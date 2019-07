Nahitan Nandez gana la pelota entre tres rivales. Jugó un gran partido en Brasil y se despedirá de Boca en una semana. Fuente: AP

En suelo brasileño dejó la piel. Un gladiador uruguayo y a la medida de Boca. Nahitan Nandez fue una de las figuras xeneizes en la victoria por 1-0 ante Athletico Paranaense y su venta a Cagliari de Italia no frenó la furia del volante charrúa. Cuando finalizó el encuentro las cámaras fueron a buscarlo y Nandez habló, por primera vez, sobre su salida del club de la Ribera: "Es muy difícil describir en palabras el cariño que me dio y me da la gente. Desde el primer momento me hicieron sentir muy bien, no te voy a decir que no me cuesta irme porque he pasado lindos momentos acá. Pero creo que es hasta pronto y si Dios quiere por qué no volver en algún momento".

Los casi 20 millones de dólares que pagará el club italiano por el uruguayo no modificó los planes de nadie, ni de Gustavo Alfaro para utilizarlo en los duelos de Copa Libertadores, ni la energía de Nandez para moverse por la mitad de la cancha.

Nahitan Nandez se va de Boca, pero antes quiere ayudar a su equipo a pasar de fase en la Copa Libertadores. Fuente: AP

En su discurso se advierte cómo piensa despedirse de Boca: "Quiero disfrutar hasta el último minuto acá. Me puse como objetivo estos dos partidos y hoy conseguimos un resultado importante para nosotros. Podemos definir en nuestra cancha, que es algo lindo".

Lejos de mostrarse afuera del club, se lo advierte muy involucrado y se concentra en su despedida definitiva el miércoles próximo en la Bombonera cuando se dispute el partido de vuelta ante Paranaense por los octavos de final de la Copa Libertadores: Será un adiós diferente al de Darío Benedetto, que se fue a Olympique de Marsella antes de que se iniciara la serie. "La verdad que estoy feliz, contento por mis compañeros, por el grupo. Los muchachos le vienen metiendo el pecho. Se dio el resultado y ahora jugaremos una final el miércoles".