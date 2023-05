Mundial Sub 20: la lista de la selección argentina, con caras nuevas, “europibes” que fueron autorizados y otros que no

escuchar

Las últimas semanas de Javier Mascherano y su colaboradores en el cuerpo técnico fueron de movimiento frenético. Poco después de conocer cuáles serían los rivales en el grupo A del Mundial Sub 20, el DT de la selección argentina realizó numerosos viajes por Europa para convencer a las dirigencias de los clubes del Viejo Continente en los que actúan varias figuras albicelestes de cederlas en la recta final de la temporada para que disputaran la Copa del Mundo en su país. Sucede que las fechas que estipuló FIFA para el torneo, que comenzará el 20 de mayo, no están encuadradas entre las ventanas internacionales que estipula el ente rector del deporte, por lo cual las entidades no están obligadoa a liberar a sus futbolistas.

En general, las conversaciones del ex capitán del seleccionado mayor no tuvieron éxito, dado que la mayoría de los clubes se mantuvo firme y se negó a perder personal en un momento clave de la temporada. Pero en el ámbito local Mascherano no tendrá el mismo problema: AFA estipuló que los convocados de la Liga Profesional vayan obligatoriamente al Mundial, lo que permite cubrir esas ausencias con algunos de los juveniles más destacados del campeonato. Por consiguiente, con la confirmación de la lista, el plantel argentino queda constituido por los siguientes 21 futbolistas:

Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Cláa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River Plate).

(Tigre), (Lanús) y (River Plate). Defensores: Agustín Giay (San Lorenzo de Almagro), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Román Vega (Barcelona, de España) y Valentín Barco (Boca).

(San Lorenzo de Almagro), (Racing), (Boca Juniors), (Vélez Sarsfield), (Barcelona, de España) y (Boca). Mediocampistas: Mateo Tanlongo (Sporting, de Portugal), Ignacio Miramón (Gimnasia y Esgrima La Plata), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Máximo Perrone (Manchester City), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter, de Italia).

(Sporting, de Portugal), (Gimnasia y Esgrima La Plata), (Argentinos Juniors), (Manchester City), (Rosario Central) y (Inter, de Italia). Delanteros: Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Alejo Véliz (Rosario Central), Ignacio Maestro Puch (Tucumán), Juan Gauto (Huracán) y Brian Aguirre (Newell’s Old Boys).

La lista de Mascherano para el Mundial Sub 20

Las caras nuevas del ámbito local

El director técnico hizo varias modificaciones en relación con los jugadores que protagonizaron el Sudamericano y se desempeñaban en el torneo local. Entre los que no fueron tenidos en cuenta se encuentran el delantero de Vélez Santiago Castro, el defensor de Boca Nahuel Genez y el extremo de Independiente Nicolás Vallejo; en contrapartida, Mascherano terminó premiando el trabajo de varios otros juveniles que se destacaron en sus clubes. El más rutilante es Valentín Barco, que luego de no sumar minutos durante los mandatos de Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra en la primera división de Boca ganó minutos con Jorge Almirón, y causó tal impresión que hoy compite por la condición de titular en el puesto de defensor lateral izquierdo en el cuadro xeneize.

Además de Barco, fueron recompensados Federico Redondo, de muy buen presente en Argentinos Juniors, y Juan Gauto, uno de los jugadores más desequilibrantes de Huracán, mientras que los dos suplentes de Federico Gomes Gerth en el arco, Nicolás Claá y Lucas Lavagnino, también son caras “nuevas”. Por otro lado, es sorprendente el caso del defensor Tomás Avilés, que representó a Chile en el Sudamericano pero al no conseguir entrar en la Copa del Mundo cambió la camiseta roja por la albiceleste.

Juan Gauto es otro de los jugadores del fútbol argentino que se destacaron lo suficiente como para ser convocados para el Mundial Sub 20. PABLO PORCIUNCULA - AFP

Los “europibes” que darán el presente

Al poco tiempo de que la selección mayor se consagrara campeona del mundo en Qatar se generó expectativa en la gran cantidad de argentinos jóvenes que jugaban en el Viejo Continente, con miras en el futuro de largo plazo del equipo hoy dirigido por Lionel Scaloni. Muchos habían recibido un primer llamado al seleccionado absoluto en la fecha FIFA de marzo de 2022; varios no podrán unirse al plantel mundialista, pero hay seis que integran la lista.

El nombre más impactante de los “europibes” es el de Matías Soulé, volante que en la temporada 2022/23 está convirtiéndose en un habitué de la formación de Juventus e incluso consiguió su primer gol. También está Luka Romero, que en 2020 se transformó en el futbolista más joven de la historia europea, con 15 años, y hoy viste la camiseta de Lazio. Y lo acompaña un tercer jugador de Serie A: Valentín Carboni, de Inter. También forman parte Máximo Perrone, el único en el exterior que fue parte del Sudamericano; Mateo Tanlongo, de Sporting, de Lisboa, y Román Vega, defensor de Barcelona B.

El debut goleador de Soulé en Juventus

Los grandes ausentes

Como consecuencia de la negativa de los clubes europeos, Mascherano no cuenta con varias de las figuras predilectas que sí tuvo en el Sudamericano y en el Torneo Maurice Revello el año pasado. La más destacada es Alejandro Garnacho, que se encuentra en la etapa final de la recuperación de una lesión en un tobillo, y a quien Erik ten Hag, entrenador de Manchester United, le cerró las puertas de la participación en la Copa del Mundo. Hizo lo propio Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, con Nicolás Paz, a pesar de que el enganche jugó solamente en el equipo B (fue suplente del A este martes, en la derrota por 2-0 a manos de Real Sociedad en San Sebastián).

