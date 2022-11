Mundial Qatar 2022, Inglaterra-Irán: así fue el cabezazo que Majid Hosseini le dio al arquero Alireza Beiranvand que debió ser reemplazado

escuchar

Inglaterra e Irán abrieron esta mañana el Grupo B del Mundial de Qatar 2022. Pero el encuentro no empezó de la mejor manera. Cuando transcurrían los primeros 7 minutos del partido el arquero iraní, Alireza Beiranvand, chocó de frente contra su compañero en la defensa Majid Hosseini. Fue tal la violencia del cabezazo, que el portero debió ser atendido durante varios minutos y al final tuvo que ser reemplazado.

La dura jugada ocurrió cuando Inglaterra, que al terminar el primer tiempo iba ganando 3 a 0, jugó rápido un tiro libre y el delantero Harry Kane apareció libre por la derecha para tirar un centro al área. Fue entonces que el arquero Beiranvand salió a despejar y en el camino se encontró con Hosseini.

El durisimo choque contra el arquero de Iran

Si bien ambos compañeros se golpearon, el portero estuvo varios minutos tendido en el piso con la asistencia de los médicos. Su nariz no dejaba de sangrar, según se podía ver en las imágenes televisivas. Tras 10 minutos, que obligaron luego al árbitro a adicionar tiempo extra al finalizar el primer tiempo, Beiranvand pudo reincorporarse, pero fue momentáneo. No pudo continuar. El arquero no estaba en buen estado de salud.

Así que pasados los 15 minutos, ingresó en su lugar el arquero suplente, Seyed Hossein Hosseini.

