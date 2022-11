Rafael Nadal, luego de una temporada notable, llegará a la Argentina: “Cada vez que jugué en Latinoamérica me ha recargado las pilas”

escuchar

“No puedo estar conforme con mi actuación en el torneo, pero cerrar la temporada con una victoria siempre es positivo”. Al español Rafael Nadal se le sigue resistiendo el título de Maestros, único torneo grande que nunca pudo conquistar, sin embargo después de lograr su único triunfo en el ATP Finals, en Turín (ante el noruego Casper Ruud ), se marchó de Italia con buenas sensaciones, más allá de haber quedado eliminado tras sufrir dos derrotas en la etapa de grupos. Luego de un breve descanso, en las próximas horas volará a la Argentina para comenzar una gira de exhibiciones por la región.

“Ahora toca volver a casa un rato antes de volver a emprender una gira por Latinoamérica. Incluso, si estos son solo partidos de exhibición, ayuda a mantenerse en forma. Luego, volveré a casa y empezaré mi preparación específica para el comienzo de la próxima temporada”, narró Nadal, máximo ganador de trofeos individuales de Grand Slam, con 22.

Rafael Nadal durante su actuación en el último ATP Finals, en Turín Nicolo Campo - LaPresse via ZUMA Press

El mallorquín llegará a Buenos Aires el próximo martes y, por la noche, participará de una cena de gala en el Salón Ocre de La Rural (para aquellos que adquirieron la Experiencia Vip). El miércoles disputará una exhibición con Ruud (4° y finalista del Masters, esta tarde, ante Novak Djokovic), en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo que necesito ahora es pasar horas en un court a un buen nivel de competición. Además, cada vez que he jugado en Latinoamérica eso me ha recargado las pilas porque el público es apasionado . Estoy feliz de ir a jugar allí delante de ellos. No sé si volveré a tener la oportunidad como jugador profesional. Luego regresaré a casa para disfrutar un poco de mi familia y trabajar, es decir, entrenarme. Hacer lo que sea necesario para estar en buen estado y listo para comenzar la próxima temporada. Pero no sé exactamente cuándo me iré (a Australia); como saben, mi vida ha cambiado un poco (se convirtió en padre a principios de octubre), ¡no tomo decisiones unilaterales (sonríe)! Si la United Cup empieza el 29 de diciembre, a lo mejor juegue el 1 de enero y por lo tanto me vaya el 27 de diciembre... No sé. Si todo va bien, esa es la idea”, comentó Nadal sobre sus planes futuros.

La victoria de Nadal ante Ruud en Turín

Desde el martes próximo y hasta el domingo, en Málaga, se disputarán las Finales de la Copa Davis y España será uno de los ocho equipos que competirán. Nadal, varias veces campeón de la Ensaladera, ya le había avisado al capitán Sergi Bruguera que este año no contaran con él. “El capitán sabía que no era una opción este año después de los últimos cinco o seis meses. Si represento a mi país debo poder hacerlo a fondo, con toda confianza y con el espíritu que tenía en 2019 en Madrid. Este año no era capaz de todo esto. El capitán lo sabe desde hace meses. Para el futuro, no lo sé. ¡Estoy envejeciendo! (Sonrió). Y aunque desearía estar en todas partes, no puedo más. No estoy seguro de ser capaz de volver a jugar la Copa Davis”, explicó el exnúmero 1, antes de marcharse de Turín.

Nadal llegará a la Argentina tras una temporada notable en la que conquistó dos títulos majors: Australia y Roland Garros, rompiendo con los pronósticos si se tiene en cuenta que el año pasado tuvo que dejar de competir en agosto por el empeoramiento de la enfermedad congénita que padece en el pie izquierdo, llamada Müller-Weiss. No será su primera vez en el país, claro: actuó en el ATP de Buenos Aires en tres oportunidades. La primera, en 2005: con 18 años y siendo 48° del ranking, perdió en los cuartos de final con Gastón Gaudio. Volvió al torneo porteño en 2015, siendo el 4° del mundo y ganó el título. Mientras que en 2016, siendo el 5° del mundo, se despidió en las semifinales, ante el austriaco Dominic Thiem (finalmente ganaría el trofeo).

Rafa Nadal debutó en el torneo de Buenos Aires en 2005 Archivo

El español, además, visitó la Argentina en noviembre de 2013 para cumplir con distintos compromisos deportivos y comerciales. Participó de una doble despedida de David Nalbandian, en la Rural y en el estadio Orfeo de Córdoba.

La acción del próximo miércoles, en el Parque Roca, comenzará a las 13.45, con el ingreso para aquellos que tengan tickets para el meet & greet. Según anunció la organización (Fénix Entertainment Group), las puertas del estadio se abrirán a las 14. A las 15 está programada una clínica de tenis (sólo para los que adquieran la Experiencia Vip Full). A las 16.30 habrá un partido previo, con jóvenes argentinos. El match entre Nadal y Ruud está programado para las 18. Mientras que, a continuación, el evento se cerrará con un dobles entre Nadal y Gabriela Sabatini frente a Ruud y Gisela Dulko.

Por primera vez, una vicepresidente mujer en el BALTC

El Buenos Aires Lawn Tennis Club tiene por primera vez una vicepresidente mujer: la contadora Lucía Guelfi. Esto quedó confirmado luego de la asamblea efectuada ayer en el club de tenis más emblemático de la Argentina, correspondiente a las elecciones de medio término.

La lista se completó con: Guillermo Calandrino, Alfredo Bernardi, Ricardo Schmukler, Luis Lamón y Federico Cotella (Vocales titulares); Geraldine Moffat, Cristina Tessi y Eugenia Klein (Vocales suplentes); y María Laura Terán y Sebastian Vocobelli (Revisores de cuentas).

El presidente del BALTC, desde noviembre de 2021, es Juan Carlos Mac Donnell.

LA NACION