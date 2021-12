Murió Hugo Maradona: el consejo premonitorio a Diego para que convierta el mejor gol de todos los tiempos ante Inglaterra, en México 86

La inesperada muerte de Hugo Maradona de un paro cardíaco a los 52 años reactiva los recuerdos de su relación fraternal con Diego, su hermano mayor. Entre las tantas anécdotas y vivencias que los une, existe una que fue fundamental para que el mejor futbolista de todos los tiempos anote el mejor gol de la historia. Fue el propio Diego el que le atribuyó a Hugo la responsabilidad de su definición en el golazo eterno a los ingleses, durante el Mundial México 86.

Según confesó el número 10 en su autobiografía “Yo soy el Diego”, el pequeño Huguito le marcó un error durante una gira de 1980 con el seleccionado argentino, en la que el número 10 realizó una jugada muy similar, pero definió antes de eludir al arquero británico (Ray Clemence).

Así lo contaba Diego en esas páginas: “Se dijeron muchas cosas. Como que yo no pensé en un consejo de mi hermano, en el momento... No, en el momento no, pero después sí me di cuenta, algo me habrá venido a la cabeza, porque definí como mi hermano el Turco me había dicho: resulta que poco más de seos años antes, el 13 de mayo de 1980, durante una gira con el seleccionado mayor, contra Inglaterra, en Wemblet, yo había hecho una jugada muy parecida, pero muy parecida y definí tocándola a un costado cuando me salió el arquero. La pelota se fue afuera por esto, por nada, cuando yo ya estaba gritando el gol”.

A continuación, Maradona destaca la crítica constructiva de su hermanito: “El Turco me llamó por teléfono y me dijo: “¡Boludo!, no tendrías que haber tocado... Le hubieras amagado, si ya estaba tirado el arquero. Y yo le contesté: “¡Hijo de puta! Vos porque lo estás mirando por televisión”. Pero él me mató: “No, Pelu, si vos le amagabas, enganchabas para afuera y definías con derecha, ¿entendés?”. ¡Siete años tenía el pendejo! Bueno, la cosa es que esta vez definí como mi hermano quería.”