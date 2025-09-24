Mundial Sub 20: cuándo empieza y dónde se juega

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo desde el 27 de septiembre en Chile el 24° Mundial Sub 20 con la participación de 24 seleccionados, entre ellos el de la Argentina con el objetivo de disputar la final del 19 de octubre.

Los equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos en cada grupo (36 partidos) y los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

El estadio Nacional de Santiago será el epicentro del Mundial Sub 20 en Chile Andrés Eliceche

Todos los partidos de la Copa del Mundo, incluidos los de la etapa inicial y los cruces, se repartirán en cuatro estadios: el Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago; el Elías Figueroa Brander de Valparaíso; el escenario El Teniente de Rancagua; y el Fiscal de Talca.

El gran ausente de la cita ecuménica es Uruguay, el campeón de la última edición que tuvo lugar hace dos años en la Argentina. Entre los favoritos a quedarse con la corona emergen Brasil y España, que comparten la zona C; Italia, finalista en la última versión del certamen; y Francia.

Colombia será uno de los representantes de la Conmebol en el Mundial Sub 20 de Chile EDISON GAMEZ� - AFP�

Fixture del Mundial Sub 20 Chile 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Japón vs. Egipto - Sábado 27 de septiembre a las 17 en el estadio Nacional.

Chile vs. Nueva Zelanda - Sábado de 27 septiembre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 2

Egipto vs. Nueva Zelanda - Martes 30 de septiembre a las 17 en el estadio Nacional.

Chile vs. Japón - Martes 30 de septiembre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 3

Egipto vs. Chile - Viernes 3 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

Nueva Zelanda vs. Japón - Viernes 3 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Grupo B

Fecha 1

Corea del Sur vs. Ucrania - Sábado 27 de septiembre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Paraguay vs. Panamá - Sábado 27 de septiembre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 2

Panamá vs. Ucrania - Martes 30 de septiembre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Corea del Sur vs. Paraguay - Martes 30 de septiembre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3

Panamá vs. Corea del Sur - Viernes 3 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Ucrania vs. Paraguay - Viernes 3 de octubre a las 17 en el estadio Nacional.

Grupo C

Fecha 1

Marruecos vs. España - Domingo 28 de septiembre a las 17 en el estadio Nacional.

Brasil vs. México - Domingo 28 de septiembre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 2

España vs. México - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Nacional.

Brasil vs. Marruecos - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

Fecha 3

España vs. Brasil - Sábado 4 de octubre a las 17 en el estadio Nacional.

México vs. Marruecos - Sábado 4 de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Brasil llegó al Mundial Sub 20 como campeón del Sudamericano y como siempre, es favorito JUAN BARRETO� - AFP�

Grupo D

Fecha 1

Italia vs. Australia - Domingo 28 de septiembre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Cuba vs. Argentina - Domingo 28 de septiembre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 2

Italia vs. Cuba - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3

Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

Grupo E

Fecha 1

Francia vs. Sudáfrica - Lunes 29 de septiembre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia - Lunes 29 de septiembre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Francia - Martes 2 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia - Martes 2 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Fecha 3

Sudáfrica vs. Estados Unidos - Domingo 5 de octubre a las 17 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Nueva Caledonia vs. Francia - Domingo 5 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

Grupo F

Fecha 1

Noruega vs. Nigeria - Lunes 29 de septiembre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

Colombia vs. Arabia Saudita - Lunes 29 de septiembre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Fecha 2

Colombia vs. Noruega - Martes 2 de octubre a las 17 en el estadio Fiscal de Talca.

Nigeria vs. Arabia Saudita - Martes 2 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Fecha 3

Nigeria vs. Colombia - Domingo 5 de octubre a las 20 en el estadio Fiscal de Talca.

Arabia Saudita vs. Noruega - Domingo 5 de octubre a las 20 en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los grupos del Mundial Sub 20 2025 que se llevará a cabo en Chile; la selección argentina integra la zona D Esteban Felix

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia del campeonato es mucho más reciente que la del de mayores, cuya primera edición fue en 1930. La Copa del Mundo para menores de 20 años tuvo su primera vez en Túnez 1977 y la última en Argentina 2023, sin actividad en Indonesia 2021 por la pandemia de Covid-19. Hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es el equipo albiceleste con seis estrellas, una más que Brasil.