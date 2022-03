Mundial Qatar 2022: de Zlatan a Mo Salah, los 11 cracks que no estarán en la Copa del Mundo

En Qatar 2022 no habrá lugar para todos. Será el último Mundial con 32 equipos -para el próximo se ampliará el cupo a 48-, por lo que varios cracks se quedarán afuera de la cita ecuménica. Muchas de las estrellas que son principal foco de atención en las mejores ligas del mundo no participarán de la máxima cita futbolística. Ha pasado siempre, pero en esta época en la que hay acceso a ver y disfrutar de las grandes estrellas, hay ausencias que generan frustración en los fanáticos futboleros de todo el planeta. A continuación, once futbolistas fuera de serie que verán el tradicional evento por televisión porque sus seleccionados no lograron clasificarse.

Zlatan Ibrahimovic (Suecia)

Con apenas 10 minutos de fútbol bien pudo haber concluido la carrera internacional de uno de los mejores futbolistas suecos de todos los tiempos. A los 40 años, Zlatan Ibrahimovic vio cómo se le escapaba de las manos la ilusión de estar en Qatar 2022. Para cuando ingresó al campo, Suecia ya perdía con Polonia por 2-0 y el goleador de Milan, de Italia, poco pudo hacer para torcer la historia. El currículum de Ibrahimovic habla de 62 goles en 121 partidos con la camiseta azul y amarilla de su país, que lo convocó el año pasado para las eliminatorias tras cinco años retirado.

Suecia perdió con Polonia por 2-0 en el playoff europeo y Zlatan Ibrahimovic será otra de las estrellas que verá el mundial de Qatar por televisión NurPhoto - NurPhoto

Mohamed Salah (Egipto)

Al igual que en la Copa de África, los Faraones se toparon en la definición por un pasaje a Qatar 2022 con Senegal, su bestia negra. A diferencia de aquella vez, cuando se quedó sin patear, el futbolista de Liverpool sí remató desde los doce pasos en la resolución de la eliminatoria. Su tiro salió muy desviado y, con él, se fue buena parte del sueño egipcio de estar en el Mundial. El torneo se quedará sin un jugador eléctrico y de gambeta desconcertante, que había llegado con lo justo a Rusia 2018 tras lesionarse en una jugada con Sergio Ramos. Salah es uno de los mejores futbolistas africanos de la historia y, con 29 años y un gran nivel, nadie podría extrañarse si capitanea a su seleccionado rumbo al Mundial de 2026.

Mohamed Salah acaba de fallar su penal contra Senegal y se toma la cabeza; el futbolista de Liverpool no estará en Qatar 2022 Stefan Kleinowitz - AP

Erling Haaland (Noruega)

Es el delantero de moda en Europa. Se lo disputan los principales clubes del continente, a tal punto que su representante, Mino Raiola, viaja de país en país para resolver dónde jugará el espigado noruego, de apenas 21 años y nacido en Leeds (Inglaterra). Todavía viste la camiseta de Borussia Dortmund, de Alemania, donde se transformó en un suceso instantáneo desde que aterrizó proveniente de Red Bull Salzburg, en Austria. Los 20 millones de euros que pagó el club alemán por su pase parecen uno de los mejores negocios de los últimos años, ya que las cifras del delantero asustan: 56 goles en 60 partidos con la camiseta amarilla de los de Dortmund. y 13 conquistas en 16 encuentros con su seleccionado. Sin embargo, esas estadísticas no alcanzaron para que los nórdicos consiguieran la clasificación a Qatar 2022. Quedaron terceros en el grupo G, por detrás de Países Bajos y Turquía.

Erling Haaland, figura del Dortmund

Marco Verratti (Italia)

El pequeño mediocampista de PSG (Francia) es una de las víctimas de más alto perfil del fracaso italiano. La derrota con Macedonia del Norte en Palermo quedará en la memoria como una de las historias más curiosas del fútbol de los últimos años. El equipo azzurro, campeón de Europa, llegó más de 30 veces al área de su rival. Lo intentó por todos los medios y Verratti se cansó de recuperar la pelota y pasarla al pie de un compañero. Sin embargo, el gol lo hizo el equipo macedonio e Italia volverá a estar ausente del Mundial, como sucedió en Rusia 2018 . El mediocampista surgido en Pescara, sin embargo, tendrá otra chance en 2026. Apenas tiene 29 años y su nivel en Francia obliga a pensar que le quedan varios años en la elite.

Verratti, en acción durante el partido fatídico contra Macedonia del Norte, que decretó la eliminación de Italia del camino a Qatar 2022 ALBERTO PIZZOLI - AFP

Jan Oblak (Eslovenia)

Considerado uno de los mejores en su puesto, el arquero esloveno de 29 años se transformó en agosto del año pasado en el guardavallas con mayor número de partidos en Atlético de Madrid. Llegó a las 304 presencias y superó al mítico Abel Resino. A nivel nacional, es titular indiscutido desde los seleccionados juveniles de su país. Desde 2019 lleva la cinta de capitán del seleccionado de su país, que empató en puntos con Eslovaquia en el grupo H de las eliminatorias europeas. Por diferencia de gol terminó cuarto y quedó eliminado del mundial.

