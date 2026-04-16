Sufre Francia: Hugo Ekitike sufrió una seria lesión y se perderá el Mundial 2026

El peor escenario se confirmó para Hugo Ekitike. El delantero de Liverpool sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho y no solo se perderá el tramo decisivo de la temporada, sino también el Mundial 2026 con la selección de Francia.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial del club inglés, luego de los estudios realizados tras la lesión que el atacante de 23 años sufrió en el duelo de Champions League frente al Paris Saint-Germain en Anfield.

El breve texto del club inglés resume: “Las exploraciones del tejido confirmaron la rotura del tendón de Aquiles. Por lo tanto, Ekitike estará fuera de juego durante las semanas restantes de la temporada de clubes y no podrá participar en el Mundial de este verano con Francia”.

PREOCUPACIÓN MUNDIAL PARA FRANCIA. A tan solo 58 días de la Copa del Mundo, EKITIKE se lesionó en Liverpool vs. PSG y debió abandonar el campo de juego en camilla.



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La escena ya había sido elocuente: resbalón, caída, imposibilidad de continuar y salida en camilla, entre lágrimas. El diagnóstico terminó de despejar cualquier mínima esperanza.

Se trata de una de las lesiones más temidas en el fútbol. La rotura del tendón de Aquiles implica, en la mayoría de los casos, una recuperación prolongada que rara vez baja de los nueve meses.

Aunque Liverpool evitó precisar plazos, ese es el tiempo estimado que manejan tanto el entorno médico como el deportivo, lo que deja a Ekitike fuera de competencia hasta 2027.

Milos Kerkez consuela a Ekitike, que se fue en camilla del campo de juego FRANCK FIFE - AFP

El impacto es doble. En lo inmediato, para el equipo dirigido por Arne Slot, que pierde a un futbolista muy importante de su delantera en un momento exigente del calendario: en el quinto puesto de la Premier League y luchando por garantizar su lugar en la próxima Champions.

El francés había sido una de las pocas certezas en una temporada irregular: suma 17 goles en 45 partidos y es el máximo artillero del equipo, por encima de nombres como Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah.

Pero el golpe también resuena con fuerza en el plano internacional. Didier Deschamps pierde a una pieza que venía en franco crecimiento dentro del recambio ofensivo de Francia. En un contexto donde emergen jóvenes como Olise, Doué o Cherki, Ekitike representaba una alternativa real para la lista mundialista. Su ausencia obliga a recalcular y repensar cómo reemplazarlo.

Ekitike, una de las grandes apariciones de Francia, se pierde el Mundial por lesión FRANCK FIFE - AFP

La acción que derivó en la lesión fue fortuita, sin contacto directo: un resbalón en el césped que derivó en un movimiento antinatural del tobillo. Los especialistas coinciden en que, en este tipo de casos, las roturas suelen ser completas, lo que explica la rápida confirmación del diagnóstico y la gravedad del cuadro.

Para Ekitike, el golpe es también personal. Llegado en el último mercado desde Eintracht Frankfurt a cambio de una cifra cercana a los 95 millones de euros, estaba atravesando su mejor momento en Anfield, consolidado como titular y referencia ofensiva, y con el Mundial a la vuelta de la esquina. La lesión corta ese impulso y lo obliga a enfrentar un proceso largo, exigente y muchas veces solitario.

El atacante galo se suma a una lista de futbolistas que ya saben que se perderán la máxima cita del fútbol por lesión.

Rodrygo es uno de los grandes ausentes en el Mundial 2026

El caso más impactante es el del brasileño Rodrygo. El delantero de Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados y del menisco externo de la rodilla derecha en el duelo ante Getafe del 2 de marzo. La confirmación de la gravedad llegó apenas un día después, justo a 100 días del Mundial, y lo dejó fuera de competencia por varios meses, siendo una baja sensible para el equipo de Carlo Ancelotti.

En Inglaterra, Jack Grealish también quedó descartado. El mediocampista, que venía sumando minutos en la Premier League, sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo el 18 de enero, en un partido entre Everton FC y Aston Villa. Fue operado en febrero y no llegará a tiempo.

La selección argentina también suma preocupaciones. Juan Foyth, defensor de Villarreal, sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en enero, en un partido ante Real Madrid. Con una recuperación estimada en ocho meses, su presencia en el Mundial es prácticamente imposible.

Joaquín Panichelli conmovió a muchos con su desgarrador mensaje en redes Captura Instagram (@joaco_panichelli)

A esa lista se agrega Joaquín Panichelli, delantero de Racing de Estrasburgo, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la selección en marzo. Será operado y recién volvería en la próxima temporada europea.

Por último, Joaquín Piquerez encendió las alarmas en la selección de Uruguay. El lateral de Palmeiras sufrió una rotura ligamentaria en el tobillo derecho en un amistoso ante Inglaterra en Wembley y deberá pasar por el quirófano. Aunque aún no hay plazos definitivos, su presencia en la Copa del Mundo está en duda.