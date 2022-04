Mundial Qatar 2022: Lionel Messi vs. Robert Lewandowski y el camino de los entrenadores argentinos

El Mundial Qatar 2022 ya se vislumbra como realidad inminente. Es cierto que todavía faltan 234 días para que la pelota comience a rodar entre 32 seleccionados, pero el sorteo dejó claro el camino hacia la Copa del Mundo y también varias particularidades.

Qatar tiene un beneficio para los participantes y los espectadores: la cercanía entre las ocho sedes. No habrá desgastes por viajes y se reducen las posibilidades de imprevistos. Todas las delegaciones estarán separadas como máximo por apenas 55 kilómetros de distancia.

Lionel Messi vs. Robert Lewandowski

Con Argentina vs. Polonia se verá uno de los grandes duelos individuales de la etapa de grupos de Qatar 2022. En 2021 se dio una de las polémicas más grandes relativas a la entrega del Balón de Oro, que asigna la revista francesa France Football. Messi lo obtuvo por séptima vez y superó en la votación a Lewandowski, con quien compartía la terna. Ese día, el mejor jugador de Polonia declaró: “Si uno pierde contra Messi siendo segundo, también puede verse como ganador”. Cuando se entregó el premio The Best, a cargo de FIFA, el polaco fue consultado por los sufragios del argentino y expresó: “¿Por qué Messi no me votó? Pregúntenle a él”.

Robert Lewandowski y Lionel Messi, en la última gala del Balón de Oro Captura

En 2020 la pandemia se imponía en el mundo y no hubo entrega de galardones. Messi no ocultó su pensamiento: “No estamos seguros de que Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No lo sabemos porque no hubo votación”. En 2022 la situación es diferente: el polaco se impone en los registros de goles y sigue en pie en la Champions League, como parte de Bayern. Messi ya está fuera del certamen europeo y tiene números más discretos en Paris Saint-Germain. Lo que pase en Qatar puede, por supuesto, resultar decisivo para futuras distinciones.

Messi en los mundiales

En Qatar, Messi puede pasar a ser el futbolista argentino que más partidos haya jugado en mundiales. Un joven Leo comenzó en 2006, cuando ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo frente a Serbia y Montenegro y tuvo su estreno con un gol en el 6-0.

Luego, el rosarino daría el presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En tierras qataríes protagonizará su quinto mundial y superará a Diego Maradona, que actuó en España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994, y a Javier Mascherano, participante en los mismos campeonatos que Messi.

En Qatar, Lionel Messi disputará por quinta vez la Copa del Mundo.

Además, con 19, Lionel es el tercer argentino en la lista de partidos jugados por Copa del Mundo. Está detrás de Maradona, que sostuvo 21, y de Mascherano, que suma 20 presencias. En caso de que participe en los tres compromisos de la primera rueda, quedará al tope en ese ítem.

Además, será también el futbolista más joven en su quinto mundial. El rosarino llegará a Qatar con 35 años, algo menos que Gianluigi Buffon cuando tuvo su quinta participación, con 36 en Brasil 2014.

Perfiles de los tres rivales de la Argentina

Arabia Saudita . Afrontrá su sexto mundial. Bicampeón de la Copa Africana de Naciones, tiene como director técnico al francés Hervé Renard desde 2019. No hay antecedentes de enfrentamientos con la Argentina por la Copa del Mundo.

. Afrontrá su sexto mundial. Bicampeón de la Copa Africana de Naciones, tiene como director técnico al francés Hervé Renard desde 2019. No hay antecedentes de enfrentamientos con la Argentina por la Copa del Mundo. México . Será su participación número 17, una menos que las del seleccionado de AFA. Tiene por entrenador al argentino Gerardo Martino, conocido por muchos del actual plantel albiceleste. La Tri tienen tres antecedentes contra la Argentina en mundiales, y cayó en todos: en Uruguay 1930, por 6-3; en Alemania 2006, por 2-1 en tiempo extra (aquel inolvidable golazo de Maxi Rodríguez), y en Sudáfrica 2010, por 3-1 en los octavos de final.

