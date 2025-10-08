LA NACION

Mundial Sub 20: los goles de la selección argentina frente a Nigeria

Los dirigidos por Placente se miden con los africanos por los octavos de final de la Copa del Mundo de Chile

Maher Carrizo colocó el tiro libre contra un palo; la Argentina derrota a NigeriaMatias Delacroix - AP

La selección Sub 20 de Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Chile. Cerca del final, el equipo dirigido por Diego Placente se impone 4 a 0. El primer gol fue desde en el primer minuto y el segundo llegó de tiro libre.

Apenas había transcurrido un minuto de acción en el estadio Nacional de Santiago cuando la Argentina atacó por el medio. Subiabre recibió en el sector izquierdo, le pegó de zurda y la pelota rebotó en un rival. El rebote le benefició a Dylan Gorosito, que entró por la derecha, aprovechó una salida desesperada del arquero y tiró el centro bajo para la llegada de Alejo Sarco. El delantero de Bayer Leverkusen se estiró para empujarla con la pierna zurda y anotar el 1 a 0. Además, el atacante llegó a su cuarto tanto en la competencia y es el máximo artillero.

A los 23 llegó el segundo para los de Placente. Valentino Acuña fue derribado en la medialuna luego de rematar al arco y el juez del partido, el italiano Maurizio Mariani, cobró la falta. Maher Carrizo se hizo cargo del disparo y la colocó de zurda al palo del arquero, que se paró detrás de la barrera, para establecer el 2 a 0.

En la segunda etapa, la Argentina llegó al tercer tanto, el que lo acerca cada vez más a la próxima instancia. Ante una defensa de Nigeria muy adelantada, Milton Delgado habilitó de manera exquisita a Maher Carrizo. El mediocampista que juega en Vélez quedó mano a mano con el arquero Ebenezer Harcourt y definió de zurda al primer palo. De este modo, Carrizo anotó sus dos primeros goles en el Mundial.

Y el equipo argentino continuó atacando y la efectividad nunca se detuvo. Mateo Silvetti reemplazó a Carrizo a los 18 minutos y a los 21 marcó un golazo. El jugador de Inter Miami tiró una diagonal y recibió el pase de Gianluca Prestiani. Luego se metió en el área y enganchó hacia adentro. Con la zurda, la colocó en el segundo palo para poner el 4 a 0.

La Argentina está sumando su cuarta victoria consecutiva en esta Copa del Mundo Sub 20. Luego de ganar el grupo D con puntaje ideal (victorias ante Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0) llegó a los octavos de final donde gana y está conquistando, por ahora, la clasificación a los cuartos de final. En esa etapa espera México, que viene de golear por 4-1 a Chile, en un duelo que se disputará el próximo sábado.