Se tenía una mayor expectativa de que fuera citado Facundo Buonanotte, cuyo paso por el Sudamericano fue interrumpido por una lesión y que, en principio, había convencido a Brighton y su entrenador, Roberto de Zerbi, de ser cedido. No obstante, en la tarde del miércoles trascendió que el club inglés le permitía incorporarse al plantel argentino el 21 de mayo, el día siguiente al estreno argentino en el certamen, por lo cual el cuerpo técnico le bajó el pulgar, en favor de Luka Romero.

Nicolás Paz protagonizó el Sudamericano Sub 20, pero Real Madrid no le permite jugar el Mundial. @Seleccion

El fixture del Mundial, confirmado

FIFA publicó el cronograma completo del Mundial Sub 20, que se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio en Argentina. Las sedes ya estaban confirmadas: San Juan, La Plata, Mendoza y Santiago del Estero. En esta última, el equipo conducido por Mascherano afrontará sus primeros dos compromisos, contra Uzbekistán y Guatemala (el restante será en San Juan frente a Nueva Zelanda).

Grupo A

Fecha 1

Guatemala vs. Nueva Zelanda: sábado 20 de mayo a las 15; Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

sábado 20 de mayo a las 15; Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Argentina vs. Uzbekistán: sábado 20 de mayo a las 18; estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Uzbekistán: martes 23 de mayo a las 15; estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

martes 23 de mayo a las 15; estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Argentina vs. Guatemala: martes 23 de mayo a las 18; estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina: viernes 26 de mayo a las 18; estadio San Juan del Bicentenario.

viernes 26 de mayo a las 18; estadio San Juan del Bicentenario. Uzbekistán vs. Guatemala: viernes 26 de mayo a las 18; estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Grupo B

Fecha 1

Estados Unidos vs. Ecuador: sábado 20 de mayo a las 15; estadio San Juan del Bicentenario.

sábado 20 de mayo a las 15; estadio San Juan del Bicentenario. Fiji vs. Eslovaquia: sábado 20 de mayo a las 18; estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Fiji: martes 23 de mayo a las 15; estadio San Juan del Bicentenario.

martes 23 de mayo a las 15; estadio San Juan del Bicentenario. Eslovaquia vs. Ecuador: martes 23 de mayo a las 18; estadio San Juan del Bicentenario.

Fecha 3

Eslovaquia vs. Estados Unidos: viernes 26 de mayo a las 15; estadio San Juan del Bicentenario.

viernes 26 de mayo a las 15; estadio San Juan del Bicentenario. Ecuador vs. Fiji: viernes 26 de mayo a las 15; estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Grupo C

Fecha 1

Israel vs. Colombia: domingo 21 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

domingo 21 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Senegal vs. Japón: domingo 21 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Fecha 2

Senegal vs. Israel: miércoles 24 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

miércoles 24 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Japón vs. Colombia: miércoles 24 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Fecha 3

Colombia vs. Senegal: sábado 27 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

sábado 27 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Japón vs. Israel: sábado 27 de mayo a las 18; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Grupo D

Fecha 1

Nigeria vs. Dominicana: domingo 21 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

domingo 21 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Italia vs. Brasil: domingo 21 de mayo a las 18; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Fecha 2

Italia vs. Nigeria: miércoles 24 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

miércoles 24 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Brasil vs. Dominicana: miércoles 24 de mayo a las 18; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Fecha 3

Dominicana vs. Italia: sábado 27 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

sábado 27 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Brasil vs. Nigeria: sábado 27 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Grupo E

Fecha 1

Inglaterra vs. Túnez: lunes 22 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

lunes 22 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Uruguay vs. Irak: lunes 22 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Fecha 2

Uruguay vs. Inglaterra: jueves 25 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

jueves 25 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Irak vs. Túnez: jueves 25 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Fecha 3

Túnez vs. Uruguay: domingo 28 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

domingo 28 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Irak vs. Inglaterra: domingo 28 de mayo a las 15; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Grupo F

Fecha 1

Francia vs. Corea del Sur: lunes 22 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

lunes 22 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Gambia vs. Honduras: lunes 22 de mayo a las 18; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Fecha 2

Francia vs. Gambia: jueves 25 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

jueves 25 de mayo a las 15; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. Corea del Sur vs. Honduras: jueves 25 de mayo a las 18; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Fecha 3

Honduras vs. Francia: domingo 28 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

domingo 28 de mayo a las 18; estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata. Corea del Sur vs. Gambia: domingo 28 de mayo a las 18; estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

🗓 Ya se conoce el 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼 con 𝗵𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 para la #U20WC de Argentina 2023. 🇦🇷🏆



¡Todos los detalles aquí! 👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 3, 2023

Los horarios cambiarán más allá de la etapa de grupos: los partidos de octavos de final, cuartos de final y semifinales tendrán lugar a las 14.30 y a las 18. La misma programación se utilizará para definir el tercer puesto y el campeón. Ambos encuentros tendrán lugar el domingo 11 de junio en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.