. Será su participación número 17, una menos que las del seleccionado de AFA. Tiene por entrenador al argentino Gerardo Martino, conocido por muchos del actual plantel albiceleste. La Tri tienen tres antecedentes contra la Argentina en mundiales, y cayó en todos: en Uruguay 1930, por 6-3; en Alemania 2006, por 2-1 en tiempo extra (aquel inolvidable golazo de Maxi Rodríguez), y en Sudáfrica 2010, por 3-1 en los octavos de final. Polonia. Noveno intervención en la Copa del Mundo. Lo dirige Czeslaw Michniewicz. Existen dos precedentes con la selección celeste y blanca en el certamen máximo: el triunfo polaco por 3-2 en Alemania 1974 y el argentino por 2-0 en Rosario en 1978.

Piotr Zielinski selló el triunfo sobre Suecia y la clasificación de Polonia para Qatar 2022. Adam Nurkiewicz - Getty Images Europe

El camino de los entrenadores argentinos

Lionel Scaloni, Gustavo Alfaro y Gerardo Martino ya están en el Mundial. A la espera están Rodolfo Arruabarrena, al frente de Emiratos Árabes Unidos, y Ricardo Gareca, al mando de Perú. Los dos pueden cruzarse en un repechaje: el equipo asiático se medirá con Australia y al ganador lo espera el conjunto americano, que resultó quinto en la eliminatoria de Conmebol (26 puntos en 18 encuentros).

Alfaro hizo historia en Ecuador. Clasificó al seleccionado andino para Qatar 2022 a falta de una fecha en Sudamérica. El cuadro amarillo disputará por cuarta vez la Copa del Mundo, en este caso, desde el mismísimo enfrentamiento inaugural, contra Qatar, ante la mirada del planeta. “Todos van a estar pendientes de ese partido y nos tocó ese privilegio, que es estar cuando la pelota empiece a rodar ahí”, dijo el entrenador rafaelino.

Gustavo Alfaro, DT argentino de Ecuador. Dolores Ochoa - Pool AP

Antes de asegurar la presencia de México en otro mundial, Martino sufrió. Recién en el último compromiso de la eliminatoria de Concacaf aseguró el lugar, derrotando como local a El Salvador. Los jugadores mostraron su apoyo a quien fue siempre muy cuestionado por la prensa y la afición. Sin embargo, el combinado mexicano se clasificó en la segunda posición y sólo por diferencia de goles contra Canadá, la sorpresa. En Qatar debutará contra Polonia.

Gerardo Martino, DT argentino de México. ALFREDO ESTRELLA - AFP

Arruabarrena es conduce a Emiratos Árabes Unidos. “Estoy pensando en Australia; en eso estamos trabajando. Tenemos que pensar en Australia antes que en Perú”, advirtió, mirando al repechaje. Si Emirato cayere frente al cuadro oceánico, ni siquiera se medirá con Perú porque estará eliminado. El Vasco, de paso, hizo un comentario sobre Arabia Saudita, adversario de la Argentina en el Mundial y de sus dirigidos en la eliminatoria asiática. “Tiene dos o tres jugadores de experiencia en Europa. Es un equipo que, si se lo deja jugar, juega. Comete errores en defensa, pero ha ganado su grupo con bastante soltura”, mencionó.

Ricardo Gareca, DT argentino de Perú, que espera el repechaje contra el ganador de Australia vs. Emiratos Árabes Unidos. Fernando Vergara - AP

El Perú de Gareca ya conoce cómo es estar en un mundial: estuvo en Rusia 2018, cuando se enfrentó con Francia (0-1) y Dinamarca (0-1)... posibles oponentes futuros en Qatar. Con el 2-0 de la última fecha de Conmebol sobre Paraguay, dejó atrás a Colombia y a Chile. Espera por el ganador de Australia vs. Emiratos, que tendrá lugar a mediados de junio.