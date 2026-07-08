Boca incorporó a un egipcio como ayudante del “Vasco” Arruabarrena

Tras la salida de Claudio Úbeda, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena asumió la conducción técnica de Boca Juniors acompañado por un nuevo cuerpo Técnico: Diego Markic, Juan Gobet, Gustavo Roberti Cristian Aquino Cristian Muñoz y Amr Hussein Mokhtar.

Apodado “El Egipcio” por su país de origen, este último se incorpora principalmente como analista de video. Mokhtar ya acompañó al entrenador argentino en sus pasos por Egipto y el Golfo Pérsico.

El Canal digital del Xeneize anunció su integración oficialmente este miércoles a través de un video en X, justo el día después de la victoria de la selección contra Egipto por el Mundial.

“¡Bienvenido a Boca, Amr Mokhtar! El egipcio fue presentado oficialmente como nuevo ayudante de campo del Vasco Arruabarrena y ya trabaja junto al cuerpo técnico xeneize”, escribió en esa red social.

Amr Mokhtar, el nuevo ayudante egipcio que se suma al Boca del “Vasco” Arruabarrena

En el video se escuchan sus primeras declaraciones: “Me encanta la cultura argentina y estoy feliz de estar con ustedes. Ojalá hagamos algo bueno este año”, expresó con entusiasmo el exfutbolista en su presentación oficial.

Mokhtar fue futbolista profesional en Egipto, Finlandia, Montenegro, República Checa y Estados Unidos. Sin embargo, una grave lesión de rodilla lo obligó a retirarse de forma temprana a los 23 años. Tras colgar los botines en 2019, decidió volcarse a la dirección técnica.

Su vínculo con Rodolfo Arruabarrena nació en el Pyramids FC de Egipto, donde comenzó como segundo asistente. Tras ganarse su confianza, el “Vasco” lo sumó a su cuerpo técnico para la Selección de Emiratos Árabes Unidos y, posteriormente, en el de Al-Taawoun de Arabia Saudita.

¡Gracias por el recibimiento de siempre, Salta! 💙💛💙 pic.twitter.com/Zyipvg6RfI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 8, 2026

Políglota y de 31 años, el egipcio se presentó en la práctica matutina de este miércoles. En la previa del viaje a Salta del plantel de Boca, almorzó junto a los jugadores el martes mientras palpitaban el partido de octavos de final del Mundial, con la particularidad de que la Selección Argentina se enfrentaba, justo ese día, a su Egipto natal.

Boca enfrentará en esa provincia este miércoles a Athletico Paranaense desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por el Desafío de Invierno, en el primer amistoso televisado y con público del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del club.

Según trascendió el 11 inicial estará compuesto por: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.