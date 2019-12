Nacho Fernández y Enzo Pérez, dos piezas fundamentales en el River de Marcelo Gallardo Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez y Mauro Alfieri

Nacho Fernández y Enzo Pérez se sostienen en la actualidad del fútbol argentino con regularidad y jerarquía. En los últimos años, en función de los títulos que iba cosechando el River de Marcelo Gallardo y en contraposición con algunos papelones que se fueron dando en la selección argentina (sobre todo en el Mundial de Rusia 2018), a más de un hincha se le ocurrió: ¿Por qué no citar a los jugadores millonarios y competir con ellos en una Copa América? No hubiera sido la primera vez que el fútbol tomaba "fórmulas probadas" para aplicarlas en otros contextos/equipos.

Seguro hubo casos en las encuestas sobre los mejores futbolistas del certamen local en todo 2019 en los que se eligieron, ante iguales valoraciones de nivel, por uno que defiende la misma camiseta de quien vota, pero el equipo ideal de LA NACION, según los más de 42.000 clics de los simpatizantes, no estuvo tan lejos en los rendimientos que se fueron dando a lo largo del año. Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Lisandro López también hicieron méritos para quedarse con un puesto en el equipo ideal, aunque los tres jugadores de Racing estuvieron condicionados por lesiones. Eso les quitó presencia.

El fútbol argentino cuenta con buenos arqueros, aunque en los últimos tiempos la polarización se dio entre Esteban Andrada y Franco Armani, de Boca y River respectivamente. El Nº 1 de Boca saca ventaja con su juego con los pies y en las salidas en los córners y tiros libres frontales.

En la defensa, los hinchas eligieron a tres de los cuatro titulares de la línea de fondo millonaria: Montiel, Martínez Quarta y Casco; mientras que en el puesto de segundo central se impuso Luis Abram, de Vélez. Montiel y Martínez Quarta encontraron una regularidad sostenida, a tal punto que son considerados por Lionel Scaloni para la selección; Casco mostró una evolución superlativa, tanto en defensa como para pasar al ataque por los pasillos interiores: lo suyo ya no fue solo sorprender con velocidad por afuera sino también apareciendo como doble 5 en el River ofensivo de Gallardo. Como el equipo millonario, el lateral también se reinventa.

Otros jugadores con menos flashes pero que también tuvieron actuaciones para el elogio fueron Fernando Torrent, lateral derecho de Arsenal, y Nicolás Giménez, en habilidoso enganche que hizo más audaz el estilo de Rondina en el Viaducto. Nicolás Domínguez tuvo un año casi perfecto en Vélez, con despliegue y goles. Los delanteros Thiago Almada (Vélez), Bustos (Talleres) y Sand (Lanús) son presente y futuro; ahí también la competencia es abundante.

Pero los primeros titulares de la Superliga, si como dice Guardiola "el fútbol lo dominan los mediocampistas", serían Nacho Fernández y Enzo Pérez. Fueron los que más votos sacaron de los hinchas en la encuesta de LA NACION: 72% y 68%, respectivamente. Son columnas principales en la estructura de Gallardo. Con Enzo hasta se permite bromear en medio de un partido con Colón que River terminó ganando 2-1, ya que el 5 le sacó una sonrisa al DT con un comentario al paso. Tras una modificación ofensiva de Juan Fernando Quintero por Nicolás De la Cruz, el volante central le dijo: "Lo pusiste para que me dé una mano en defensa ¿no?".

Al final del partido, por esta Superliga, Gallardo reconoció: "Me dijo, 'lo pusiste para que me de una mano, ¿no?'. Como que Juanfer no te va atrás. Me hizo reír porque nosotros muchas veces nos defendemos con la pelota, y bueno, hay veces que mis cambios no suelen cerrar partidos con jugadores de tono defensivo. Y los jugadores que defienden solamente, cuando pongo cambios ofensivos, sienten que los estoy dejando... solos. Pero fue algo con humor".

Marcelo Gallardo le da indicaciones a Nacho Fernández en medio de la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Con Nacho Fernández, el entrenador vive una situación particular. Es pretendido por varios clubes, pero Gallardo quiere que se quede en River: "Nacho (Fernández) no se va a ir a ningún lado, no se de dónde lo sacan. Ya tuve charlas con él. Y él esta contento en River. Yo no me voy a ir y él tampoco. Salvo que alguien pague la clausula de 15 millones. No creo que lo perdamos. Él vale lo que vale su cláusula", dijo el DT tras ganar la Copa Argentina luego de superar a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3-0, en Mendoza. Esa frase confirma la importancia de Fernández en el esquema millonario.

Nacho y Enzo tienen condiciones técnicas muy buenas: control, pase, panorama; el ex Godoy Cruz hace tiempo dejó el carril derecho y la velocidad para ser un jugador mucho más táctico, con oficio y marca; el zurdo tiene además visión de enlace, asistencia y llega al gol. Pero la mayor virtud de ambos es que entienden el juego. Tienen un altísimo porcentaje de aciertos en la toma de decisiones en función de lo que pide cada jugada, ya sea para defender o para atacar, o para incluso presionar ante la pérdida de la pelota. Sus ejecuciones técnicas tienen valor, claro, pero cada una de ellas está precedida por una toma de decisiones que los acerca bastante a ese lucimiento.