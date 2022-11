Mundial Qatar 2022: el senegalés Sadio Mané no se recuperó de su lesión y se pierde la Copa

escuchar

Ni toda la brujería invocada por los fanáticos (y hasta el aliento del propio presidente del país) senegaleses hizo efecto. Sadio Mané, la estrella del seleccionado africano, se perderá la Copa del Mundo. Luego de lesionarse con su club, Bayern Munich (Alemania), su presencia en la lista final de 26 futbolistas anunciada por el entrenador Aliou Cissé fue una sorpresa. El cuerpo técnico y los médicos esperaban que el tratamiento conservador que el jugador realiza en Alemania diera resultados. Sin embargo, las imágenes de la última resonancia magnética no fueron buenos. Y Mané verá el Mundial por televisión.

“Lamentablemente, la resonancia magnética de hoy (jueves) nos muestra que la evolución no es favorable como nos lo imaginábamos y desafortunadamente decidimos dar de baja a Sadio para la Copa del Mundo”, señaló el médico de la selección, Manuel Afonso, en un video publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Federación Senegalesa. El profesional hizo un repaso por todo lo que ocurrió desde la dolencia física del futbolista, ocurrida luego de la victoria por la Bundesliga ante Werder Bremen. El problema (rotura de un tendón) estaba localizado en el peroné de su pierna derecha.

El médico del seleccionado de Senegal comunica la desafectación

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Los médicos senegaleses entendían que era posible una progresiva recuperación de Mané durante el torneo, por lo que podrían tenerlo disponible en las instancias de eliminación directa, si es que el seleccionado campeón de África lograba clasificarse entre los dos primeros lugares del grupo A, que integra junto a Qatar, Ecuador y Países Bajos. E incluso se especulaba con que estuviera en el tercer partido del campeón africano: el martes 29 contra Ecuador. Los estudios realizados al futbolista este jueves obligaron a los facultativos a desistir de su idea.

“La Federación Senegalesa de Fútbol desea una pronta recuperación a su jugador Sadio Mané, que fue desafectado del plantel nacional para el Mundial de Qatar 2022″, expresó la entidad rectora del fútbol senegalés. que todavía no comunicó quién reemplazará al jugador de 30 años en la lista final de convocados a la Copa del Mundo. Por lo pronto, el equipo llegó en las últimas horas a Doha y ya realizó su primer entrenamiento en la capital qatarí.

Ni los brujos

“Vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Esperemos que haya un milagro. Tiene que estar ahí”, había dicho la senegalesa Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, al enterarse de la lesión de su compatriota, y de las dudas existentes sobre su presencia (o no) en Qatar 2022. La lesión de Mané se convirtió en una cuestión de Estado y causó asombro en el palacio de gobierno de Dakar, capital senegalesa. Hasta el presidente de la nación africana se expresó en las redes sociales: “Sadio, te deseo una pronta recuperación después de su lesión durante el partido Bayern-Werder Bremen. Como ya te he dicho: ¡Sadio, corazón de león! ¡De todo corazón contigo! ¡Dios te bendiga!”, escribió en Twitter el mandatario Macky Sall.

“Ni siquiera sé lo que es un médico brujo”, dijo el entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, en respuesta a la sugerencia de la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, de que su compatriota Mané podría ser tratado por “médicos brujos” para que llegue a tiempo. Al final, ni la invocación del presidente ni la posibilidad de usar brujería pudieron con el malestar físico de la máxima figura del equipo, que no estará junto a sus compañeros en Qatar.

LA NACION