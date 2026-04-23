Por dónde pasan Boca vs. Defensa y Justicia y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Defensa y Justicia y Boca, en la fecha 16 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos están en zona de clasificación a los octavos de final, por lo que necesitan sumar puntos en los últimos partidos para mantenerse en carrera. Juegan en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello a partir de las 20 (horario argentino), con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El Halcón de Florencio Varela, que viene de perder 3 a 1 con Independiente, está octavo en la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos al igual que Unión y San Lorenzo aunque, por diferencia de gol, el Tatengue está séptimo y el Ciclón noveno. Hasta el momento se cruzaría en octavos de final con el líder del Grupo B, Independiente Rivadavia, el único que ya tiene un lugar asegurado en la próxima ronda.

El xeneize, por su parte, llega con el ánimo por las nubes por su victoria en el Superclásico ante River. En el Monumental, en un partido polémico en el que tuvo las chances más claras, se quedó con los tres puntos tras ganar por la mínima diferencia con un gol de penal de Leandro Paredes. Así, escaló al tercer puesto de la clasificación general del Grupo A con 24 puntos al igual que Talleres, que está cuarto por diferencia de gol. Si todo sigue como hasta ahora, en octavos jugaría contra Huracán.

Boca le ganó el Superclásico a River y encaminó su clasificación a los octavos de final del Apertura Prensa Boca

Defensa y Justicia vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 20 (horario argentino) en Florencio Varela y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia : Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.

: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero.