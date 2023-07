Mundial femenino: la árbitra argentina que dirige en su segunda Copa del Mundo y golpea las puertas del fútbol masculino

escuchar

El 11 de junio de 2019 se produjo una situación histórica en las Copas del Mundo. La selección femenina de Estados Unidos, que luego se quedaría con ese Mundial de Francia, registró la mayor goleada en la historia del torneo, en cualquier categoría, después de aplastar por ¡13-0! a Tailandia, en el que su figura Alex Morgan convirtió cinco veces en el arco de las asiáticas. Aquel encuentro también tuvo presencia argentina: la árbitra fue María Laura Fortunato, en lo que fue su debut en la cita ecuménica del fútbol femenino.

“Lo vi varias veces, buscando los aciertos y los errores. Soy muy autocrítica, pero no para castigarme, sino por aquello de seguir aprendiendo. Algunas críticas de afuera son dañinas y lastiman, pero la autocrítica es clave para mejorar”, rescató la referí en diálogo con el sitio oficial de la FIFA, en vísperas de su segunda aparición en Mundiales: este miércoles, desde las 9, dirigirá el duelo entre Canadá e Irlanda, con una terna íntegramente argentina, conformada por Mariana De Almeida y Daiana Milone como asistentes y Salomé Di Iorio como cuarta árbitra, y es una de apenas cinco juezas principales de las 33 designadas, que proviene de Sudamérica. “Estoy mucho más preparada física, técnica y psicológicamente. Creo que es la base para afrontar este Mundial”, añadió.

El debut de María Laura Fortunato en Mundiales, durante la histórica goleada de Estados Unidos por 13-0 a Tailandia en Francia 2019 Quality Sport Images - Getty Images Europe

Fortunato siente una gran pasión por su trabajo, incluso en una profesión en la que cada vez más gente quiere alejarse de la toxicidad que la rodea. A tal punto que abandonó el fútbol en sí para dedicarse a ser referí: “Cuando era muy chiquita jugaba en las plazas y parques con amigos, todavía no había muchos clubes con fútbol femenino. Cuando apareció uno, jugué un par de años, pero luego me pasé al futsal hasta que surgió lo del arbitraje. ¡Y esto me enamoró!”, recordó. Comenzó a hacer el curso para ser árbitra en 2005, cuando tenía apenas 20 años, y en 2007 comenzó a dirigir de manera profesional en la AFA. Primero se hizo un lugar en las divisiones inferiores del fútbol masculino, impartiendo justicia en partidos de sexta, quinta y cuarta división, y luego incursionó en el fútbol femenino de forma definitiva.

A partir de 2013 comenzó su recorrido como árbitra FIFA, y su debut en torneos internacionales llegó a partir de 2014, cuando se hizo cargo de dos partidos de la Copa América, que otorgaba cupos al Mundial de 2015; luego fue a otras dos Copas América y dos Mundiales Sub 17. También hizo historia cuando el fútbol femenino comenzó la era semiprofesional en 2019, al ser la jueza principal del primer Superclásico bajo estas condiciones: “Dirigir ese partido y en la cancha principal de Boca, con lo que eso significa, fue un orgullo enorme, una emoción impresionante. Fue un paso trascendente para el fútbol femenino, pero también para el arbitraje, porque a partir de ahí se visibilizó mucho más la mujer como árbitra. La repercusión fue beneficiosa para todas”, rememoró sobre aquella ocasión.

Fortunato (segunda desde la izquierda) dirigió también el primer Superclásico en la era semiprofesional del fútbol femenino en 2019 Marcelo Endelli - Getty Images South America

El reconocimiento que fue adquiriendo con el paso de los años le otorgó incluso más roces en el fútbol masculino. A partir de 2014 comenzó a dirigir partidos en la Primera D, y recientemente Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en la Liga Profesional, deslizó la posibilidad de que pronto hiciera su debut en la máxima categoría: “Es una jueza en la que tenemos muchas expectativas. Está altamente considerada en la FIFA”, aseguró el exárbitro, y luego agregó: “Hay muchas árbitras en Primera División, pero pocas de campo. Esperemos que en el corto plazo estén dirigiendo”.

Por el momento, Fortunato es paciente con sus metas: “Los próximos se irán dando paso a paso. Me pongo objetivos a corto plazo para superarlos de a poco. El próximo es el Mundial, y estoy focalizada en eso”, insistió en sus declaraciones a la FIFA, mientras realza la importancia de impartir justicia en el mayor de los escenarios del deporte femenino: “Es una emoción, un orgullo y una alegría enorme. Es un evento mundial, que es más importante del fútbol femenino, y creo que cualquier árbitra quisiera estar, así que estamos en una posición de privilegio, donde tenemos que saber respetar dónde estamos, aprender día a día y mejorar el 100 o 200 por ciento para este Mundial”.

🇦🇷𝗠𝗮𝗿í𝗮 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗮 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮𝘁𝗼 arbitrará el duelo Canada v República de Irlanda.



Conoce cómo se enamoró del arbitraje❤️ y qué significa para ella participar de su segunda #FIFAWWC — FIFA.com en español (@fifacom_es) July 25, 2023

El desafío que hoy tiene la única árbitra argentina de esta Copa del Mundo es seguir creciendo en su ámbito, pero también a sumar a más mujeres argentinas. Y está decidida en compartir su amor y pasión por el arbitraje: “A una chica joven que se me acerque y me diga que quiere ser árbitra como yo le digo que le dé para adelante, que se prepare, entrene, dé todo. Porque si tiene ganas realmente de empezar en esta profesión que lo haga, porque es una profesión maravillosa”, destacó Fortunato, que se muestra sumamente optimista: “Creo que en el futuro vamos a tener muchísimo más abiertas las puertas que ahora, y no va a ser una novedad ver a una mujer en una cancha de fútbol”.

