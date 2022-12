Qué hace el crack sin la pelota: de Riquelme 2002 a Messi 2022

escuchar

En el estadio de Gimnasia y Tiro se escuchaba una voz pero no se veía a nadie. La voz, en holandés, repetía: “1, 2, 3... corra-disminuya-frene-descanse-camine-corra...”. Fría, monocorde, impersonal. Provenía de un parlante, de una cinta grabada. Los chicos, obedientes, no salteaban ninguna orden. Tampoco hablaban entre sí. Era el entrenamiento de la selección Sub 20 de Países Bajos, que estaba en Salta por el Mundial juvenil. Año 2001. El DT era Ruud Krol –defensor en las finales del ‘74 y ‘78– y entre las promesas aparecían Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar, Jonnhy Heitinga y el arquero Maarten Stekelenburg. Todo respondía a un plan maestro que lideraba Louis van Gaal. Su figura despertaba distancia, quizás hasta temor. Pero en la cercanía había un hombre amable. Como en la actualidad, atento a sostener un contacto periódico vía e-mail. Hace más de dos décadas, algunas tardes, Van Gaal salía a caminar por la salteña plaza 9 de Julio…

Mientras el Sub 20 de José Pekerman, el de Saviola, Maxi Rodríguez, Coloccini y Ponzio arrollaba en aquel torneo, la mayor de Marcelo Bielsa, la de Batistuta, Verón y Simeone, atravesaba el mejor momento de su ciclo. Asomaba el Mundial de Corea-Japón… y Juan Román Riquelme no figuraba… ‘¿Cree que tendría que estar en la selección?’, escuchó. “Es un gran jugador... calculo que Bielsa querrá que trabaje sobre sus aspectos negativos que sólo él conoce. Para Marcelo, el equipo está por encima de las individualidades, y yo coincido con él”.

Urgente aclaración: era 2001, Van Gaal recién iba a dirigir a Riquelme en Barcelona un año más tarde. Pero sin dudas ya tenía formada su opinión.

Riquelme y Van Gaal, el día de la presentación en Barcelona, la tarde que el DT le dijo que era el mejor..., pero que también era un problema CESAR RANGEL - AP

–¿Se identifica con el estilo que intenta imponer Bielsa?

–Bielsa pretende organizar el equipo desde atrás, mientras que yo lo pienso en función del ataque.

–Hay que entender, entonces, que Bielsa es más defensivo que usted...

–Sí, Bielsa es más defensivo que yo. Creo que la mayoría son más defensivos que Van Gaal, ja, ja.

Todavía llamada Holanda, aquella selección juvenil se clasificó para los octavos de final como uno de los mejores terceros y debió mudarse a Rosario. Superó a Angola y en los cuartos fue eliminada por Egipto. Van Gaal se despidió del Mundial en el estadio…, sí, Marcelo Bielsa, aunque todavía no llevaba el nombre del prócer de Newell’s .

Para Bielsa, Van Gaal fue una inspiración. “Mi modelo ha sido Van Gaal, estudié más de 250 partidos de sus equipos. Al llegar al 170 adiviné los cambios que iba a hacer y comprendí que había asimilado su pensamiento”, reveló un día en su breve paso por Lille. Siempre lo elogió: “Construyó la historia de uno de los mejores equipos del mundo de todos los tiempos, porque el Ajax de Holanda combinaba resultados con elegancia y preciosura del juego”, contaba Bielsa. Era el Ajax campeón de Europa con Rijkaard, los hermanos De Boer, Seedorf, Davids, Overmars, Finidi George, Litmanen… Alguna vez, a finales de los ‘90, Bielsa y Van Gaal se sentaron a charlar en Barcelona, cada uno como entrenadores de los clubes de la ciudad condal.

Los puntos de contacto de Van Gaal con los argentinos son extensos. Extremos, desbordantes. Un camino lleno de oscilaciones, de amores y odios. Y este viernes, la Argentina podría cerrarle la carrera como entrenador a un hombre que marcó una era, que dejó un legado. A sus 71 años, en agosto de 2021 volvió del retiro, el que se había impuesto en 2017 tras la muerte de una de sus hermanas y de su yerno. Y en el medio, atravesó el tratamiento por un cáncer de próstata que lo sometió a rayos y quimioterapia. En enero de 1994, su esposa Fernanda Abbes murió víctima de un cáncer de páncreas e hígado. Estaban juntos desde 1969. Entonces, también puso por delante el interés general y construyó el fabuloso Ajax que apenas meses más tarde encandilaría al planeta. Pero no habrá más después de Qatar 2022 (lo reemplazará Ronald Koeman). La Argentina será su despedida o su trampolín para discutir por el título mundial.

