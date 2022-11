Mundial Qatar 2022: Mehdi Taremi, el goleador tardío de la selección de Irán que busca revancha y pone en juego su futuro

escuchar

Nada peor para un goleador que llevar marcada en la memoria la resolución de una jugada que no acabó en festejo, más aún si se trata de una acción que entristeció a un país entero. Rusia 2018 presenció la segunda participación de Irán en una Copa del Mundo y la primera en la que llegó a la última fecha de la fase de grupos con posibilidades concretas de seguir adelante. Eso implicaba vencer a Portugal, una misión que sonaba imposible, más aún cuando los lusos se pusieron 1-0 con un golazo de Quaresma. El equipo asiático recién lograría igualar en el minuto 93, y 180 segundos más tarde un rebote afortunado dejó mano a mano con el arquero Rui Patricio a Mehdi Taremi , delantero que en aquel tiempo militaba en el Al-Gharafa de la liga qatarí.

Diestro y apurado por el cierre de Cédric, el achique del guardameta y el reloj, Taremi cerró los ojos y remató de zurda: la pelota pegó en el lateral externo de la red e Irán quedó eliminada.

Mehdi Taremi, goleador de la selección de Irán DeFodi Images - DeFodi Images

Este tipo de recuerdos no son fáciles de sobrellevar y pueden convertirse en un trauma, sobre todo si se vive del gol. Sin embargo, no fue el caso. Carlos Carvalhal, entrenador portugués, había visto cualidades interesantes en aquel hijo de pescadores nacido en Bushehr, uno de los principales puertos iraníes sobre el Golfo Pérsico, y en julio de 2019, al hacerse cargo de la dirección técnica del modesto Rio Ave de la Primera División de su país recomendó su fichaje: “Lo conocía porque seguí bastante a Irán cuando lo entrenaba Carlos Queiroz [quien desde agosto volvió a estar al frente de la selección persa]”. Los números avalaban a Taremi: 16 tantos y 9 asistencias en 37 partidos no son malas cifras jugando para un equipo de mitad de tabla.

En realidad, el ex técnico del Sporting de Lisboa no fue el primero en advertir que donde la mayoría de la gente no veía ningún brillo en realidad se escondía una joya. Tres años antes, en 2014, Alí Daei, ídolo máximo del fútbol iraní a quien Cristiano Ronaldo superó el año pasado como mayor goleador histórico de las selecciones nacionales de todo el mundo, pidió la incorporación de Taremi al Persépolis, uno de los equipos más grandes del país cuando era un auténtico desconocido.

Mehdi Taremi anotando un golazo de chilena en la Liga de Campeones, para el Porto ante Chelsea, en abril de 2021 Angel Fernandez - AP

Ni Daei ni Carvalhal se equivocaron. Taremi debutó en el Persépolis marcando un gol como visitante en el superclásico de Teherán, y su primera temporada en Portugal le alcanzó para espantar cualquier fantasma que todavía pudiera albergar en su mente. Fue el máximo goleador de la liga con 18 festejos y durante el verano siguiente Benfica y Porto se trenzaron en una dura pelea por su fichaje. Los “dragoes” del norte luso ganaron la pulseada y desde 2018 disfrutan del estallido goleador y futbolístico de un artillero que a sus 30 años llega a este Mundial con ganas de revancha y en el punto máximo de su carrera. Pero además, jugar en Doha le significa volver a un sitio conocido, ya que fue ahí donde comenzó su periplo cuando decidió hacer las valijas y forjarse un destino fuera de su país natal.

Pero, ¿quién es Mehdi Taremi futbolísticamente hablando? Su relación con las redes rivales no admiten dudas: lleva marcados 62 tantos en 114 partidos en el Porto y 27 en 60 con su selección , 17 de ellos luego de aquel que falló sobre la bocina en Rusia 2018. Aunque la descripción se quedaría corta si solo se remite a sus cifras goleadoras. Hablamos de un delantero que también sabe jugar cuando se aleja del área, a quien le gusta tirarse atrás o hacia una banda (preferentemente la izquierda) para participar en el circuito de fútbol del equipo y repartir asistencias -lleva 43 en el Porto y 10 con el equipo nacional, la mitad durante el último año- si comparte la punta de ataque con algún compañero como Sardar Azmoun, su socio en la selección.

“Es un futbolista muy inteligente, muy astuto. Entiende el juego y sabe ver dónde se producen espacios vacíos. Además se mueve más rápido de lo que parece”, lo define el técnico que le hizo pegar el salto a Europa. En efecto, su altura -1,85 metros- es engañosa y se ocupa de disimular una velocidad de reacción y movimientos que le hacen recortar las centésimas de segundo necesarias para anticiparse a los defensores.

El delantero de la selección iraní, Mehdi Taremi

Llama la atención que con semejante bagaje hasta ahora ningún club de la elite europea haya gastado sus euros en el 9 del Porto. Tal vez sus opiniones políticas hayan tenido algo que ver. Taremi es un ferviente defensor de la Revolución Islámica iraní, siempre mal vista en Occidente, y los rumores afirman que la amistad del goleador con Ebrahim Raisi, actual presidente de la nación, fue clave para que Queiroz volviera al banco de la selección desplazando al croata Dragan Skocic. La rareza, en todo caso, podría resolverse tras la cita en Qatar, ya que Milan, Chelsea y Arsenal andan tras sus pasos.

El Mundial asoma así como el “momento bisagra” en la trayectoria de Mehdi Taremi. Para adquirir el nombre y la fama que le han faltado hasta el momento, y también para desterrar definitivamente de su memoria aquella oportunidad desperdiciada hace cuatro años y que llenó de tristeza a su país.