Mundial Qatar 2022: Louis Van Gaal tiene razón, Messi tocó poco la pelota ante Holanda en 2014 y fue su partido con menos intervenciones ofensivas

El disparador lo generó Louis Van Gaal, DT de Países Bajos (próximo rival de la Argentina, en el choque de este viernes por los cuartos de final del Mudial de Qatar 2022. “Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha”, dijo este martes.

Louis van Gaal fue uno de los entrenadores del Mundial 2014, por cómo sus futbolistas respondieron a su ideología y su influencia en los resultados, con cambios de esquema o variables de nombres que siempre le aportaron soluciones a Holanda. Con su equipo jugando en su esquema 5-3-2 que había usado Alejandro Sabella en el debut ante Bosnia, pero que también fue el dibujo de Costa Rica, México y Argelia.

Ese encuentro que la Argentina de Sabella ganaría por penales quedará como la batalla del Itaquerao: presión en la mitad de la cancha, marcas asfixiantes sin necesidad de abusar de las infracciones (sólo 10 de la Argentina contra 15 de Holanda), movidas de ajedrez, paciencia de ambos lados para jugar la pelota el mayor tiempo posible sin ponerla en riesgo, infinidad de pases atrás hacia los arqueros. Durante 120 minutos hubo apenas tres situaciones de gol: un tiro libre de Messi y la chance desperdiciada por Palacio. Por le lado holandés, el cierre salvador de Mascherano ante Robben. Casi no hubo remates desde fuera del área y de las 15 pelotas paradas (8 del lado argentino y 7 de Holanda), sólo la de Garay generó algún murmullo. Es que los futbolistas habilidosos tampoco estuvieron finos en las ejecuciones de los centros.

Ahora bien. Si vamos a la estadística puntual: ¿Cómo le había ido realmente a Messi en aquél partido? ¿No tocó la pelota, cómo dijo Van Gaal? Claramente no fue el mejor partido del 10 por lo que se comentaba antes. Los datos entregados por Opta - Stats Perform confirman que Messi tocó 72 veces el balón , un promedio de uno cada un minuto y 40 segundos . Fue más espaciada su participación, eso sí, ya que en los primeros cuatro partidos del Mundial 2014 había promediado un toque cada un minuto y 14 segundos.

Luego sí el crack argentino tuvo apariciones más espaciadas todavía en los encuentros ante Bélgica y Alemania. En el triunfo del seleccionado por los cuartos de final 1-0, con gol de Gonzalo Higuaín, Messi tocó la pelota un promedio de un contacto cada un minuto y 45 segundos, mientras que en la final (con derrota albiceleste 0-1) la tocó cada un minuto y 49 segundos. Es decir, en la semifinal ante Holanda la tocó menos que en los partidos iniciales pero en línea con los cruces más complicados.

Más datos dentro de los datos: según se puede ver en los gráficos de Opta - Stats Perform, Messi casi no pisó el área (en el mapa de calor repartido en cuadrados, apenas un 3% de intervenciones fueron en los últimos 18 metros, en la posición de falso wing derecho) y además de su único remate aportó apenas dos asistencias de remate para sus compañeros. Se dijo: apenas remató una vez vs. Holanda y fue la estadística más baja personal de Messi en ese Mundial, en el cual redondeó un promedió 3,2 disparos por partido. En cuanto a los promedios de pase para sus compañeros, también ante Holanda estuvo por debajo de su promedio en ese certamen: 3,2.

En los otros partidos, Messi tuvo más intervenciones en los últimos 18 metros: ante Suiza, el 13%; ante Bélgica el 15,2% y frente a Alemania el 12,7%.

Al compañero que más pases le dio fue a Lucas Biglia (7), luego a Enzo Pérez (5) y Marcos Rojo (5). Y también recibió más pases de Biglia (8). Los otros compañeros que más pases le dieron a Messi fueron Pablo Zabaleta (6) y Enzo Pérez (5).

En 2014, el plan de Sabella fue atacar pero lo justo y necesario. La Argentina salió 4-4-2 , pero (para jugarle “espejo” a Van Gaal) durante varios pasajes utilizó la línea de 5. No le hizo falta a Sabella confirmarla desde los nombres, ya que la armó con Mascherano entre los centrales, pero también ocasionalmente con Lavezzi o Enzo Pérez como laterales derechos, cerrándose Zabaleta como un central más. “Vamos a atacar con la gente necesaria y no con más”, había dicho el DT un día antes. Para que no lo agarraran mal parado, casi no atacó. Y, cuando lo hizo, apenas desprendió tres o cuatro jugadores. Así neutralizó la principal carta ofensiva de Holanda. Sabía que, en espacios reducidos, le costaba progresar. Tuvo razón.

El seleccionador de Holanda Louis van Gaal observa el campo antes del encuentro de la selección ante Senegal en la Copa Mundial en Doha, Qatar. (AP Foto/Luca Bruno)

Van Dijk también habló en esta previa de 2022 de lo que representa Lionel Messi para el seleccionado argentino: “Lo difícil de él es que cuando estamos atacando, se está relajando en algún rincón o algo así”, recordó Van Dijk. “Hay que estar muy afinado en cuanto a organización defensiva. Siempre lo buscaban para intentar hacérnosla difícil en el contragolpe”. Claro. Messi puede desaparecer de la acción colectiva argentina en la recuperación de la pelota, pero cuando el seleccionado la quita y la pone en juego, puede ser la primera alternativa de pase para comandar un contraataque. Y su último partido ante Australia, Messi también mandó un mensaje a los rivales. Cuanto más enchufado y despliegue generó fue en los últimos 15 minutos. Van Gaal está alertado a todo y buscará neutralizarlo como hizo en 2014. Messi sabe que también puede desafiar a las estadísticas: con apenas un remate al arco puede terminar resolviendo el resultado en favor de la Argentina.