Con Messi, en San Pablo, en la antesala de la semifinal de Brasil 2014, la tarde que "Chiquito" Romero se convirtió en héroe

Y con Lionel Messi como actor central, una figura que despierta la admiración de Van Gaal, pero a la vez, permite entender la matriz de su pensamiento: el instinto de supervivencia colectivo por encima de cualquier desequilibrio individual. “Messi es el jugador creativo más peligroso, es capaz de crear y de marcar goles él mismo. Pero cuando pierden el balón no participa mucho, eso nos da oportunidades”, dijo hace días. Casi casi las mismas primeras palabras que escuchó Riquelme a mediados de 2002, instantes después de su presentación como nuevo jugador de Barcelona. Van Gaal lo condujo a su oficina y le comentó: “Todos esos videos son suyos. Con la pelota en los pies, usted es el mejor del mundo. Cuando no la tiene, es un jugador menos”. Nunca se pondrían de acuerdo. Para el neerlandés, Riquelme era un talento desordenado; para JR, Louis era un entrenador intransigente. Riquelme, después de una temporada, se marchó a Villarreal.

Ángel Di María siente que Van Gaal fue el peor entrenador de su carrera; tampoco se entendieron en Manchester United. Pero ‘Chiquito’ Romero está tan agradecido que siente que Van Gaal le salvó la carrera cuando lo llevó a Manchester United, después de haber sido dirigido por Van Gaal en AZ Alkmaar. Marcos Rojo recuerda una grata convivencia en el United, pero aclara: “Tiene cara de bulldog, asusta al principio porque tiene mucha personalidad, pero es una buena persona... si le hacés caso”.

El entrenador de River y el DT que mañana volverá a cruzarse con la Argentina en un Mundial: Demichelis y Van Gaal en Bayern Munich AFP

En cambio, Martín Demichelis empezó bien en Bayern Munich y la relación se fue deteriorando cuando el neerlandés lo mandó al banco, pero el ahora director técnico de River nunca dejó de marcar su sabiduría e innovación: “Él empezó a poner una pausa. Empezó a abrir los centrales. Empezó a encontrar los interiores. Él cambió. Me marcó mucho como jugador y como entrenador a la hora de ver, analizar y plasmar el fútbol”. Van Gaal manda sin ceder. Van Gaal es un inconformista y se detiene más en los errores que en los aciertos. Su dinámica de gestión en ocasiones es incompatible con las libertades y los ‘esfuerzos regulados’ de algunos latinos. Cierto día, Van Gaal elogió a un colega argentino. ¿A quién? A Héctor Cúper. Por su capacidad para tejer equipos con pocos recursos.

Dirigió a Mariano Juan y a Iván Gabrich en Ajax. Juan Antonio Pizzi mantiene el contacto, conversa con cierta frecuencia con Van Gaal y cuenta que es el entrenador que mayores conocimientos técnicos le dejó. A Mauricio Pellegrino lo marcó. “Le he escuchado decir a Mourinho que fue Van Gaal el que le imprimió el deseo de ser entrenador. Y yo recuerdo que empecé a mirar fútbol internacional con el Ajax de Van Gaal, y después me dirigió esa persona que yo veía por televisión…, se trató de una gran ocasión para aprender a diario”, le contó a LA NACION.

–Cuenta la leyenda que un día, en una práctica, refiriéndose a vos, Van Gaal anticipó que serías entrenador.

–…Hablábamos, y yo le decía que me gustaba mucho la función de entrenador. Yo tenía una buena relación con Louis, a pesar de que después de estar un año a préstamo, me dijo: ‘Mira, te tienes que ir porque yo tengo a los dos mejores centrales zurdos del mundo’, que eran Bogarde y Frank de Boer. Pero jugué bastante por la lesión de uno de ellos, para eso me habían llevado. Podías conversar con él sin problemas, le gustaban los jugadores argentinos, ya había conocido a otros, pero también decía que los jugadores argentinos éramos muy caros por lo que éramos…

Aquellos días en Barcelona... Mauricio Pellegrino elogia al DT neerlandés AP

Van Gaal valora a Messi, lo distingue, qué duda. Es cierto que en 2019, en una entrevista con el diario El País, de España, encendió una polémica. “Mire al Barcelona, ¿cuántas Champions ha ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar, ¿cuántas Champions ha ganado el PSG? Messi y Neymar me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo en el juego colectivo, no hay nada más importante que el jugador de equipo”, describió. Por entonces, Messi llevaba cuatro temporadas desde su última conquista en la Champions League, en 2015, con Barcelona. Nada cambió en ese aspecto, o sí, empeoró: Messi hace siete años que no alza la Champions. Pero reducir la talla de Messi a los títulos es un error. Y creer que no es un jugador de conjunto por sus licencias o sus caminatas, también. El compromiso no se mide en kilómetros. Y Van Gaal lo sabe muy bien.

Quizás, Van Gaal guarda una espina: “No tocó la pelota ese día…”, ha repetido el neerlandés sobre la actuación de Messi en la semifinal de Brasil 2014, la tarde del héroe ‘Chiquito’ Romero en los penales. El plan estratégico y posicional para controlarlo funcionó. “Tuvo poca participación”, escribió LA NACION, acompañando su tarea con un puntaje de 6… generoso. “No perdimos, es una desilusión”, resumió esa Van Gaal, en San Pablo. Ahora busca revancha. Busca que el equipo, como concepto, le gane al crack. Y que sea su equipo.

¿Volverán a encontrarse mañana? Entre Di María y Van Gaal no hubo sintonía en Manchester United