 1960 (Real Madrid derrotó a Peñarol) y 1999 el saldo fue 20 conquistas de los cuadros de Conmebol y 18 de los europeos. No sólo había equivalencias sino que además los sudamericanos incluso tuvieron un pequeño superávit.

La primera final, Real Madrid vs. Peñarol

La tendencia se revirtió con la globalización y los multimillonarios ingresos televisivos que cobran los clubes del Viejo Continente. Éstos se nutrieron del talento sudamericano, por lo cual muchos de los éxitos de los representantes de UEFA tuvieron aportes decisivos de sus “rivales” en esa carrera. Entre 2000 y 2024 Sudamérica se quedó con 6 trofeos, y Europa, con 19.

En mundiales de clubes los norteños cuadruplicaron a los sureños: 16 a 4. Y por la copa intercontinental la superioridad se atenuó: 3 vs. 2. Un dato avasallante: desde 2008 hasta 2024 hubo apenas 3 goles sudamericanos frente a 20 europeos en choques entre sí. Dos fueron brasileños, en Corinthians 1 vs. Chelsea 0 (2012) y Palmeiras 1 vs. Chelsea 2 (2021). El tercero fue argentino, de Mauro Boselli, en Estudiantes 1 vs. Barcelona 2 (2009). Contando el 2-2 entre Benfica y Boca de este lunes, la estadística se actualiza a 22 tantos boreales contra 5 australes en las últimas 18 temporadas.

Es cierto que falta que tanques europeos, como PSG, Real Madrid, Chelsea, Bayern, Inter y Atlético de Madrid tengan enfrente a contrincantes sudamericanos. Pero las primeras jornadas fueron más bien halagüeñas para los integrantes de Conmebol. Que no solo no perdieron frente a los de UEFA, sino que además hasta fueron superiores en el juego. Si la tendencia se confirma y el primer Mundial de Clubes corona a un conjunto de esta parte del mundo será todo un batacazo. Pero el sol apenas se asoma en un campeonato que durará 30 días.