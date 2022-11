Mundial Qatar 2022. Rodolfo Arruabarrena, el pedido de sus hijos y la broma que le costó dar varias explicaciones

escuchar

ABU DHABI (enviado especial).- Se acomodan en la penúltima fila de sillas de la sala de prensa. Se lanzan miradas cómplices cuando habla su padre. Tomás y Lucas, los hijos de Rodolfo Arruabarrena, quedaron en el centro de la escena sin proponérselo. Es que aquí resonó con fuerza una frase que lanzó el entrenador del seleccionado de Emiratos Árabes de cara al amistoso de este miércoles en el estadio Mohamed Bin Zayed. El Vasco, en una entrevista con LA NACION, bromeó sobre un pedido que les hizo a sus jugadores respecto de Lionel Messi, y los medios internacionales no pudieron evitar caer en la tentación de preguntarle: “¿Es verdad que usted les dijo a sus futbolistas que no toquen a Messi?”. Las risas del entrenador argentino aparecieron ante cada pregunta y los guiños entre los pequeños Arruabarrena se multiplicaron.

Bein Sport, Abu Dhabi Sports Channel, EDTV Sports fueron algunos de los medios que participaron en la conferencia de prensa que ofreció Arruabarrena y que llegaron con la misión de saber qué les había dicho el entrenador a sus dirigidos. El DT tiene su traductor, pero en la conferencia utilizó auriculares que le permitían tener traducción simultánea y a medida que las preguntas se repetían el técnico de Emiratos ya no esperaba el final de la pregunta, se quitaba los audífonos, se sonreía y trataba de explicar que se trató de una broma: “Lo que dije fue en el contexto de una entrevista con un periodista al que conozco desde hace tiempo, cuando yo trabajaba en la Argentina, fue en tono de broma y no perseguía más que otra cosa. Mis hijos sí me hablan del tema, me preguntan, pero de ninguna manera a mí se me ocurriría decirle a un futbolista que salga a no poner todo. Los que me conocen saben cómo soy y que no haría nunca algo así”.

Arruabarrena en la conferencia de prensa en el estadio Al Nahyan de Emiratos Árabes en Abu Dhabi Anibal Greco

Y continuó: “Tengo claro que quiero que salga un buen partido y que no queremos que nadie salga con una lesión, ni de un lado ni del otro. Sí entiendo que para mis jugadores será una gran experiencia, porque son chicos. Quiero lo que disfruten, que lo sufran, que puedan competir. Como argentino, después del partido seré un hincha más que quiere que el seleccionado tenga una gran Copa del Mundo”.

Cada vez que un medio local tomaba el micrófono, Arruabarrena miraba a su traductor porque presentía que volverían a preguntarle por Messi y la sugerencia en broma de “no tocarlo”. Por eso el Vasco siguió con la misma tónica en su respuestas, muy relajado y paciente en explicar que se trató de broma. “Mis hijos que están por ahí sí me dicen cosas, me preguntan, me advierten, nos divertimos con esas charlas, porque ellos son fanáticos de Argentina, de todos los jugadores de la selección, pero es lo normal”. Ellos, Tomás y Lucas, no hacían más que divertirse con sonrisas que mezclaban la vergüenza y la alegría por estar en medio de una situación que se volvió viral.

Hasta la traductora que estaba dentro de una cabina se reía cada vez que escuchaba por la consulta sobre Messi, ya todos entendían que la entrevista de Arruabarrena se había tratado de una charla con momentos de informalidad, a tal punto que llegó de decir: “Yo creo que los jugadores, como decía Bilardo, van a estar atentos para acercarse a Messi cerca del final del partido para manguearle la camiseta, es más, creo que lo van a hacer con cualquier otro jugador también”.

Ojo, en la intimidad el Vasco también contó que Tomás y Lucas le acercaron pedidos para intentar quedarse con alguna camiseta del seleccionado. Incluso, hasta quieren alguna foto, aunque su padre les recuerda que él ya no juega y que no es tan sencillo el pedido. “Estos dos (por sus hijos) son medio barras cuando se trata de la selección y de Messi, jajajaja”, le dijo Arruabarrena a LA NACION.

Rodolfo Arruabarrena explicó varias veces que se trató de una broma lo que dijo acerca de que sus jugadores no debían tocar a Messi Anibal Greco

En realidad, toda su familia, que vive en España, tiene un sentimiento muy fuerte por el equipo nacional y más en esta época de Mundial. Tanto que sus hijos están acá, porque tienen entradas para ver al seleccionado nacional para sus posibles partidos de octavos, cuartos y semifinales. “Sé lo que significa la Copa del Mundo para la sociedad argentina en el momento que está pasando. Sería una alegría grande poder ganar el título, pero a la vez, el pueblo argentino el pueblo sabe que es muy difícil y lleva mucho trabajo. Como argentinos tenemos muchas esperanzas”.

Se queda solo en el centro del hall del hotel Dusit Thani, donde se concentra su equipo. Se recuesta sobre un sillón y medita. Lucas y Tomás, los verdaderos responsables de la “saga Messi”, están en sus habitaciones y el Vasco espera por la llegada de sus dos hijas, que estarán arribando a esta ciudad en las próximas horas. Un día de mucha acción, risas y una buena onda que se traduce en la cara del entrenador de Emiratos Árabes, el que no pierde ni el más mínimo gesto de su origen.