Mundial Qatar 2022: la insólita pelea entre Carlos Maslatón y otro argentino por batir el récord de asistencia a más partidos

escuchar

DOHA (enviado especial).- La cuenta regresiva ya está en marcha. En una semana, Qatar 2022 será historia. El primer Mundial celebrado en Medio Oriente y también el primero en realizarse en una sola ciudad entró en su fase definitoria. Mientras las selecciones sobrevivientes compiten por alcanzar la gloria el próximo domingo, dos argentinos “pelean” por un curioso récord Guinness: quién presenció en la cancha más partidos en una misma copa del mundo.

Los ocho estadios mundialistas concentrados en una misma ciudad, conectada con una eficiente red de subtes y de autobuses, permitió que muchos hinchas se animaran a presenciar más de un partido por día. Una situación inédita hasta ahora en la historia moderna de los mundiales. Por eso, algunos hasta se aventuraron a batir la marca Guinness que tenía un sudafricano, quien presenció 31 juegos en la copa del mundo que se disputó en 2010.

El abogado libertario Carlos Maslatón asegura que llegará a presenciar 42 partidos de este Mundial de Qatar Instagram: @carlosmaslaton

Carlos Díaz Calvi es un correntino que se fue del país hace 25 años. Vive en Houston y llegó a Doha al comienzo de la copa del mundo. Este ingeniero en sistemas fanático de los Mundiales programó un robot para cargar sus datos y conseguir entradas en la venta oficial de la FIFA. El programa informático envió más de 1200 solicitudes y finalmente accedió a la posibilidad de comprar 50 entradas para el partido Argentina-México.

“Compré una, les pasé algunas a mis amigos y las otras las canjeé por tickets de otros partidos y hasta alojamiento”, cuenta Díaz Calvi a LA NACION desde su casa en Texas, adonde llegó hace unos días tras su experiencia mundialista. Así se costeó su viaje con entradas por dos semanas en Qatar.

En total, el ingeniero en sistemas logró acceder a 42 entradas, suficientes para batir el récord del sudafricano. “Dos tickets los perdí porque eran antes de un partido de la Argentina. Y otros dos quedaron en el camino porque eran partidos en los primeros días del Mundial, en ese momento no pensaba llegar al récord”, agrega.

Carlos Díaz-Calvi disputa el record de asistencia a partidos en el Mundial. Gentileza Carlos Díaz-Calvi

“Mano a mano” con Maslatón

Finalmente, Díaz Calvi pudo asistir a 38 encuentros y asegura que rompió el récord de los 31 partidos en el décimo día de su estadía qatarí, “cuatro días antes que Maslatón”.

En la disputa por lograr el objetivo del Guinness, Díaz Calvi le envía un mensaje al abogado libertario que se transformó en una verdadera celebridad por su cobertura mundialista en redes sociales: “Después de ver cuatro partidos en un día, me entero de que Maslatón anunció que había roto ese mismo reto. Ahí me calenté un poco porque estaba vendiendo fruta, con todo respeto. Leí que la FIFA le festejaba ese logro, pero él estaba con comida, bebida y chofer”, se queja, con tono amable, el correntino.

“Que Maslatón saque del medio, porque los dos récords yo ya los había hecho antes que él”, dice. Y agrega: “No me comparo con él porque si me comparo con un político argentino, sé que estoy haciendo las cosas mal. De Maslatón me hace mucho ruido que esté tanto tiempo en Qatar, yo no puedo alejarme más de dos semanas de mis clientes. Pero no quiero sonar envidioso, hice lo mío y me quedé feliz”.

El abogado libertario y exaliado de Javier Milei intenta no entrar en polémicas con Díaz Calvi. “Muy bien por el correntino”, le dice a LA NACION. Y cuenta cómo solventó los gastos del viaje y la compra de 44 entradas: “A mí no me paga ni el Gobierno, ni la oposición, ni nada, todo es con fondos propios, sin canjes ni nada”.

Carlos Maslatón en su encuentro con LA NACION en la previa de Brasil-Serbia por la fase de grupos Matías Boela

Para Maslatón, la marca de los 31 partidos del sudafricano “la van a pasar varios”, aunque sostiene: “Después veremos realmente quién cubrió todos los partidos. Yo posteé que superé el record histórico y después voy a mandar todo al Guinness para certificarlo”.

Asimismo asegura que tiene 34 partidos “certificados”. Y con los cuatro de los cuartos de final, más las dos semifinales, la final y el partido por el tercer puesto, llegará a “los 42 encuentros cubiertos y documentados”.

Competencia desleal

Pese a la pelea entre argentinos, en algo coinciden Maslatón y Díaz Calvi. Tal vez ninguno de los dos se quede con el récord Guinness. “Hay un brasileño que va 15 minutos a cada partido, incluso al mismo tiempo; además la FIFA anda paseando influencers con comida y bebida, con entradas de Hospitality. Yo lo hice todo a pata. Recorrí 200 kilómetros en 14 días. Corriendo del bus al metro y por eso terminé en el hospital”, advierte Díaz Calvi.

Maslatón agrega que “también hay un inglés que tiene un pase libre de la FIFA o de Qatar, que va 10 minutos y después cambia de estadio. Ahí va a venir la discusión, qué es ver un partido. Si es un posteo de TikTok o sentarse a verlo completo. Calculo que el correntino, como yo, se sienta a ver los partidos”.

Carlos Díaz-Calvi disputa el record de asistencia a partidos en el Mundial. Gentileza Carlos Díaz-Calvi

Temas Mundial Qatar 2022