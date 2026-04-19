Los gestos obscenos de Antonio Mohamed en la derrota de Toluca ante América en México

Antonio Mohamed tuvo un final a toda furia en el partido que su equipo, Toluca, perdió ante América por la 15° fecha del torneo Clausura del fútbol mexicano. El DT argentino se la agarró con André Jardine, entrenador rival, y le hizo un gesto con las manos al tiempo que le gritó varias cosas, sobre el final del encuentro. Toluca viene de ser bicampeón en el fútbol mexicano y una de las finales se las ganó a América. Por eso la pica entre Mohamed y Jardine: lo vivido este sábado no es nuevo.

“A cualquier entrenador en México siempre enfrentar al equipo más grande que hay en el país te genera vestirte más. No es lo mismo ganarle a otro equipo que ganar al América”, había dicho Mohamed en la previa del partido, en declaraciones a Claro Sports. Y había agregado: “Nuestro objetivo es terminar entre los cuatro primeros y poner toda la energía en Concacaf… nuestro sueño es ganarla y clasificar al Mundial de Clubes". Pero durante el partido se transformó y terminó peleándose a la distancia con Jardine.

Con la victoria, las “Águilas” del América llegaron a 22 puntos para ubicarse en el sexto lugar, dentro de la zona que da acceso a la postemporada, instancia a la que clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

“DOS VECES, CON HUEVOS, TE GANE A TI”🥚🥚

Hoy, Antonio Mohamed pierde contra el América.

Pero los trae de hijos.

Cada vez que va al Azteca les recuerda que es SU PADRE y que les ha ganado DOS FINALES. pic.twitter.com/kG7wTqe2A3 — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) April 19, 2026

América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, venció 2-1 el sábado al vigente campeón Toluca con con dos goles del uruguayo Brian Rodríguez. En el partido disputado en el estadio Banorte de la Ciudad de México, Toluca estuvo cerca de anotar a los ocho minutos con un remate del argentino Nicolás Castro que pegó en el palo izquierdo del arquero.

Los “Diablos Rojos” de Toluca continuaron generando varias situaciones de riesgo que no concretaron. Y fue América quien se puso en ventaja a los 44 minutos, con un buen disparo de Rodríguez desde fuera del área, metiendo el balón pegado al palo derecho. El delantero uruguayo anotó su doblete a los 50 minutos con un potente disparo desde fuera del área con el que metió el balón junto al poste derecho del arco defendido por Luis García.

Toluca descontó a los 8 minutos de la segunda etapa cuando el defensor Miguel Vázquez convirtió en contra al desviar con la cabeza un tiro de esquina enviado por Alexis Vega desde el sector izquierdo.

América estuvo cerca de anotar el tercer gol a los 10 del segundo tiempo con un potente disparo de Isaías Violante que pegó en el travesaño. El arquero Luis García evitó el Hat-trick de Rodríguez 5 minutos después al desviar con el pie un disparo del uruguayo, quien quedó frente al arco tras escapar desde la media cancha, en un contraataque. América tuvo otra opción clara de anotar el tercer gol sobre el final por medio de José Raúl Zúñiga, quien quedó frente al arco desprotegido, sólo tras eludir a García, pero el delantero colombiano definió desviado.

Toluca se quedó con un hombre menos en el tiempo de descuento con la expulsión del delantero brasileño Helinho, quien vio la tarjeta roja tras cometerle una fuerte falta a Alan Cervantes. La acción ocasionó que jugadores de ambos clubes comenzaran una pelea que fue controlada después de algunos minutos. Y en esos momentos se dio el cruce de Mohamed con el banco suplentes de América, pero antes se habían involucrado casi todos los jugadores con enfrentamientos en varios sectores del campo de juego.

Lo mejor del partido

En los otros partidos del sábado, Pachuca clasificó a la postemporada o liguilla tras vencer 3-1 como visitante a Monterrey con goles del brasileño Robert Kenedy, Alán Bautista y del ecuatoriano Enner Valencia, después de que el argentino Lucas Ocampos había puesto en ventaja a los “Rayados” de Monterrey. Los “Tuzos” de Pachuca se ubicaron en el segundo lugar con 31 puntos, tres menos que el líder Guadalajara.

Por su parte, Cruz Azul también aseguró su lugar en los cuartos de final tras empatar 1-1 con Tijuana. El uruguayo Gabriel “El Toro” Fernández anotó para Cruz Azul y el marroquí naturalizado español Mourad Daoudi lo hizo para los “Xolos” de Tijuana. Cruz Azul se ubicó en el cuarto lugar con 29 puntos.

Los goles de Badaloni y Correa

El líder Guadalajara goleó 5-0 a Puebla con doblete de Bryan González y otros tantos de Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos. En tanto, León venció 3-1 a Bravos de Ciudad Juárez con goles del panameño Ismael Díaz en dos ocasiones y del colombiano Daniel Arcila. Para Bravos de Ciudad Juárez convirtió el colombiano Óscar Estupiñan. Por su parte, Necaxa y Tigres igualaron a un gol con goles de los argentinos Tomás Badaloni y Ángel Correa, respectivamente.