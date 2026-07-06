Negocio perfecto: 27 goles en 26 partidos, el invicto del rey del soccer en el patio de su casa

Siete veces en New Jersey. Otras cuatro en Miami. Tres en Houston y Dallas. Dos más en Chicago. Y una visita a San Diego, Seattle, Boston, Kansas, Washington, Auburn, en el estado de Alabama, y Atlanta. Donde mañana volverá el emperador del soccer para jugar su partido número 27 enfundado en los bastones albicelestes por la geografía de los Estados Unidos. Descartadas las canchas argentinas, lógicamente, ¿dónde creen que Lionel Messi más veces ha defendido a la selección? ¿En Brasil? No, ahí estuvo en 23 partidos, una cifra alta, pero insuficiente para llevarse el premio. Esa marca ya fue pulverizada por los Estados Unidos. Lionel Messi ni podía sospechar que ese país tan ajeno al fútbol se clavaría en su vida deportiva. Hoy los Estados Unidos son su hogar, literalmente. Y, también, prácticamente, su segunda casa en clave de selección.

Después de cruzarse este martes con Egipto por los octavos, el itinerario más optimista podría incluir traslados a Kansas para los cuartos de final, el regreso a Atlanta para las semifinales y New Jersey, sede de la definición. Al cabo de la Copa, podrían llegar hasta 30 los encuentros de Messi en los Estados Unidos, un número que toma más relevancia cuando se recuerda que en la Argentina ha disputado 52. Es decir que proporcionalmente…

Desde Miami, Messi cambió el pulso del fútbol en los Estados Unidos Ezra Shaw - FIFA - FIFA

En Estados Unidos se combinan el presente y su futuro. Entonces, vale un breve viaje al pasado… Messi, con camperón y gorro de lana en una tarde gris, plomiza y, por instantes con alguna nevisca, se maravilló con el local de merchandising de la NBA y paseó sin que nadie lo interceptara por las tiendas de Dolce & Gabbana y Apple Store de la Quinta Avenida, donde hizo algunas compras. Apenas fue saludado en un par de ocasiones. Al regresar al hotel en el que se alojaba la selección, le ofreció a LA NACION un resumen muy singular de su aventura neoyorkina: “Fue lindo ser un chico común”, soltó, con la timidez de aquellos años. Era marzo de 2011, tenía 23 años y Estados Unidos había sido capaz de, al menos por un rato, borronearlo del planeta.

Hoy los Estados Unidos marcan su agenda. Este país es la sede de su sexto y último baile mundialista, suelo en el que ha atropellado todos los récords posibles: cantidad de goles, partidos y victorias en una Copa del Mundo. Vaya si le sienta bien el soccer a Messi que jamás perdió con la selección en los Estados Unidos: 21 victorias y cinco empates, aunque la igualdad en la final de la Copa América 2016 con Chile, con la posterior caída por penales, fue un sonoro cachetazo. Renunció y volvió. Y vengó aquel traspié con la coronación en la Copa América 2024 ante Colombia, más allá de las lágrimas por una lesión que lo obligaron a salir. En síntesis, en los 26 partidos en suelo ‘yanqui’ convirtió 27 goles. Los Estados Unidos han visto una buena dosis de lo mejor de su repertorio.

Messi y una foto con una de las pocas personas que lo reconoció en 2011 por las calles de Nueva York; hoy, es el argentino más famoso en los Estados Unidos

Messi siempre fue el principal activo de la selección, que de la mano de las apuestas comerciales de la Conmebol y la FIFA con sus calendarios, comprendió que los grandes mercados ya no eran Asia o Medio Oriente, sino EE.UU. No era necesario viajar tan lejos ni tensar tanto la relación con los clubes para recaudar. Un dato contundente: de los 26 juegos de Messi en suelo norteamericano, apenas cuatro se dieron hasta 2015 y desde entonces se encadenaron los siguientes 22, un crecimiento exponencial en algo más de una década. Casi, casi tantas actuaciones como en la Argentina, que bajo el mismo período, se contabilizaron 27.

Lionel Messi, el Capitán América del "soccer" en los Estados Unidos Sebastián Domenech

Tierra fértil para sembrar fútbol, en estos años la AFA firmó una alianza estratégica con la franquicia de la NBA, los Boston Celtics, para potenciar la expansión global de la marca Argentina en territorio estadounidense. E hizo acuerdos comerciales individuales con franquicias de la NFL, como los Miami Dolphins. Y, en 2023, rubricó un acuerdo con el equipo Juncos Hollinger Racing para que el piloto Agustín Canapino compitiera en las 500 Millas de Indianápolis luciendo los colores de la selección. Y en la zona de Miami inauguró las oficinas corporativas en Wynwood, además del complejo deportivo AFA International Center en North Bay Village. Y a principios de 2026, por segundo año consecutivo, Harvard Business School volvió a convocar a Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, para explicar un programa de expansión que ya superó los 100 sponsors en el planeta. Sobran ejemplos que explican el loteo de tierras que antes se consideraban un pantanal.

La visita de Messi a la Casa Blanca, cuando el presidente Donald Trump lo felicitó por el título con Inter Miami en la MLS X (@FabrizioRomano)

Messi es un imán para los negocios. En los Estados Unidos parece que él también comenzó a entender mejor su dimensión y a involucrarse de manera directa. Lógicamente, porque sabe que su tiempo en las canchas se va agotando y asoma su próximo perfil laboral: un hombre de negocios, accionista de Inter Miami, interlocutor con Apple en la negociación por los derechos de TV, y con Adidas, socios y proveedor de la MLS. Alguien que, de invitado en el último American Business Forum, por primera vez describió un rol para su futuro: “El tema empresarial es algo que me interesa…”, lanzó. Está en el sitio indicado para cursar una maestría.

Las celebridades vienen a verlo. Recibió las llaves de Miami, entró en la cancha junto con Theodore James, el nieto de 9 años de Donald Trump, al Presidente le llevó al trofeo de la MLS al Salón Oval, es la cara de varias publicidades y hasta vuela con el Hombre Araña. También, ya definió que su carrera se apagará en Inter Miami, por ahora, en diciembre de 2028. En la industria del show, Messi ha agitado al soccer como nadie en la historia. Ha puesto todo en ebullición en los Estados Unidos. Su Mundial de despedida avanza en el patio de su segunda casa. Con él casi como anfitrión y mascarón de proa.