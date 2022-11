Mundial Qatar 2022: la incómoda conferencia de Estados Unidos, con preguntas de geopolítica, inflación, racismo e inmigración

escuchar

El partido del martes entre Irán y Estados Unidos es mucho más que un duelo clave para definir cuál de las dos selecciones sellará su lugar en los octavos de final del Mundial de Qatar. Tal como ocurrió cuando se enfrentaron en Francia 1998 (victoria de los asiáticos por 2-1), el partido ya comienza a tomar un trasfondo mucho más cargado por las históricamente tensas relaciones internacionales entre ambos países. No obstante, la previa de este cruce cuenta con aún más factores que aumentan las asperezas, siendo el más preponderante la ola de protestas por los derechos de las mujeres en Irán tras la muerte de Mahsa Amini.

El conflicto no se apaciguó a medida que la fecha se acercó, sino todo lo contrario, en especial después de que las redes sociales de la selección norteamericana presentaran la bandera iraní con cambios no autorizados, situación que fue intensamente repudiada en Medio Oriente.

Y la tensión se traspasó a la conferencia de prensa que este lunes protagonizaron el entrenador Gregg Berhalter y el capitán Tyler Adams, en donde estuvieron forzados a hacer frente a preguntas que, en varias ocasiones, no se sintieron calificados para responder.

Gregg Berhalter se desentendió de la polémica de la bandera iraní en las publicaciones de redes sociales de Estados Unidos Ashley Landis - AP

Como se esperaba, una de las primeras consultas que debió responder el seleccionador estuvo relacionada a aquella polémica en relación a la bandera, de lo cual Berhalter optó por desligarse: “No teníamos idea de lo que se publicó en las redes, ni el cuerpo técnico ni los jugadores”, aseguró, cambiando el eje de la pregunta al encuentro en sí: “No quiero sonar desinteresado o desconsiderado, pero los muchachos han trabajado muy duro en los últimos cuatro años, tenemos 72 horas entre los partidos contra Inglaterra e Irán y estamos muy enfocados en superar a Irán y alcanzar la fase eliminatoria del torneo. Por supuesto, no dejamos de pensar en el pueblo iraní, y esto se extiende a todo el país y el equipo, pero nuestro enfoque está en el partido”.

“A veces las cosas están fuera de nuestro control. Creemos que el resultado de este partido va a depender del equipo que más esfuerzo ponga, y quién ejecuta mejor las acciones sobre el campo de juego”, continuó Berhalter. “No estamos enfocados en lo que ocurre afuera, y lo único que podemos hacer de parte de los jugadores y el cuerpo técnico es pedir perdón. Pero no es algo de lo que somos parte”.

La incómoda pregunta que tuvo que responder Tyler Adams

A partir de ahí, el clima se haría cada vez más caldeado. Poco después de la defensa del entrenador, un periodista iraní se dirigió a Adams llamándole la atención por su pronunciación de la palabra “Irán”: “Decís que apoyás al pueblo iraní pero estás pronunciando mal el nombre del país. Aclaremos esto de una vez por todas”, le reclamaron al capitán. Y luego llegó una pregunta de lo más incómoda para el volante: “¿Te parece bien representar un país que tiene tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus propias fronteras?”.

Después de pedir perdón, Adams dio una respuesta que caló profundo en el asunto: “Hay discriminación en todos lados adonde uno va. Una cosa que aprendí en los últimos años, en especial viviendo en el extranjero y asimilando distintas culturas, es que en los Estados Unidos hemos hecho un gran progreso todos los días. Crecí en una familia blanca con ascendencia afroamericana, así que mamé diferentes culturas muy fácilmente. No todos tienen esa habilidad, a algunos les lleva más tiempo entender eso, y la educación es importante para eso. Es un proceso, pero mientras uno vaya viendo progreso, es fundamental”.

Berhalter se mostró visiblemente incómodo ante las preguntas hechas por los periodistas iraníes antes del último partido de la fase de grupos de Qatar 2022 PATRICK T. FALLON - AFP

Las preguntas incómodas no terminarían ahí para Berhalter y Adams. La prensa iraní, en su mayoría con alguna relación al gobierno estatal, aprovechó el momento incluso para hacer algunas consultas que los protagonistas ya no pudieron responder tan fácilmente. Uno de los presentes les consultó por qué él no puede entrar en Estados Unidos y ellos sí pueden ingresar libremente en Irán. Otro quiso averiguar si creen que en su país los apoyan o el ‘soccer’ les da igual, en el contexto de las altas tasas de inflación y problemas económicos que deben afrontar los estadounidenses. Pero la más insólita fue, sin duda, cuando le preguntaron personalmente al seleccionador por qué no le pidió al gobierno norteamericano que retire un barco de la Naval de las inmediaciones de Irán.

Y como no podía ser de otra manera, también les consultaron sobre aquel antecedente en Lyon, que en su época fue catalogado, con algo de sarcasmo, como el “partido por la paz”. Con algo de impaciencia, Berhalter recordó que no solo estuvo presente allí, sino que fue comentarista en la transmisión. Por otro lado, Adams, que nació en 1999, se lo tomó con más humor: “Yo ni siquiera había nacido, así que no me acuerdo”, bromeó, con una sonrisa.

La definición del grupo C se jugará el martes desde las 16, con Estados Unidos-Irán jugándose en simultáneo con Inglaterra-Gales. Los Three Lions lideran el grupo actualmente con 4 puntos, seguidos por los asiáticos con 3, los norteamericanos con 2 y los Dragones, mucho más complicados, suman una unidad.

