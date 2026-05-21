Matías Almeyda, nuevo técnico del Monterrey, busca volver a levantar una copa

Dieciséis son los títulos oficiales del Club de Fútbol Monterrey a lo largo de su historia. Ninguno de ellos se ganó en esta década. Ya les queda muy lejos a los Rayados esa final de liga que le ganaron al América el 29 de diciembre de 2019. Las copas se empiezan a ver viejas, por eso su nueva apuesta se presentó este jueves: Matías Almeyda será el nuevo director técnico de un equipo que quiere recuperar sus días de gloria.

La relación de México con Almeyda es muy especial. En solo dos años y medio dirigiendo a Guadalajara le sumó a sus vitrinas cinco títulos (una Liga, dos Copas, una Supercopa y una Liga de Campeones de Concacaf). Con una sola de todas esas, Monterrey se conformaría para cortar una racha sin vueltas olímpicas como no se le recuerda en este siglo. Almeyda será puesto a prueba el 16 de julio, cuando inicie el torneo Apertura 2026.

Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. 🇫🇮🔥



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Con él ya se presentó todo el equipo que lo acompaña en la misión. Daniel Vega y Erik Lamela serán sus principales colaboradores; Guido Bonini, el preparador físico; Fabio Álvarez, de apoyo técnico, y Agustín Zalazar será el analista táctico. “Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción”, justifica el comunicado emitido este jueves por el club.

La llegada de Almeyda es la primera gran jugada del neerlandés Dennis Te Kloese, que hace dos semanas asumió como director deportivo en reemplazo del mexicano José Antonio Noriega. Será trabajo del argentino lograr resultados con los fichajes internacionales que había hecho Noriega. La lista de técnicos consecutivos sin títulos en Monterrey se extiende a los mexicanos Javier Aguirre y Víctor Manuel Vucetich, los argentinos Fernando Ortiz, Martín Demichelis y Nicolás Sánchez (interino) y el español Domènec Torrent Font. ¿Será que la séptima es la vencida?

Matías Almeyda no tuvo un buen paso por Sevilla, su último club; sus choques con los árbitros le valieron varias suspensiones Europa Press Sports - Europa Press

Si bien el pasado mexicano de Almeyda es muy exitoso, no sucedió lo mismo en su última experiencia. Como técnico del Sevilla no completó un año de conducción, sumando más derrotas que victorias. Con un solo triunfo en los últimos ocho partidos, el Sevilla Fútbol Club se encontraba en zona de descenso, a solo tres puntos de la permanencia. Al despedirse Matías del club donde también fue jugador entre el ’97 y el ’98, afirmó: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo”.

En su paso por el Sevilla, Matías habló de su periodo más oscuro, cuando sufrió de depresión, cómo lo habló con Maradona y cómo se van los amigos del campeón después del último partido profesional. Después de su éxito dirigiendo en México, Almeyda tuvo tres procesos más como entrenador, en el San José Earthquakes de Estados Unidos, en el AEK Atenas de Grecia (donde ganó una Liga y una Copa) y la mencionada etapa en el Sevilla de España. Hoy con 52 años parece ser el momento para que Matías vuelva a encontrarse, en tierra azteca, con su mejor versión.