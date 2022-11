Mundial Qatar 2022: qué dice el reglamento de la FIFA sobre los cambios en la lista de 26 jugadores

escuchar

Parecía que era todo alegría en la previa del debut en Qatar. La selección argentina había cumplido su prueba contra Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi con un cómodo triunfo por 5-0, con grandes rendimientos de los goleadores Ángel Di María, Julián Álvarez y Lionel Messi y llegaba con un gran envión al primer partido en la Copa del Mundo, el martes próximo contra Arabia Saudita. Pero en sus declaraciones posteriores al encuentro, el entrenador Lionel Scaloni encendió las alarmas de nuevo.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para definir la lista”, aseveró, en diálogo con TyC Sports. “Hoy no puedo decirte que estamos al 100%. Tenemos tiempo para cambiar, por suerte o por mala suerte, aunque esperemos que no (sea necesario)”. La lista de 26 se puede cambiar hasta 24 horas antes del primer partido. Ellos son grandecitos para saber si están en condiciones de seguir o no”.

"TENEMOS DÍAS PARA DECIDIR LA LISTA"



ATENCIÓN: Lionel Scaloni se refirió a los jugadores que llegan al límite a la Copa Mundial de la FIFA™.



¿Habrá cambios en la convocatoria final?



🎙️ @federodas #SeHablaAsiDSports pic.twitter.com/fTjBrgNHuv — DSports (@DSports) November 16, 2022

Las especulaciones se dispararon a partir de ese momento: ¿estaba hablando de Cristian Cuti Romero? ¿De Nicolás González? ¿De Paulo Dybala? ¿O incluso Marcos Acuña? El DT no quiso aclarar e incluso luego se demostró algo arrepentido por el tono que usó al momento de dar esa información. Pero la realidad es que, si llegara el caso en que uno de los jugadores no pudiera formar parte del plantel por arrastrar una lesión, el seleccionador sería libre de hacer todos los cambios que desee hasta 24 horas antes del primer encuentro del Mundial.

De hecho, algunos seleccionados ya han ejecutado esa opción, como Francia, que hizo dos modificaciones: se debieron retirar Presnel Kimpembe y Christopher Nkunku, que fueron reemplazados por Axel Disasi y Randal Kolo Muani respectivamente. Fundamentalmente, la FIFA también dictamina que aquellos que tomen el lugar de los lesionados no deben salir necesariamente de la preselección que los equipos presentaron en octubre si así lo requieren.

Christopher Nkunku se retira con dolor del entrenamiento del seleccionado francés de este martes Twitter: @FabrizioRomano

“Solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección. Los sustitutos no tendrán que estar incluidos obligatoriamente en la lista provisional”, estipula claramente el reglamento oficial para el Mundial Qatar 2022 en el punto VI, inciso 24, que también agrega los requisitos para ejecutar el reemplazo: “Una vez recibido y aceptado un examen médico detallado y por escrito en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el jefe de los servicios médicos de la FIFA, expedirá un certificado confirmando que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe”. El reglamento tampoco especifica la obligación de presentar una lista de jugadores “de reserva” en este escenario, como sí lo han hecho algunas selecciones.

Por supuesto, el antecedente de Rusia 2018 es muy claro acerca de cómo la selección argentina utilizó el reglamento en el pasado. Con respecto a la lista original de 23 convocados que presentó Jorge Sampaoli para aquel torneo, hubo que hacer dos modificaciones. La primera fue por la baja de Sergio Romero, que fue sustituido por Nahuel Guzmán, incluido dentro de la preselección de 35 nombres. Pero cuando debió buscar un reemplazante para Manuel Lanzini, el entrenador de Casilda optó por incorporar a Enzo Pérez, un jugador que no había integrado el primer corte presentado a principios de mayo.

Enzo Pérez entró en la nómina de 23 jugadores para Rusia 2018 reemplazando a Manuel Lanzini, a pesar de no haber sido incluido en la lista preliminar

De este modo, Scaloni no tiene la obligación de buscar en aquella nómina inicial al reemplazante de quienes considere que estén fuera de forma física para jugar el Mundial. En el caso que se tratara de González o Dybala, por ejemplo, puede optar por llamar jugadores que han sido regulares en las convocatorias más recientes, como Ángel Correa y Thiago Almada, o incluso algún nombre “externo” como Giovanni Simeone y hasta Alejandro Garnacho. El seleccionador aún tiene cinco días más para evaluar a sus seleccionados y tomar una decisión.

LA NACION