El esloveno Jan Oblak, arquero de Atlético de Madrid, también se perderá el mundial de Qatar 2022 AFP

Arturo Vidal (Chile)

Para muchos, el Rey Arturo es el mejor futbolista de la historia chilena. Parte de una generación que convivió con la de Lionel Messi y Sergio “Kun” Agüero en Argentina (la Albiceleste se impuso 3-0 en la semifinal del Mundial juvenil de Canadá 2017, por ejemplo), portó la cinta de capitán en el partido que significó la eliminación del combinado trasandino del camino a Qatar (0-2 con Uruguay en Santiago). Dueño de una trayectoria de clase mundial (Leverkusen, Juventus, Bayern Munich, Barcelona e Inter de Milán), Vidal es el máximo referente de La Roja, que ahora encarará un proceso de renovación y cambio tras no haber podido cumplir el objetivo de estar en la máxima cita del fútbol. El equipo tendrá revancha en un par de años, y con más chances: en 2026 habrá siete clasificados sudamericanos.

El lamento de Arturo Vidal tras la derrota de Chile ante Uruguay; el futbolista de Inter (Italia) tampoco estará en Qatar 2022 MARCELO HERNANDEZ - AFP

David Alaba (Austria)

El defensor de Real Madrid es el símbolo de una selección austríaca influenciada por la inmigración. Alaba hizo casi toda su carrera en Bayern Munich, hasta que la temporada pasada eligió quedar libre y marcharse a España para vestir la camiseta blanca. Carlo Ancelotti, el entrenador italiano de los madrileños, lo emplea como zaguero central. Franco Foda, el entrenador austríaco, lo acomodaba en la banda izquierda en una defensa de cuatro. El gran partido de Gareth Bale en las semifinales de los playoffs europeos dejó al equipo austríaco capitaneado por Alaba fuera de Qatar 2022.

David Alaba con la 8 de Austria y la cinta de capitán; el futbolista de Real Madrid no pudo guiar a la selección de su país al mundial de Qatar 2022

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón)

El delantero nacido en Laval (Francia) podría haber jugado para el equipo galo. Incluso para España, ya que tiene esa nacionalidad por su madre. Sin embargo, eligió vestir la camiseta del seleccionado gabonés que alguna vez capitaneó su padre, ex futbolista. Esa decisión tuvo sus mejores frutos en la Copa de África, donde consiguió algunos buenos resultados. Sin embargo, todo apunta a que el actual goleador de Barcelona (llegado esta temporada de Arsenal) se retirará sin haber jugado un Mundial.

Pierre-Emerick Aubameyang con la camiseta de Barcelona, su club; referente del seleccionado de Gabón, el delantero falló en su intento de guiar al equipo africano al mundial de Qatar 2022 PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Luis Díaz (Colombia)

El muy mal momento del fútbol colombiano coincide con una de la explosión de un delantero que se ha consolidado como una de las grandes apariciones del fútbol sudamericano de los últimos años. Tras haber completado una excelente Copa América en Brasil en 2021 (con un golazo a Argentina incluido y como líder de la tabla de artilleros, con 4 tantos), el atacante con pasado en equipos de Barranquilla despertó el interés del poderosísimo Liverpool, que finalmente compró su pase a Porto en enero por 60 millones de euros. A los 25 años, el oriundo de La Guajira se adaptó perfectamente al equipo que dirige Jurgen Klopp, a tal punto que el entrenador alemán solo tuvo palabras elogiosas para con él: “Es un jugador increíble, que se divierte mucho jugando y al que le encanta el fútbol. Cuando lo ves entrenando, está sonriendo todo el rato. No puede parar. Es una locura. Nunca había tenido a un jugador como él. Estamos muy contentos de tenerle. Es genial”.

Luis Díaz explotó en la Copa América 2021 y a comienzos de este año fue adquirido por Liverpool Archivo

Naby Keita (Guinea)

El futbolista de Liverpool lleva la banda de capitán y es el principal referente de su selección. Sin embargo, el mediocampista de 27 años nacido en Conakry, la capital guineana y formado en el Istres, de Francia, nada pudo hacer para que Guinea llegara con chances a la etapa decisiva de las eliminatorias africanas. Guinea quedó tercero (se clasificaba sólo el primero al playoff final) en la zona I, por detrás del líder, Marruecos, y de Guinea-Bissau , a la que ni siquiera pudo ganarle en el partido final de la etapa regular.

El guineano Naby Keita es el corazón del mediocampo del Liverpool (aquí, frente a Bayern Munich, por la Champions), pero no pudo hacer nada para clasificar a Guinea, su seleccionado, al mundial de Qatar 2022 Phil Noble - Reuters

Henrik Mkhitaryan (Armenia)

El talentoso futbolista armenio disputó en noviembre del año pasado el último de los 95 partidos que jugó para Armenia, su selección. Si bien nunca consiguió clasificarse ni a la fase final de una Eurocopa ni de un Mundial, le dio un salto de calidad al equipo. “Fue un honor representar a mí país durante los pasados 15 años, y aún más haber sido capitán durante los últimos seis”, escribió el futbolista de 33 años que es dirigido por José Mourinho en Roma, de Italia. “Lo decidí después del encuentro con Alemania. Y creo que es el momento apropiado”, agregó.