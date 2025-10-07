Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final

La selección de España alcanzó los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, después de superar este martes a Ucrania por 1 a 0, con un solitario y acrobático gol de Pablo García durante la primera mitad. Ahora, espera por el ganador de la eliminatoria entre Colombia y Sudáfrica, prevista para este miércoles.

De 19 años, el extremo de Betis es una de las principales figuras de la Rojita, uno de los candidatos en ganar el certamen, junto con la Argentina.

El festejo de la Rojita JAVIER TORRES - AFP

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, ambos combinados tuvieron situaciones durante los primeros minutos, pero poco a poco los de Paco Gallardo, que formaron con el mismo once que en los dos últimos partidos de la etapa de grupos, se adueñaron del encuentro. Iker Bravo, héroe ante Brasil, era el encargado de armar las pequeñas sociedades.

Un peligroso centro de Thiago Pitarch que no encontró rematador precedió a la primera gran ocasión española, cuando Pablo García no conectó bien de cabeza un balón lanzado por Jan Virgili desde la banda. El delantero de Betis volvió a probar suerte y el premio a su insistencia llegó poco después.

¡GOOL DE ESPAÑA!



Pablo García definió con sutileza tras una jugada preparada desde el tiro de esquina.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/biaE9VIpJ5 — DSPORTS (@DSports) October 7, 2025

A los 24 minutos, España elaboró el gol a partir de una pelota parada. Sacó un córner corto, Rodrigo Mendoza recibió el balón, antes de enviar un precioso pase picado para el delantero sevillano, que controló a la perfección y le pegó con el empeine. Primero, bajó la pelota y luego, expuso toda su creatividad.

Tras el paso por los vestuarios, Ucrania recurrió al gigante Oleksandr Pyshchur, de 2,04 metros, para buscar el empate. El delantero metió miedo a los españoles en los primeros minutos, aunque la oportunidad más clara de ese tramo inicial de la segunda parte fue de nuevo para el conjunto rojo, en una acción en la que Pablo García (¡otra vez!) mandó el balón a las nubes.

El gigante Oleksandr Pyshchur, en acción, frente a Alvaro Cortés JAVIER TORRES - AFP

Sin embargo, España no conseguía sentirse cómoda. Fran González apareció para frustrar una volea de Gusev, con los ucranianos llegando cada vez con más facilidad al área rival. Mendoza, ya en el descuento, perdonó la sentencia en un mano a mano que cortó el arquero.

De esta manera, España ya espera rival para los cuartos de final; se enfrentará el próximo sábado al ganador de la eliminatoria entre Colombia, primera del Grupo F, y Sudáfrica, segunda del Grupo E, que se jugará este miércoles en Talca.

El sábado pasado, en un duelo de alta tensión, España se impuso por 1-0 sobre Brasil y lo eliminó del torneo. La Canarinha quedó eliminada en la fase de grupos del certamen mundialista por primera vez en la historia.

Pablo García y Maksym Derkach, en plena lucha Andre Penner - AP

Detrás de la Argentina con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), Brasil es el segundo máximo ganador del certamen, con cinco (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011). Su última conquista data de la edición Colombia 2011, en una camada que tenía, entre otras figuras, a Philippe Coutinho como su estandarte.

España debutó en el Mundial con una dura derrota por 2-0 contra Marruecos y empató 2-2 contra México en el segundo encuentro, que se le escapó en los últimos minutos.

Los ibéricos levantaron el trofeo en una ocasión, en Nigeria 1999, tras vencer en la final a Japón por 4 a 0. Xavi Hernández fue uno de los más destacados de aquel equipo.