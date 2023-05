Mundial Sub 20: Guatemala acusó a la selección argentina de “espionaje” en la previa del partido

escuchar

SANTIAGO DEL ESTERO (Enviado especial).- El ambiente más bien ameno que predominó durante los primeros días del Mundial Sub 20 cambió a uno mucho más tenso, con sospechas y acusaciones cruzadas. El detonante llegó nada menos que de parte de Guatemala, el próximo rival de la selección argentina, cuando cayó una denuncia pública en la que un miembro del cuerpo técnico de Javier Mascherano habría espiado el armado táctico para el partido del martes, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El primero en poner el grito en el cielo fue nada menos que el propio entrenador del conjunto centroamericano, Rafael Loredo. Ante medios locales y de su país, el mexicano fue categórico: “Los argentinos me han tratado excelentemente bien, pero esta persona me preocupó. En el momento en que había menos gente en el vestidor (vestuario) se metió a grabar todas las hojas de la charla técnica, parado ofensivo y defensivo. Todo lo grabó”, acusó desde el predio Iosep, donde se llevaba a cabo el entrenamiento de su equipo.

El seleccionador, que fue jugador en su país pero cuya experiencia como técnico se limita casi exclusivamente al fútbol guatemalteco, señaló también que sabe quién fue la persona que entró y que todas las autoridades ya están informadas: “Pienso que la FIFA está muy preocupada por el fair play, esto no es juego limpio. Creo que FIFA se va a encargar de chequearlo. Hay fotos y es una persona acreditada, está totalmente identificada”, advirtió, aunque insistió que este suceso no define su experiencia en la Argentina: “Hubo alguien que hizo una fechoría que no deben hacer. Lo que hace una persona no habla de todo el pueblo argentino”.

Según adelantaron fuentes de la federación guatemalteca, el integrante del cuerpo técnico, cuya identidad aún no fue develada al público, habría sido encontrado en el acto poco después de la caída de su selección contra Nueva Zelanda en el primer partido de la Copa del Mundo, y se le preguntó por su nombre y el motivo por el que se encontraba en el vestuario, a lo que no respondió. Una vez identificado el “intruso”, las autoridades habrían radicado una denuncia ante la FIFA para pedir su expulsión de la comitiva argentina, algo que se resolvería en los próximos días.

Rafael Loredo, el entrenador de Guatemala, acusó a un miembro del cuerpo técnico argentino de "espiar" su planteo táctico antes del partido por el Mundial Sub 20 TW: @EdwinFajardoFH

Desde la AFA informaron que efectivamente un integrante del cuerpo técnico estuvo dentro del vestuario de la selección blanquiazul, pero que se trató de un error, no de un intento de robo de información. De todos modos, se está a la espera de lo que pueda decidir el máximo ente rector del fútbol con respecto a lo sucedido.

Por lo pronto, la selección argentina se entrenó también por la tarde, pero no lo hizo en el predio de Iosep como había ocurrido el viernes previo al debut contra Uzbekistán, sino en el estadio del club Mitre. La nueva sede otorgó ciertas “ventajas” en relación a las otras canchas con tal de ofrecer un ambiente con menos posibilidad de intromisión desde afuera, al tratarse de un estadio con mayor protección exterior; ni Mascherano ni los futbolistas hicieron declaraciones antes o después de la práctica, que contó con la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia.

Claudio "Chiqui" Tapia, presente en el entrenamiento de la selección argentina Sub 20 en el estadio de Mitre FABIAN MARELLI

En tanto, el ex capitán de la selección mayor continúa la preparación para el encuentro contra Guatemala, a jugarse el martes a las 18 en el Madre de Ciudades. En términos de variantes tácticas con respecto al triunfo en el inicio, el entrenador no quiso dejar nada al descubierto, y apenas se lo vio teniendo un cálido diálogo mano a mano con Brian Aguirre, uno de los más destacados en el ataque, previo al inicio del entrenamiento.

Sí se especula con una posible salida de Mateo Tanlongo del equipo, que fue reemplazado a los 26 minutos de la segunda mitad contra el campeón asiático y carga con una tarjeta amarilla; Federico Redondo se posiciona como el principal candidato para ingresar en el once titular. El mediocampo se perfila como la principal área en la que pueden surgir nombres nuevos, debido a la conformidad con el rendimiento de los jugadores de ataque, en particular Aguirre y los goleadores Alejo Véliz y Valentín Carboni, y la falta de variantes en la defensa, donde apenas cuenta con el central Tomás Avilés y el lateral izquierdo Román Vega.