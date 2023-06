Sevilla campeón: en medio de los festejos, el arquero Bono destacó el trabajo de Demichelis en River

escuchar

Sevilla acababa de salir campeón de la Europe League tras ganarle a Roma en la tanda de penales, pero el arquero del club español, Yassine Bounou, más conocido como Bono, no se olvidó de River, el equipo argentino del que es hincha. El portero elogió el trabajo de Martín Demichelis al frente del equipo rojiblanco: “Está haciendo un buen trabajo. Está demostrando que es capaz de dirigir un club como ese”.

“Le deseo mucha suerte porque River no es un club fácil. Y está en la misma línea de lo que venía con el muñeco [por Marcelo Gallardo]”, destacó Bono, con la alegría de quien acaba de consagrarse campeón, que cuando tiene tiempo sigue por televisión los partidos del club de Núñez.

La opinión del arquero marroquí de 32 años sobre River no causa sorpresa alguna. Es un reconocido fanático millonario desde que era un niño que comenzaba a pelotear en su tierra natal. Tanto es así, que su perro se llama Ariel en honor al exjugador e ídolo del club de Núñez el “Burrito” Ortega. Como si fuera poco, actualmente comparte el equipo con Lucas Ocampos, Erik Lamela y Gonzalo Montiel, tres exjugadores de River.

En pleno Mundial Qatar 2022, Bono, que tuvo una actuación destacada con su selección de Marruecos, recibió una camiseta de River con el número 10: tenía el apellido del habilidoso jujeño y su firma. Habían intercambiado mensajes con anterioridad y Ortega le pidió un buzo suyo a cambio. “Pronto te voy a ir a ver a la Argentina para sacarme una foto con vos. Muchas gracias por la onda y por todo”, le dijo al arquero, que habla perfectamente español.

Con su fanatismo por River, Bono no se lo iba a perder: estuvo presente en la final de la Copa Libertadores 2018, cuando el millonario se consagró ante Boca en Madrid. “Una semana antes de ese partido me lesioné y le pregunté al Mono Burgos [por entonces, ayudante de Simeone en Atlético] si tenía entradas para ir a ver el partido. Me dijo que era un hijo de p..., que me había hecho el lesionado, pero le dije que no, que era verdad y que por eso podía ir a Madrid a ver a River”, recordó en TyC Sports durante la pandemia de Covid-19.

Ayer por la tarde, Montiel volvió a vestirse de “héroe” al definir con su penal el partido que el Sevilla le ganó a la Roma de José Mourinho. El tiro del exRiver sentenció la victoria por 4-1 para el conjunto español desde los 11 pasos. Engañó al arquero Rui Patricio, quien se venció al otro costado, en un tiro que se ejecutó dos veces.

Tras el alargue, el partido concluyó empatado 1-1 en Budapest. Gianluca Mancini y Roger Ibáñez erraron penales por la Roma ante el arquero Bono. El club triunfante se garantizó así un lugar en la próxima Liga de Campeones.

Paulo Dybala había puesto a la Roma adelante a los 35 minutos del duelo disputado en la Puskas Arena de la capital húngara, pero Sevilla igualó a los 10 minutos del segundo tiempo, por medio de un autogol de Mancini presionado por Youssef En-Nesyri. Ninguno de los dos clubes pudo anotar en la prórroga.

