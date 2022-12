Mundial Qatar 2022: Corea del Sur se quedó sin entrenador, el cuarto que renuncia en medio de la Copa del Mundo

escuchar

El portugués Paulo Bento, entrenador de Corea del Sur, renunció a su cargo luego de la derrota ante Brasil por 4-1. Su equipo fue eliminado en el Mundial de Qatar en los octavos de final y dijo: “De ahora en adelante solo tenemos que pensar en el futuro y no será con la selección de Corea”, dijo en conferencia tras el partido. Y agregó: “Se lo acabo de anunciar a los jugadores y al presidente, fue una decisión grabada en piedra en septiembre y les agradecí todo lo que han hecho. Estoy contento y orgulloso de haber sido su entrenador durante más de cuatro años, ahora voy a descansar y ver qué pasa después”.

Así, Bento se transforma en el cuarto director técnico en dejar su cargo tras el Mundial. El primero fue Gerardo Martino, tras el fracaso de México; el segundo, Roberto Martínez, el ahora exDT de Bélgica, y el tercero, Otto Addo, de Ghana. ”Fuimos muy audaces en la forma en que abordamos el juego hoy, fuimos leales a nuestro estilo hasta el final. Felicito a mis jugadores, que dieron lo mejor de sí, pero la derrota fue justa. Brasil fue superior a nosotros”, señaló el portugués, de 53 años en el Estadio 974 de Doha. “Lo que se vio fue una victoria normal de un gran equipo, de un candidato al título”.

EL entrenador del conjunto surcoreano, Paulo Bento, da indicaciones durante el partido entre Corea del Sur y Ghana MANAN VATSYAYANA - AFP

Bento se hizo cargo de Corea del Sur en 2018 y en Qatar logró meterla en octavos de final de un Mundial por tercera vez en su historia. En la primera fase, el equipo asiático fue capaz de batir a Portugal (2-1) y terminó en el segundo lugar del Grupo H. “Creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho en este Mundial, y de lo que hemos hecho en los últimos cuatro años para llegar hasta aquí”, afirmó Bento, quien dirigió a Portugal en Brasil-2014. ”Creo que lo hicimos muy bien en la fase de grupos, aunque creo que podríamos haber sumado más puntos, ya que deberíamos haber ganado a Ghana”, dijo Bento sobre la derrota 3-2 ante el equipo africano.

Sin embargo, en haciendo un análisis global de su trabajo, se mostró conforme: ”Creo que podemos estar muy orgullosos y yo lo estoy con lo que hemos hecho en los últimos cuatro años. Este ha sido, sin duda, uno de los mejores grupos de jugadores con los que he tenido la oportunidad de trabajar”.

La salida de Martino

Gerardo Martino la pasó antes y durante la competencia. Las críticas de la prensa fueron demasiadas y encima los resultados en Qatar no acompañaron al Tata, que se transformó en el primer DT en renunciar tras la participación de su equipo el Mundial. Después de la prematura eliminación en Qatar, un grupo de jugadores de la selección de México y el entrenador argentino Gerardo Martino regresaron el último domingo al país, donde fueron abucheados por un grupo reducido de hinchas molestos por quedarse fuera de la Copa del Mundo en la primera etapa.

Gerardo Martino en un entrenamiento de la selección mexicana ALFREDO ESTRELLA - AFP

México terminó con cuatro puntos y, por diferencia de goles, quedó en el tercer lugar del Grupo C, en el que Argentina y Polonia avanzaron a los octavos de final, en lo que fue la primera eliminación azteca en la primera rueda desde el Mundial Argentina 1978.

Martínez se fue de Bélgica

El entrenador español Roberto Martínez renunció como DT de Bélgica tras el 0-0 ante Croacia en la última jornada de la etapa de grupos, por la eliminación del equipo del Mundial: “Habrá abrazos de despedida. Es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo, como os podréis imaginar”, anunció en la rueda de prensa posterior al encuentro.

En este sentido, el preparador catalán explicó que esta decisión no está influenciada por la eliminación, sino que estaba tomada antes de comenzar la cita. “Iba a marcharme de todos modos, pasase lo que pasase, incluso si nos convertíamos en campeones del mundo. Tomé esa decisión justo antes del Mundial”, reconoció.

El técnico de Bélgica Roberto Martínez abraza al belga Jeremy Doku tras el empate 0-0 contra Croacia en el partido por el Grupo F del Mundial, el jueves 1 de diciembre de 2022, en Rayán, Qatar. (AP Foto/Thanassis Stavrakis)

Martínez, de 49 años y cuyo contrato terminaba a finales de año, accedió al cargo de seleccionador en 2016, y guio a los ‘diablos rojos’ al tercer puesto logrado en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en los últimos años se ha enfrentado a numerosas críticas por no haber sabido aprovechar la ‘generación de oro’ del fútbol del país.

Addo renunció en Ghana

Otto Addo, director técnico de Ghana, confirmó el viernes pasado, tras la eliminación del Mundial 2022, su decisión de dejar el cargo, que estaba “muy clara” desde el primer día, aunque su conjunto hubiera sido campeón, para centrarse de nuevo en su trabajo de técnico asistente en el Borussia Dortmund , porque el futuro suyo y de su familia está en Alemania, al tiempo que admitió su decepción por la derrota con Uruguay.

Otto Addo ya no es el DT de Ghana Sunday Alamba - AP

“Para mí estaba muy claro que dejaría el cargo después de la Copa Mundial. Ahora mismo, mi familia y yo vemos nuestro futuro en Alemania. Me gusta el trabajo que tengo en el Dortmund. Estoy muy contento y satisfecho allí. Desde el día número uno, estaba claro que dejaría el cargo, aunque fuéramos campeones. Esta es una decisión que tomo por mi familia, no voy a entrar en detalles. Es una decisión que ya estaba tomada”, dijo Oddo.

Bierhoff ya no es el director deportivo en Alemania

Oliver Bierhoff es el primer directivo despedido tras la pronta eliminación de Alemania en la Copa Mundial después de que acordó renunciar como director deportivo de la selección del país y su academia. La Federación de Fútbol de Alemania indicó el lunes que Bierhoff acordó terminar su contrato de manera anticipada. El acuerdo expiraba hasta después del Campeonato Europeo 2024.

En foto del 29 de noviembre del 2022, el director deportivo de Alemania Oliver Bierhoff habla con los entrenadores junto al seleccionador Hansi Fick durante una sesión de práctica en el Estadio Al-Shamal en Al Ruwais, Qatar. El lunes 5 de diciembre del 2022, Bierhoff renuncia tras el fracaso de la selección. (AP Foto/Matthias Schrader)

Alemania recibirá ese torneo, pero hay preocupación con la dirección del equipo después de que quedaron eliminados por segunda vez consecutiva en la fase de grupos del Mundial y fuera en la segunda ronda de la Euro el año pasado.

“En los últimos cuatro años no hemos podido construir en el éxito anterior y darle a los aficionados algo razonable para celebrar. Algunas decisiones de las que estábamos convencidos no dieron los resultados correctos”, reconoció Bierhoff en el comunicado de la federación que reprodujo la agencia AP. “Nadie lo lamenta tanto como yo. Me responsabilizo”.

¿Qué pasará con el DT Hansi Fick? Su futuro es incierto.

