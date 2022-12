Mundial Qatar 2022: Alexis Mac Allister, con juego, recuperación y un gol para tomar la posta de Lo Celso en la selección argentina

escuchar

Con el Mundial pisándole los talones, Lionel Scaloni se encontró con un problema que le hacía tambalear el sector izquierdo del seleccionado. La estructura consolidada perdía a una pieza esencial con la lesión de Giovani Lo Celso, uno de los socios de Lionel Messi y el lubricante para que la pelota pasara con fluidez desde el medio campo hacia adelante. El entrenador admitió que cualquiera fuera la opción que eligiera, ninguna iba a ser como Lo Celso. Una manera de remarcar la importancia del jugador surgido en Rosario Central.

Sin la posibilidad de probar mucho porque el Mundial se venía encima, Scaloni optó por “Papu” Gómez en el adverso debut frente a Arabia Saudita. Fue un partido en el que casi ningún futbolista argentino se acercó a su nivel promedio. Y “Papu” no tiene la espalda ni la trayectoria como para mantenerse tras no aprovechar la oportunidad.

Frente a México, el elegido para cubrir el amplio hueco dejado por Lo Celso fue Alexis Mac Allister. En otro tipo de partido, ante un rival que se plantó 20 metros más atrás que Arabia Saudita, el toque, la pausa y el panorama de Mac Allister empezaron a dar frutos.

😅 "DIGAMOS QUE LA QUISE PONER AHÍ"



⚽️ Mac Allister, autor del primer gol de #ARG, opinó sobre su tanto ante #POL.



Queriendo o sin querer... ¡Qué gol importante hizo! #CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/VckJ26zKbg — DSportsAr (@directvsportsar) November 30, 2022

Scaloni hizo cuatro modificaciones para conseguir la clasificación ante Polonia, pero no tocó al jugador de Brighton. Lo respaldó y la decisión fue un acierto, ya que terminó siendo la figura dentro de una producción colectiva con varios rendimientos destacados.

Mac Allister marcó el primer gol de un triunfo que la Argentina ya merecía en el primer tiempo. De sus pies había salido la asistencia para dejar a Julián Álvarez mano a mano ante Szczesny, cuando el arquero polaco todavía parecía invulnerable.

Fue Mac Allister el que derrumbó el muro de Szczesny, al comienzo de la segunda etapa. Jugador de movimientos armoniosos y elegantes, hasta una definición imperfecta terminó derivando en un remate ajustado a un poste. Porque al conectar el centro atrás de Molina, Mac Allister lo empalmó de derecha y la pelota pegó en su botín izquierdo, adquiriendo un efecto que se hizo más incontrolable para el arquero.

“Vamos a decir que sí, que la quise poner ahí”, dijo entre sonrisas, tras ser elegido por la FIFA como el mejor del partido. Mac Allister se transformó en el segundo jugador surgido de la prolífica cantera de Argentinos en convertir un gol en un Mundial. Se anota en una lista que, obviamente, ya tenía a Diego Maradona.

El seleccionado se está beneficiando del perfil futbolístico ampliado que el hijo del “Colorado” adquirió en Brighton, donde es el volante más ofensivo de un doble pivote central. Conduce y pasa, pero también tiene retroceso y recuperación. Es un volante más integral, con el registro que demanda el fútbol de primer nivel.

jugador con mayor número de recuperaciones (11). Está para lo fino y lo grueso. Fue segundo en ocasiones creadas (3) y tercero en duelo ganados (cuatro de cinco).

La Argentina da toda la sensación de haber puesto una bisagra a su desconcertante debut. Ahora, sobre todo por lo hecho contra Polonia, se parece más al equipo que llegó al Mundial montado en un largo invicto.

Mac Allister remata de derecha, le pega en el botín izquierdo y convierte el primer gol de la Argentina Anadolu Agency - Anadolu

Mac Allister se refirió a este proceso cambiante en los últimos ocho días: “Como dijo Dibu (Martínez) después del partido contra Arabia, fue un golpe que nos agarró a tiempo, que nos hizo dar cuenta de que todos los partidos son difíciles. Nos encerramos como grupo y nos cargamos de confianza para dar vuelta la situación porque tenemos los jugadores y la calidad para hacerlo”.

Juega con soltura, si bien apenas lleva 10 partidos en el seleccionado, con 23 años. Hasta hace poco más de un año no se podía afirmar que era un fijo en la lista mundialista. Debutó en el ciclo Scaloni, en septiembre de 2019, en un amistoso 0-0 ante Chile. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio con el Sub 23 que no superó la etapa de grupo.

A Lo Celso no se lo olvida de un partido para el otro, pero Mac Allister está ayudando a recuperar la memoria futbolística de la Argentina.

