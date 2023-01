Lisandro Martínez vuelve a jugar con Manchester United y pide por la continuidad de Lionel Messi: “Sería lo más lindo”

escuchar

El 2022 ha sido un año inolvidable para la selección argentina. Un equipo que fue en constante crecimiento tras la obtención de la Copa América el año anterior continuó cosechando logros, culminando en su primera Copa del Mundo en 36 años, en Qatar. Tras la hazaña, los campeones mundiales tuvieron su momento para festejar junto a sus familias y allegados, pero con la llegada del 2023 se les acerca el tiempo para regresar a la actividad en sus clubes, luego de un descanso mucho más corto de lo que suele dictar el fin de un Mundial.

Uno de los jugadores que ya regresó a los entrenamientos con su club fue Lisandro Martínez, pero el defensor aún no volvió a las canchas con Manchester United; se espera que lo haga este martes. El ex Ajax ya se siente preparado para encarar de nuevo la rutina: “En la Premier League es ir partido a partido. Hoy (por el lunes) ya tenemos que estar preparando el partido con Bournemouth”, aseguró a ESPN sobre su equipo, que marcha cuarto en la liga inglesa, a once puntos del líder Arsenal. “Hay que dar pelea hasta el final y ganar todas las finales que nos quedan”.

No obstante, el título obtenido en Lusail sigue siendo un tema recurrente en la cabeza de Martínez, que fue una pieza importante en la rotación de la defensa del seleccionado. Aún puede trazar el recorrido que hizo una vez que se finalizó el partido: “Estaba shockeado. Me acuerdo de que voy corriendo, yo tenía mi familia atrás del banco de suplentes. Giro y los veo a ellos saltando, así que festejé con ellos. Y después me fui a correr para cualquier lado, donde estaban los chicos, con [Gonzalo] Montiel, Leo [Messi] también. Vinieron kinesiólogos, médicos, la cocinera, todos”, rememoró, y luego reflexionó: “Fue un momento hermoso porque estaba toda la gente con la que estuvimos juntos en la universidad. Verlos festejando en la cancha fue una locura”.

Lisandro Martínez sobre Messi y Scaloni

También fue inevitable referirse a la continuidad de los dos grandes protagonistas del triunfo en la selección: Lionel Messi y Lionel Scaloni. En cuanto al capitán, Lisandro señaló que debe darse tiempo para meditar su decisión, aunque se ilusiona con que su respuesta sea positiva: “A Messi tenemos que dejarlo tranquilo. Que él disfrute de este momento, porque ha trabajado años para conseguirlo. Pero si lo pudiéramos seguir teniendo, sería enorme para nosotros, sería lo más lindo. Ahora, que disfrute de cada momento”.

Y con respecto al ciclo del actual director técnico, el jugador surgido en Newell’s ofreció una amplia y elogiosa definición de lo que significa trabajar bajo el actual cuerpo técnico: “La Scaloneta es humildad, compromiso, mucho trabajo. Nada de egos, todo el enfoque en un equipo. Tampoco de grietas, todos somos uno y tenemos que tirar para adelante. Orgullo, historia también”, describió, y luego entró en detalle: “Se ha formado algo hermoso, desde la Copa América viene un proceso en donde uno va y disfruta, trabaja y da el 100% por la selección. Tiene mucho que ver con lo que ha hecho Scaloni, Pablito Aimar, Ratón Ayala, [Walter] Samuel, Matías [Manna]. Han formado un grupo de trabajo muy lindo”.

El camino en Qatar comenzó con un golpe muy inesperado para el grupo como fue la caída por 2-1 en el debut contra Arabia Saudita, pero luego se recuperó para emprender el camino hacia el campeonato. Para Lisandro, aquella derrota terminó siendo hasta importante de cara al objetivo: “No arrancamos con la victoria, pero hicimos un buen partido. Para algunos jugadores era el primer Mundial, los nervios tuvieron que ver, pero después demostramos lo que veníamos haciendo, lo que nos dio la Copa América, la Finalissima y el invicto. A veces una derrota hace bien porque lo podés revertir, podés ver muchas cosas que cuando ganás el partido no ves. Digerimos la derrota en el buen sentido y eso hizo que trabajemos el doble, que tengamos más chispa, que nos enfoquemos más. Y después se vio un equipo totalmente distinto”.

La reflexión tras la caída contra Arabia Saudita

Por último, Martínez se hizo eco sobre lo que vivió él y el resto del plantel cuando volvieron a la Argentina para celebrar la conquista, con más de 5 millones de personas en las calles de Buenos Aires: “Los argentinos somos muy apasionados, enfermos de ganar y ganar. Pero cuando llegamos a Buenos Aires y vimos tanta gente festejar de esa manera... nunca vi algo igual en mi vida”, contó el defensor. “Se vio también en Qatar, todos los que nos acompañaban, éramos locales todos los partidos. Cada día uno va recordando esos momentos y se te viene una sonrisa”, concluyó.

