“Aceptar lo inaceptable”, la desgarradora despedida de Gianinna Maradona a su tío Hugo

La familia Maradona atraviesa otro doloroso momento por la muerte de Hugo, el hermano menor de Diego. A los 52 años, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, mientras se encontraba en su hogar en Nápoles, Italia, donde residía desde hace 16 años. La noticia se conoció de manera inmediata y los mensajes de despedida para el exjugador y DT no tardaron en llegar.

Tanto Dalma como Gianinna despidieron a su tío en las redes sociales. La mayor de las hermanas compartió una imagen de Hugo en stories y escribió: “Tío QEPD. Abrazo infinito a Nicole, Thiago y Meli”.

Dalma Maradona despidió a su tío.

Por su parte, la mamá de Benjamín le dedicó un extenso mensaje de despedida a quien fue su tío y padrino: “Hoy no, en un tiempo quizás sí. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el más rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty”, señaló.

Gianinna expresó su dolor ante la muerte de Hugo. Foto: @giamaradona

Y recordó los momentos que atravesaron juntos, llenos de diversión como los karaokes o las peleas que tenían cuando ella estaba “con algún chabón”. ”Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le dé a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que solo tenía ocho años, la Clínica Olivos juntos, hablarnos con los ojos”, agregó.

Hugo, Diego y Lalo Maradona junto a Benjamín Agüero, hijo de Gianinna. Foto: @giamaradona

Por último, la hija del astro del fútbol despidió a su padrino con dolorosas palabras: “Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mi. Feliz reencuentro. LOS AMO”.

El hermano del ídolo

Hugo Maradona, “Turco” como lo llamaban en su entorno íntimo, al igual que su hermano se dedicó al fútbol. Aunque desde muy pequeño, en 1979, marcó la diferencia entre ellos cuando fue consultado si quería ser como él. “Nunca pensé llegar a eso. Porque mi hermano es un marciano. No se puede discutir”, expresó en una entrevista cuando tenía 10 años y Diego ya se perfilaba como jugador.

Hugo Maradona: "Mi hermano es un marciano, no se puede discutir"

Pero a medida que creció demostró un gran talento, digno de su apellido, y debutó en primera en Argentinos Juniors en 1985. Luego su carrera siguió en el exterior cuando fue vendido a Italia y años más tarde jugó en España; sin embargo su gran trayectoria la transitó en clubes de Japón y terminó su faceta de jugador en la Argentina, en Brown de Arrecifes.

Desde el 2005 hasta el 2018 fue Director Técnico, primero en el fútbol de Puerto Rico y luego en Italia, donde se instaló definitivamente, donde el apellido Maradona tenía un gran peso lleno de idolatría y cariño.