Lionel Messi se va de PSG: la oferta del corazón, la del bolsillo y el destino conocido rumbo al Mundial 2026

A menos de un mes de su cumpleaños número 36, Lionel Messi debe decidir adónde jugará la próxima temporada. Tiene sobre la mesa tres ofertas, cada una con sus propias características y particularidades. La primera, que le llega al corazón y que le cierra en lo afectivo, es la de Barcelona. Un “Last Dance” con su excompañero Xavi Hernández como entrenador ante el público que lo vio nacer como futbolista. La segunda apunta al bolsillo: entre 400 y 440 millones de euros por un año le ofrece Al-Hilal, de Arabia Saudita, el país que ya tiene a la Pulga como imagen y embajador deportivo. La tercera es de otro destino conocido, en el que la familia del capitán argentino tiene hasta una casa: Inter Miami, de la MLS estadounidense. El campeón del mundo en Qatar 2022 definiría su futuro en los próximos días.

La primera certeza se conoció en las primeras horas de este jueves: Messi disputará contra Clermont su último partido con la camiseta de PSG. El año de contrato opcional, que parecía firmado en diciembre pasado, quedará en la papelera de reciclaje. El argentino se irá sin mediar un solo euro y tras conseguir tres títulos: dos ligas de Francia y una Supercopa. Y lo hará con números estelares en su segunda temporada: 21 goles y 20 asistencias. En total, lleva 74 partidos, 32 tantos y 35 pases de gol. La incógnita, entonces, es su próximo destino.

En Castelldefels (Barcelona) está el corazón de los Messi. En su caserón, de hecho, quedó Hulk, el dogo de Burdeos que Antonela, su mujer, le regaló en 2016. En condiciones normales, y con el Barcelona pujante de hace unos años, la decisión ya estaría tomada y todos en Cataluña hablarían ya del retorno de La Pulga. Pero el equipo catalán tiene problemas financieros y políticos. Precisa que LaLiga le apruebe su plan de viabilidad financiera, una promesa por escrito de que ahorrará 200 millones de euros en las próximas temporadas. Necesita, además, comenzar a vender futbolistas para hacerle lugar en la foja salarial al argentino. O desprenderse de ellos porque acaban contrato, como ocurrió con otros dos estandartes como Sergio Busquets y Jordi Alba. Ambos, además, capitanes como el propio Messi. Si a ellos se les suma Gerard Piqué, retirado en noviembre, cuatro de los cinco máximos referentes del equipo están afuera. El único sobreviviente es Sergi Roberto.

La luz verde de los auditores españoles a la propuesta económica de Barcelona (en el club descuentan que la tendrán) les permitirá aumentar el gasto en futbolistas y no salirse de las reglas que impone el Fair Play Financiero. Podría pasar del “4 a 1″ actual (de cada 100 millones de euros que ingresa por venta de futbolistas y ahorro de salarios en el plantel profesional apenas puede reinvertir 25) al “1 a 1″. Es decir, destinar todo lo que factura, incluso por nuevos sponsors, al armado del nuevo equipo. En cuanto se confirme la aprobación del plan, el club inscribirá en LaLiga los contratos del uruguayo Ronald Araujo, Sergi Roberto, Gavi y Marcos Alonso. Además, podría cerrar al primer refuerzo, el defensor central Íñigo Martínez (Athletic de Bilbao). Después, recién después, negociaría con el clan Messi el operativo retorno del crack. Medios españoles reportan que cerca del argentino desean resolver la cuestión lo más pronto posible. Y saber si Barcelona está o no en condiciones de (re)contratarlo. Como lo afectivo prima, el equipo blaugrana sigue siendo la primera opción. Pero no por mucho tiempo.

Las otras dos ofertas tientan mucho más desde el bolsillo. Es cierto que la familia Messi no pasará nunca apremios económicos, pero todos tienen claro que el próximo puede ser el último contrato que firme la Pulga. En este sentido, Al-Hilal, de Arabia Saudita, apuntó directamente a la cuenta bancaria del futbolista. El equipo que dirigía hasta hace unas semanas el argentino Ramón Díaz (y que ahora, ante la delicada situación familiar por la que atraviesa el riojano quedó en manos de su hijo Emiliano en forma interina) ofertó 400 millones de euros para tenerlo en su plantel durante una temporada. De concretarse su llegada, Messi se convertiría en el deportista mejor pagado del mundo. Y su contrato, el más importante de la historia.

Pero Messi tiene sobrados ejemplos sobre la competitividad (o falta de ella) de la Liga saudita. Sin ir más lejos, la experiencia de Cristiano Ronaldo, llegado a Riyad como si fuera un jeque y con un contrato también astronómico en Al-Nassr (75 millones de euros netos en el semestre) no tuvo su correlato deportivo. Su equipo quedó afuera de la lucha por el título, pese a que el portugués se encaramó al top 5 de goleadores de la competencia aun cuando llegó en enero. Su futuro, tanto como el del rosarino, también es una incógnita.

Pero Arabia Saudita quiere el Mundial de 2030. Tiene el ejemplo de Qatar 2022, por lo que no escatima millones. Nombres como el propio Busquets, Sergio Ramos, Luka Modric o incluso el de Karim Benzema se suman a la lista de futbolistas tentados por los petrodólares. Al delantero de Real Madrid lo quiere Al-Ittihad, por caso. La idea de los jeques parece ser un crack por equipo: CR7 en Al-Nassr, Messi en Al-Hilal y Benzema en Al-Ittihad.

La tercera posibilidad para la Pulga es de otro país conocido por la familia: Estados Unidos. Y de una ciudad cercana, donde ya tienen una casa y se sienten a gusto: Miami. De acuerdo con la información del diario Sport, el Inter Miami, de David Beckham, estaría dispuesto a pagarle 50 millones de euros por año, durante cuatro años. Es decir, un contrato total de 200 millones de la moneda europea. Muy lejos de cualquier oferta que pueda hacer Barcelona. El medio deportivo catalán, además, adelanta que desde la MLS también tentarían a Busquets para que comparta vestuario con la Pulga.

En este sentido, el diario francés L’Equipe adelantó una posibilidad a dos bandas para que Barcelona pueda tener a la Pulga en sus filas: que Inter Miami lo firme por cuatro años y lo ceda al conjunto catalán por un mínimo de seis meses y un máximo de un año y medio. En esta hoja de ruta, Messi se iría a la Florida a fines de 2024. Justo después de la Copa América. Y podría jugar en Estados Unidos las temporadas 2025 y 2026, justo el año en que aquel país será uno de los organizadores del Mundial.

“La posibilidad de promocionar con su imagen el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 es un atractivo interesante”, recuerda Sport. Y agrega: “Es el aspecto deportivo el que más dudas genera al rosarino, que se ve capacitado para seguir rindiendo al máximo nivel y tiene entre ceja y ceja llegar en las mejores condiciones competitivas a la Copa América de 2024″. Así, ni Estados Unidos ni Arabia Saudita parecen seducir al rosarino desde sus competencias. Su objetivo sigue siendo el mismo: volver a ganar una Champions League. No lo consiguió en PSG, eliminado en octavos de final tanto en 2022 (por Real Madrid) como en 2023 (Bayern Munich). Quiere revancha. Esa misma que tuvo con la selección argentina en Qatar 2022. Y terminó con la soñada Copa del Mundo en sus brazos.

