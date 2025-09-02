Necaxa perdió por goleada y a Gago lo agredieron cuando se iba al vestuario

La imagen resume todo. El partido ante los Xolos de Tijuana se terminaba. Necaxa ya se había resignado y la goleada en contra era un hecho consumado. Además del 3 a 0, dos expulsiones habían contribuido a que el clima sea espeso en el estadio Caliente.

Y entonces llegó la agresión: al retirarse rumbo a los vestuarios, Fernando Gago recibió una lluvia de agua, de parte alguien que le vació la botella a su paso, a modo de “bautismo” desde la platea. Mojado y cabizbajo, el entrenador argentino dejó el campo de juego sin alterar su su caminata, aunque levantó la vista e intentó divisar al agresor.

“Soy el máximo responsable”, dijo minutos después, sin titubear, en la conferencia de prensa. Pintita asumió el mal presente de su equipo, aunque la frase también funcionó como escudo para un plantel golpeado. La caída ante Xolos no fue una más: fue la tercera consecutiva, con un déficit de juego alarmante y una posición incómoda en la tabla (15° sobre 18 equipos).

El desembarco de Gago en Necaxa había generado expectativas. Su estilo, marcado por la intención de ser protagonizar con la posesión de la pelota y presión alta prometía aire fresco para un club que buscaba volver a ser competitivo en la Liga MX. Sin embargo, los números son lapidarios: en siete fechas, apenas una victoria (3-1 a Querétaro), dos empates y cuatro derrotas. Y, lo que duele aún más, casi 300 minutos sin convertir goles.

“Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible”, analizó Gago sobre lo ocurrido en Tijuana. Ricardo Monreal y Diber Cambindo vieron la roja en momentos clave y desarmaron cualquier plan táctico. “La expulsión del cuerpo técnico fue por patear una botella que entró al campo. No creo que fuera expulsión”, agregó, con cierto fastidio.

El resultado fue la postal de un equipo que se está desmoronando y no encuentra reacciones ante la adversidad. Necaxa mostró fragilidad defensiva (ya suma 12 goles en contra en apenas siete encuentros) y poca reacción ofensiva. La idea de jugar desde el fondo quedó expuesta cada vez que Tijuana apretó.

La carrera de Gago como entrenador viene marcada por capítulos tan prometedores como traumáticos. Tras una experiencia breve en Aldosivi, se destacó en Racing, donde logró dos títulos (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional 2022) y momentos de alto vuelo. Su salida de la Academia, sin embargo, estuvo teñida de desgaste. En México, su paso por Chivas fue polémico: su renuncia intempestiva para asumir en Boca dejó heridas abiertas y una imagen discutida. En el Xeneize, el ciclo terminó rápido, con más frustraciones que alegrías en apenas seis meses.

El recuerdo de esos episodios acompaña desde el primer día cada paso de su nueva etapa en Necaxa. Para muchos hinchas, su llegada fue una apuesta arriesgada. Hoy, con un arranque flojo y la tabla en contra, las dudas se multiplican. “Lo que tenga que hablar con Cambindo, lo hablaré en el vestuario. Ahora a trabajar, a comprender y aceptar dónde estamos después de la derrota”, señaló, dejando entrever cierta molestia interna.

Gago asumió como DT de Necaxa en junio, hace menos de tres meses Prensa Necaxa

En la Liga MX no hay mucho margen de error. Los directivos suelen apelar al cambio de DT como primer recurso cuando los resultados no acompañan. Y en Necaxa, las especulaciones ya empezaron a circular. Aunque no hay nada oficial, el malestar existe. El calendario tampoco ayuda: el próximo viernes 12 de septiembre recibirá a Juárez, una de las sorpresas del torneo. Una semana más tarde será local ante Puebla, y el 23 visitará a Chivas en Guadalajara. Tres partidos que, según se comenta en Aguascalientes, marcarán el futuro inmediato de Gago.

Más allá de lo táctico, Pintita insiste en el aspecto mental. “Cada jugador tiene su propia cabeza. Intentaremos darles las herramientas para que puedan volver al nivel que queremos”, dijo. La frase refleja la principal preocupación: un plantel que parece haber perdido confianza. Contra Tijuana, incluso en igualdad numérica, el equipo nunca dio la sensación de controlar el juego.

El Apertura 2025 todavía ofrece margen de recuperación. Con 10 fechas por delante, Necaxa puede aspirar a meterse en la pelea por el repechaje. Pero para eso necesita reaccionar ya. El próximo partido será una bisagra: ganar en casa a Juárez no solo significaría sumar tres puntos vitales, sino también recomponer la relación con los hinchas y devolverle confianza al grupo.